El primer pleno presencial, tras finalizar el estado de alarma, suspende la tasa de las terrazas a hosteleros

Ayer a las 19:00 dio comienzo el primer pleno presencial desde que se decretara el estado de alarma. Por primera vez un pleno ordinario del ayuntamiento de Baena se celebraba en el Teatro Liceo del municipio, el único espacio que reunía las condiciones óptimas, cumpliendo con la distancia mínima de seguridad entre los concejales.Durante la sesión se aprobó por unanimidad la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa de la vía pública con mesas y sillas, de esta manera. Se suspende, por tanto, el cobro a los restauradores por instalar las terrazas en el año 2020 y se realizarán devoluciones con carácter retroactivo a aquellos que ya la hubieran abonado. Con ello, el Consistorio pretende ayudar al colectivo hostelero, que ha sido uno de los más afectados económicamente por la pandemia.Durante las intervenciones de los políticos, Luis moreno, portavoz de Iporba, comentaba que "esta propuesta es de sentido común pero echo de menos que haya una visión de conjunto que incluya al resto de negocios". La portavoz de IU, Vanesa Aguilera, se alegró por "el cambio de criterio" pero reiteraba que este cambio ya lo propuso su partido en el pleno de mayo “cuando el equipo de Gobierno del Ayuntamiento defendía que los informes técnicos no permitían suprimir la tasa en su totalidad, a pesar de que otros muchos municipios en España sí que lo habían regulado completamente. Ahora ha habido cambio de criterio y sí que es posible retirar esta tasa”.En esta misma línea José Andrés García Malagón, del PSOE, opinaba que "se podía haber hecho con mayor agilidad" a lo que la Alcaldesa, Cristina Piernagorda, respondía que “la demora se ha debido a querer esperar para tener los expedientes con toda la seguridad jurídica, lo cual no implica ningún perjuicio para ningún hostelero".A pesar de que en los Expedientes de Reconocimiento Extrajudicial de Obligaciones se generó bastante debate entre los grupos políticos, el pleno aprobó dos nuevos reconocimientos extrajudiciales para hacer frente al pago de facturas atrasadas por un valor de más de 200.000 euros.En el resto de puntos, el pleno avanzó con más rapidez al encontrar afinidad en las votaciones. De esta manera, se aprobó por unanimidad el estudio de detalle en la calle Demetrio de los Ríos 10, la propuesta de aprobación del expediente del deslinde de parcelas municipales número 364, 366 y 384 del Polígono 38, paraje de San José de Baena.También por unanimidad de la Corporación se aprobó la propuesta sobre el requerimiento de restablecer la propiedad municipal de los terrenos de La Pedriza de Albendín, la propuesta de adhesión a la asociación para la promoción y el desarrollo de la Vía Verde del Aceite, así como la moción del Izquierda Unida sobre las necesidades de pequeños y medianos municipios andaluces ante la tramitación de la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.Aunque no era un punto del pleno, el presupuesto del 2020 salió también a debate y puso de manifiesto las discrepancias entre la Alcaldesa de Baena y el portavoz de Iporba, Luis Moreno. Mientras que Piernagorda aseguraba que la cuestión “sí que urge porque Baena necesita un presupuesto”, Moreno opinaba que sacar “un presupuesto ahora sería un verdadero fracaso desde el punto de vista político y social” y acusó de que el borrador presentado por el equipo de Gobierno “no se ajusta a la realidad de Baena”.