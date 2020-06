El cine de verano de Baena retrasará su apertura hasta mediados de julio como consecuencia del COVID-19

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

Las puertas de los cines abren hoy en todas las provincias andaluzas, sin embargo, a nivel municipal esta apertura tardará algo más en llevarse a cabo. En Baena, desde el equipo del Ayuntamiento, informan de que el cine de verano lo más probable es que no abra sus puertas hasta mediados del mes de julio.Tras el cierre de las salas de cine ocasionado por el estado de alarma el pasado 14 de marzo, desde hoy se puede volver al cine en todas las provincias andaluzas, en el caso de Córdoba Cine/Sur El Tablero, a pesar de que las salas reabran al 65% de sus aforos y aplicando todas las medidas de seguridad para la protección de la salud de los usuarios.Sin embargo, los espectadores baenenses tendrán que esperar aún hasta mitad del mes de julio para volver a disfrutar de las películas en la gran pantalla. Desde el área de Cultura del Consistorio manifiestan que su intención es abrir para el mes de julio, aunque esto no es algo que esté en sus manos, ya que "el cine es una concesión a una empresa privada que es la que se está encargando de adecentarlo".Se están llevando a cabo labores de mantenimiento como "pintando el recinto, poniendo a punto los servicios y contactando con las empresas que suministran los estrenos". Unas acciones que, normalmente, comienzan con antelación, pero que a causa del COVID-19 se han retrasado 3 semanas, "que serán los 20 días que abrirá más tarde, en consecuencia".De todas maneras, al abrir más tarde la sala se están planteando el poder retrasar su cierre al final de verano, pero todo dependerá de la afluencia de público que reciban y, por supuesto, de que no haya ningún rebrote que provoque su clausura.