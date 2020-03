José Luis Salas | La cartelera de El Salas

Podrás verlas en tu cine...





El periodista José Luis Salas, conductor del programa ' No son horas ' y, comparte con los lectores sus recomendaciones cinéfilas para el fin de semana. Experto en cine de autor, José Luis Salas es un reconocido maestro del periodismo musical y todo un especialista en el. No en vano, ha retransmitido paradecenas de galas de losde la Academia de Hollywood, además de colaborar en distintas publicaciones y en portales de Internet dedicados al cine, la música y la crónica social.Director: Francois Girard. Con Tim Roth, Clive Owen, Catherine McCormack, Jonah Hauer King, Gerran Howell, Richard Bremmer, Julian Wadham, Amy Sloan, Stanley Townsend, Max Macmillan, Magdalena Cielecka, Steven Hillman, Misha Handley, Jeffrey Caine y Viktoria Kay. Norman Lebrecht es el autor de la novela en la que se basa este filme sobre un niño polaco, todo un prodigio del violín, que acaba refugiado en París tras la ocupación nazi. Ya con 21 años, justo antes de ofrecer su primer concierto, desaparece sin dejar rastro hasta 56 años después.Director: Carlos Theron. Con Julián López, Natalia De Molina, Carlos Librado 'Nene', Miren Ibarguren, Paco Tous, Antonio Dechent, Alberto López, Julián Villagrán, Canco Rodríguez, Adelfa Calvo, Manuel Burque, Juanlu González y Xisco González. Un poli infiltrado para capturar a un capo de la droga, ¿posible nuevo thriller americano? No porque estamos entre canis y kinkis: es Cádiz y lo que suena es Camarón de la Isla.Director: Sameh Zoabi. Con Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton, Maisa Abd Elhadi, Nadim Sawalha, Salim Dau, Yousef 'Joe' Sweid, Amer Hlehel, Laëtitia Eïdo, Ashraf Farah y Ula Tabari. Un buscavidas palestino es ayudante de producción de la más famosa telenovela israelí, detalle que él aprovecha para impresionar a la esposa del policía hebreo del control por el que pasa todos los días. Excelente y singular comedia.Director: Takeshi Milke. Con Becky, Sakurako Konishi, Masataka Kubota, Mami Fujioka, Takahiro Miura, Jun Murakami, Nao Ohmori, Sansei Shiomi, Shôta Sometani, Chun-Hao Tuan y Cheng-Kuo Yen. Boxeadores en caída y una prostituta metida hasta las trancas en un trapicheo de droga. El recuerdo de su primer amor los une nuevamente en un relato cargado de violencia en la densidad de las calles de Tokyo.Director: Bani Khoshnoudi. Con Arash Marandi, Flor Eduarda Gurrola, Luis Alberti, Eligio Meléndez, Eduardo Mendizábal y Uriel Ledesma. Si aún sigue siendo complicado salir del armario en el mundo occidental, ni te cuento en Irán...Director: Anca Damian. Con las voces originales de Lizzie Brocheré, Bruno Salomone, Thierry Hancisse, Nathalie Boutefeu, Shirelle Mai-Yvart, Maïra Schmitt, Etienne Guillou-Kervern y Olimpia Melinte. Esta es la historia animada de una perrita que recuerda los distintos amos que ha tenido a lo largo de su vida, y a los que ha querido incondicionalmente.Director: Louise Archambault. Con Kenneth Welsh, Andrée Lachapelle, Gilbert Sicotte, Rémy Girard, Ève Landry, Éric Robidoux y Louise Portal. Tres abuelos que deciden largarse a vivir en los frondosos bosques de Canadá serán descubiertos por una fotógrafa y una anciana de 80 años, que resulta ser el personaje clave de la historia.Director: Lise I. Osvoll. Con las voces originales de Marit Andreassen, Oda Osvoll Avatsmark, Julie-Ann Dean, Mats Eldøen, Henriette Faye-Schjøll, Charlotte Frogner, Stig J. Haugen, Jan Martin Johnsen, Solveig Kloppen, Charlotte Reynard, Arif Salum, Fridtjov Såheim y Bjarte Tjøstheim. Una vaca quiere ser una estrella de la música, pero primero deberá ayudar a descubrir quién está robando las manzanas de su granja.