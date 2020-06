La Caixa, en colaboración con la Cofradía de la Borriquita, dona 25 tablets al Colegio Virrey del Pino

Bizum solidario

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

La ‘nueva realidad’ ha puesto de manifiesto la necesidad tecnológica que tiene la sociedad, ya que de esto depende ahora el trabajo de miles de personas y, ahora también, el estudio de los más pequeños. Trabajar o estudiar desde casa sólo es posible si se cuenta con los medios adecuados y esta crisis no ha hecho más que evidenciar la 'brecha digital' a la que se enfrentan muchas familias en Baena.Por eso, Fundación Obra Social La Caixa de Baena ha participado en un proyecto iniciado por la Cofradía ‘La Borriquita’ para poder donar 25 tablets al Colegio Público Virrey del Pino para que los estudiantes puedan desarrollar sus estudios. “Todo el mundo percibía que había una necesidad urgente en temas telemáticos y pensamos en proponer este proyecto a La Caixa para que ayudara a esas familias que más lo necesitaran”, explicaba Charo Lucena de la Cofradía La Borriquita.Una iniciativa presentada ayer viernes en las oficinas de La Caixa en Baena con la intención de atender a los estudiantes adecuados, que tengan carencias económicas reales. Por eso, la coordinación del proyecto se ha hecho a través del Colegio Virrey del Pino, como así lo comenta su directora Isabel Molina. “Durante el periodo de confinamiento hemos tenido muchas dificultades y nuestra mayor necesidad eran los medios digitales porque los niños no podían acceder a las tareas, así que nos viene como anillo al dedo”.La dinámica será seleccionar a las familias que más lo necesiten, a quienes se les dejará las tablets como préstamo y al final de curso tendrán que devolverlas para que al año siguiente se puedan beneficiar otros alumnos. “Nos encargaremos de que este material esté actualizado, de que se repare y de que nos dure el mayor tiempo posible”.Este no es el único proyecto en el que colabora Obra Social La Caixa con la Cofradía de la Borrirquita, tal y como explicó Álvaro J. Molina, director de la oficina Caixa en Baena, “ahora presentamos la donación de las 25 tablets para que la educación a distancia se pueda realizar de la mejor manera posible, pero también otro proyecto solidario”.Se ha abierto un Bizum solidario al que se podrá enviar dinero a través de la app del banco, “estos van a ser donativos más genéricos que se van a dedicar a la infancia y todos los niños de Baena que lo puedan necesitar a raíz de la crisis del coronavirus”, concluye Molina.