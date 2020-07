Hoy se estrenan las dos duchas instaladas en la piscina municipal que se activan con sensor de movimiento

Primera evaluación de la temporada

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

La piscina de Baena ya cuenta con dos duchas, por valor de 700 euros cada una, que funcionan con sensor de movimiento para evitar que los usuarios tengan que tocar el pomo para activarlas. “Ambas se ponen en funcionamiento cuando el bañista se coloca en el plato de ducha y cesan cuando éste se aleja”, según explica el delegado de Deportes, Joaquín Morales.La instalación de ambas, ubicadas una en la piscina grande y otra en la mediana, se llevó acabo ayer lunes –día en el que las instalaciones municipales permanecen cerradas– y hoy martes los usuarios ya podrán hacer uso de ellas.“El sistema de instalación, cumpliendo con la normativa vigente, tenía que ir soterrado y por eso se ha realizado una canalización, se ha puesto una losa de hormigón que ha fraguado de lunes a martes y hoy por la mañana sólo se han tenido que pinchar las duchas”.Un sistema de referencia a nivel provincial, “creo que no hay otra piscina en Córdoba que tenga duchas exteriores que se activen por sensor de movimiento”. De hecho, tan complicado resultó encontrar el modelo que buscaban que tuvieron que retrasar su instalación, ya que el envío llegó con retraso. “La grifería con sensor de movimiento está más extendida pero para duchas ha costado encontrar una fábrica con este sistema”.Al llegar con el tiempo justo decidieron instalarlas una semana después de la apertura de la piscina, hasta tener el informe del equipo técnico del Ayuntamiento.Morales también ha realizado una evaluación inicial de la temporada de baño, tras haber transcurrido una semana desde la apertura de la piscina. “No estamos teniendo aún tanto aforo como el deseado, en torno a un centenar es lo que está viniendo todos los días, pero la opinión de la gente que ha venido está siendo muy positiva”.El delegado de Deportes ha recordado que la gente puede llamar por teléfono para ir adelantado la apertura de su ficha –facilitando los datos personales–, para no tener que hacerlo en taquilla. Sin embargo, hasta que no se abone el pago no se tendrá asegurada la entrada.Además, aunque recomienda a los usuarios que se aseguren el pase mediante la cita previa, explica que “hoy por hoy, perfectamente pueden ir a pie de taquilla el mismo día que quieran ir porque el aforo está siendo bajo”. Por otro lado, recuerda que los fines de semana no está habilitado la oficina telefónica, por lo que habrá que ir presencialmente si no se ha reservado cita previamente. Todas ellas, medidas con las que “tratamos de tener controlado el aforo, en definitiva”.