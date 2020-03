La Diputación y más de 60 alcaldes de toda la provincia se manifiestan en defensa del sector agrícola cordobés

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, junto a miembros de la Corporación provincial y a más de 60 alcaldes y concejales de toda la provincia, leyó ayer un manifiesto de apoyo al sector agrícola y ganadero, aprobado por unanimidad en la institución que tiene por sede el Palacio de La Merced de la capital.Ruiz hizo referencia “al carácter rural de muchos de nuestros pueblos, habiéndose tenido que enfrentar a la reciente crisis del campo relacionada con los precios que se pagan por los productos agrícolas, unos precios que no cubren los costes de producción y que hacen inviable un sector que es la principal fuente de desarrollo económico de los municipios cordobeses, poniendo, por ende, en cuestión la propia viabilidad municipal”.“Nos damos hoy cita aquí en la que consideramos la casa de todos nuestros ayuntamientos, porque la Diputación nunca ha sido ajena a los problemas, necesidades y cuestiones que afectan a nuestros pueblos”, añadió Ruiz, quien recordó que “ya se ha mantenido una reunión con el sector agrícola cordobés, habiéndoles trasladado nuestra disponibilidad para colaborar en el objetivo común que es la defensa del campo y sus productos”.Según Ruiz, “de dicho compromiso parte la pancarta que se visualiza a las puertas del Palacio de la Merced, una pancarta que evidencia el compromiso adquirido con los agentes agrícolas y que vendrá seguido de una campaña de promoción de los productos cordobeses dentro de la propia población de la provincia”.“Esta Corporación se ha mostrado muy sensible con el reto de acabar con el despoblamiento, puesto que la pérdida de población también afecta a Córdoba y nosotros queremos ser una provincia llena de patrimonio natural, de riqueza histórico-artística, con una importante presencia de nuestra gastronomía en la que los protagonistas son unos productos que son nuestra seña de identidad”, remarcó Ruiz.Según el presidente de la Diputación, “nuestros aceites, vinos y vinagres, pero también nuestros productos ibéricos, quesos, productos del membrillo, ajos o naranjas, reflejan la inmensa riqueza de un sector que no sólo contribuye a afianzar la población al territorio, sino que además son parte de nuestra propia naturaleza e idiosincrasia”.