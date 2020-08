El Patronato Provincial de Turismo abre el plazo para solicitar los Reconocimientos al Mérito Turístico 2020

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Córdoba ha informado esta semana de la apertura del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de Reconocimientos al Mérito Turístico de Córdoba 2020, unos galardones que, según la vicepresidenta del organismo provincial, Dolores Amo, “buscan reconocer a personas, empresas, organismos y entidades que han trabajado de forma ejemplar en el sector turístico y que contribuyen a que Córdoba sea un destino líder”.Tal y como recogen las bases de estos premios, que se otorgan con carácter bienal, los premios se conceden en las modalidades de Reconocimiento al Mejor Producto Turístico, a aquel evento o producto innovador con éxito en su desarrollo, promoción y comercialización; a la Mejor Empresa Turística, a aquella empresa de trayectoria consolidada que haya realizado una mayor aportación al desarrollo del turismo de Córdoba; Reconocimiento a Organismo o Asociación sin ánimo de lucro, también por su aportación a la promoción del turismo cordobés; y Reconocimiento al Municipio o ELA que haya llevado a cabo una mejor planificación y dinamización turística con repercusión directa en el desarrollo del turismo.De igual modo, los reconocimientos contemplan también otras modalidades como son las de Medio de Comunicación, para aquel medio de comunicación destacado por la colaboración en la promoción de la marca “Córdoba”; a la Mejor Web Turística, a aquella página que lleve a cabo una mejor promoción del destino provincial siguiendo criterios de originalidad y diferenciación; y Reconocimiento Honorífico a la Persona o Colectivo, para premiar a aquellas persona que desde el ámbito público o privado haya contribuido a ampliar y mejorar la oferta turística de la provincia y al colectivo que con su trabajo y esfuerzo haya aportado mayor profesionalidad a la oferta de servicios turísticos provinciales.Por último, los premios conceden también un premio al Embajador o Embajadora del Turismo de Córdoba a aquellas personas de renombre que hayan llevado a cabo una mayor promoción y apoyo del destino Córdoba, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, con su actividad profesional.Dolores Amo recuerda que “los premios tienen carácter honorífico y consisten en la entrega de algún objeto simbólico. No conllevan aportación económica por parte del Patronato Provincial de Turismo de Córdoba”. En cuanto a las candidaturas, según Amo “se harán a propuesta de ayuntamientos, entidades locales autónomas, mancomunidades, y grupos de desarrollo rural, así como por las asociaciones que tengan entre sus estatutos la promoción turística de la provincia de Córdoba. Los candidatos no se podrán postular a sí mismos”.De igual modo, prosigue la vicepresidenta del Patronato de Turismo, “una misma candidatura no puede ser propuesta para dos modalidades por el mismo proponente y todas las entidades representadas en el Consejo Rector del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Córdoba podrán proponer candidatos a los premios”.Las candidaturas propuestas deberán ir acompañadas de una memoria justificada de los méritos y razones que han motivado la presentación de la misma, así como currículo vitae o memoria del proyecto, iniciativa o actividad desarrollada por la persona física o jurídica candidata.Las solicitudes deben presentarse antes del próximo 27 de agosto, acompañadas de la documentación requerida e ir dirigidas al presidente de la Diputación. Se podrán presentar a través del, en el Registro de la sede del Patronato y por vía telemática.Una vez recibidas las propuestas se constituirá un jurado, formado por los miembros del Consejo Rector del Patronato Provincial de Turismo, que las analizará y debatirá para emitir un fallo mediante voto unánime o por mayoría y que será motivado. La relación de premiados se hará pública a través de los distintos medios de comunicación provinciales, en la página web de la Diputación de Córdoba y del Patronato Provincial de Turismo.