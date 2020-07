Marta Baena Sanz, nueva directora de Baena Digital

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

El grupo COMUNICA | Innovación Social acaba de hacer público el nombramiento de Marta Baena Sanz como nueva directora de la cabecera Baena Digital. La periodista y comunicadora audiovisual se incorpora al grupo de cabeceras de Andalucía Digital para llevar a cabo las labores de dirección y coordinación de contenidos en el único periódico online que existe en la localidad y que fue creado en 2012.Tras dos años sin que nadie ocupara el cargo de dirección, la periodista nacida en Madrid retomó la actividad del digital el pasado mes de junio de este año 2020 con mucha ilusión puesta en un proyecto que considera innovador, actual y necesario para un municipio que casi alcanza los 20.000 residentes y que tienen a Baena Digital como un referente informativo diario.Tras cursar su doble grado en la capital de España, Marta Baena se fue a vivir dos años a Londres, donde finalizó sus dos trabajos de fin de carrera, uno especializado en “La mujer corresponsal de guerra” y otro “En la desconocida figura de los scripts de cine” mientras trabajaba y colaboraba con varios medios de comunicación británicos como El Ibérico o Express News, donde publicaba semanalmente su sección de gastronomía.En Londres cursó también estudios de periodismo en diferentes escuelas The London School of Journalism y en University of Arts London donde realizó un intensivo de ‘Introduction to screenwriting for film and tv’. Aunque también cuenta con formación en fotografía, social media y marketing digital.Sus pasos la llevaron más tarde a Ibiza, donde residió otros dos años y medio. Allí trabajó como responsable de los informativos en Onda Cero Ibiza y Formentera y como autora de secciones propias en el Periódico de Ibiza como: ‘Perfiles’ y ‘Aula de prensa’.En Madrid ha trabajado también en medios de comunicación tan importantes como El Mundo y en agencias de prensa como Cordon Press, dedicada al tema de la fotografía.Finalmente en Córdoba, donde lleva residiendo algo menos de dos años, ha estado trabajando en la televisión local de Montilla (intNOVA Montilla Televisión) y es redactora en proyectos como la revista cultural Tambriz (Baena) y corresponsal en varios municipios para el periódico ABC Córdoba.La autora de tres libros –Hablándole, Sola y La Revolución del Silencio– y creadora de su propio canal de Youtube (EMME), ahora aterriza en Baena Digital con muchas ganas de seguir desarrollando su carrera profesional y sumar experiencia a su trayectoria.