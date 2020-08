La mosca del olivo aumenta en las zonas más altas aunque la población es aún baja según la app DO Baena

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

La app lanzada por la Denominación de Origen Baena para luchar contra la mosca del olivo, y las negativas consecuencias que conlleva para la cosecha, va actualizando sus datos semanalmente, mostrando la evolución de esta plaga.Si accedemos a su aplicación para móvil podemos informarnos a tiempo real e ir consultando los partes semanales sobre la situación de la incidencia de estas plagas. Los últimos datos subidos corresponden a la semana 34 y se hicieron públicos el pasado 21 de agosto. Hasta ese momento, y según se informa, “la población de la mosca, a nivel general, es baja pero en las zonas más altas la población comienza a subir”.Según se indica en la app de DO Baena, “la fertilidad es aún baja a causa de que aún no hay picada, prácticamente”. No obstante, se ha recomendado tratar algunas zonas sobre variedades más susceptibles, dedicadas al verdeo.En esta aplicación, cada agricultor puede consultar específicamente la situación particular de sus explotaciones, así como las recomendaciones del Equipo Técnico.Sobre la APPEsta app fue implantada a principios del mes de agosto de este 2020, siendo la primera herramienta para dispositivos móviles donde poder consultar la incidencia de la mosca del olivo sobre las cosechas.Se trata de una nueva función incluida en la app DO Baena, que fue lanzada en julio del 2019, y que permite consultar los niveles de alerta en el conjunto de la Denominación, consultar datos SIGPAC de las parcelas inscritas, la recepción de avisos y alertas fitosanitarias, así como la recepción de información de interés para los agricultores inscritos en la Denominación.