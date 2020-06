El Ayuntamiento de Baena saca a licitación las obras de puesta en valor de Torreparedones por 200.000 euros

Fases de la intervención

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

El Ayuntamiento de Baena, sacó ayer a licitación las obras de protección y puesta en valor de las termas romanas del Yacimiento Arqueológico de Torreparedones con una inversión que ronda los 200.000 euros y cuyo objetivo es que el recinto mantenga su estado de conservación y preserve todos los elementos originales aparecidos, consolidándolos y restaurándolos in situ.En la sala adjunta a las termas, a través del muro oeste, se pretenden resumir los empujes por el peso de los cúmulos de tierra que provienen de la excavación. Además, también se espera consolidar este muro que está sometido a cargas laterales por la contención de tierra y cuya parte central presenta un deterioro muy destacado.Finalmente, se pretende desmontar la mampostería y construir un nuevo muro de hormigón armado en el núcleo del mismo, procediendo así, a la recolección de la cara exterior. El resto del lienzo se someterá a unas nuevas inyecciones que permitan consolidarlo y presenten mayor resistencia frente al empuje de tierras y agua filtrada.La primera fase, que sale a licitación, concretará una intervención en los muros. A partir de ahí, se realizará una limpieza superficial en las zonas donde no haya peligro de desprendimiento con medios mecánicos en seco: cepillos suaves de cerda, brochas y bisturíes, sobre todo, en la coronación de los muros. También se procederá a la eliminación de morteros no originales fracturados en zonas puntuales.Durante la segunda fase, se intervendrá el muro alzado este que presenta una discontinuidad que pone en riesgo la estabilidad del mismo. La intervención consistirá en retirar el relleno, reponer un núcleo de muro a base de mampuestos de piedra caliza y enfoscar a base de mortero de cal, entonado en gris y rehundido respecto al parámetro original. De esta manera, resolvemos el problema estructural y posibilitamos una lectura adecuada del edificio.Para la tercera fase, el muro alzado norte precisa de una recolocación de las piezas que presentan riesgo de derrumbe. A posteriori, se procederá a la nivelación y colocación de las piezas de apoyo, en armonía con el resto de taquillas del alzado, pero con una terminación del material que permita ser diferenciada.