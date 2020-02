José Luis Salas | La cartelera de El Salas

Podrás verlas en tu cine...





JOSÉ LUIS SALAS

El periodista José Luis Salas, conductor del programa ' No son horas ' y, comparte con los lectores sus recomendaciones cinéfilas para el fin de semana. Experto en cine de autor, José Luis Salas es un reconocido maestro del periodismo musical y todo un especialista en el. No en vano, ha retransmitido paradecenas de galas de losde la Academia de Hollywood, además de colaborar en distintas publicaciones y en portales de Internet dedicados al cine, la música y la crónica social.Director: Guy Ritchie. Con Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Colin Farrell, Hugh Grant, Eddie Marsan, Brittany Ashworth, Jason Wong, Jordan Long, Russell Balogh, Chidi Ajufo, Lyne Renee, Max Bennett, Eugenia Kuzmina, Togo Igawa, Serhat Metin, Christopher Evangelou, Eliot Sumner, Chloe Arrowsmith, Simon. R. Barker y Alex Batareanu. Guy Ritchie vuelve a su estado natural: el del gamberro que nos cuenta una historia bronca de mafiosos, droga y personajes peculiares.Director: Destin Daniel Cretton. Con Michael B. Jordan, Brie Larson, Jamie Foxx, O'Shea Jackson Jr., Tim Blake Nelson, Rafe Spall, Rob Morgan, Rhoda Griffis, Darrell Britt-Gibson, Drew Scheid, Andrene Ward-Hammond, Elizabeth Becka, Steve Coulter, Claire Bronson y Tonea Stewart. Un abogado negro contra el racismo, una injusta condena a muerte y el propio sistema legal, en un caso real que inspiró elde Bryan Stevenson.Director: Leigh Whannell. Con Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Michael Dorman, Storm Reid, Aldis Hodge, Harriet Dyer, Amali Golden, Nash Edgerton, Sam Smith, Zara Michales, Benedict Hardie, Bianca Pomponio, Anthony Brandon Wong, Serag Mohamed y Michael Knott. Una nueva vuelta de tuerca al relato que H.G. Wells escribió a finales del siglo XIX, esta vez ambientada en la época actual y mucho más terrorífica, con un claro componente de maltrato machista.Director: Mikel Rueda. Con Maribel Verdú, Germán Alcarazu y Mario Plágaro. La crisis de los 45 se mezcla con la juvenil en este drama marcado por unos diálogos que no dejan a nadie indiferente.Directores: Olivier Nakache y Éric Toledano. Con Vincent Cassel, Reda Kateb, Aloïse Sauvage y Mirabela Vian. Esta es la historia de los responsables de una oenegé que atiende a niños y jóvenes autistas pobres que han sido rechazados por otras instituciones.Director: José Luis Montesinos. Con Paula Del Río, Miguel Ángel Jenner y Jordi Aguilar. El mejor amigo del hombre, una joven en silla de ruedas, no resulta ser la mejor compañía en este filme que se inicia en modo drama para dar paso a algo más terroríficoDirectora: May el-Toukhy. Con Trine Dyrholm, Gustav Lindh, Magnus Krepper, Frederikke Dahl Hansen, Diem Camille Gbogou, Preben Kristensen, Mads Wille, Elias Budde Christensen, Peter Khouri, Marie Dalsgaard y Ella Solgaard. Este drama tiene la mentira y todas sus consecuencias como motor de sufrimientos varios que a una familia le puede acarrear.Director: Lorenzo Mattotti. Con las voces originales de Leïla Bekhti, Thomas Bidegain, Jean-Claude Carrière, Beppe Chierici, Arthur Dupont, Thierry Hancisse, Pascal Demolon, Jacky Nercessian y Boris Rehlinger. Lo que parece un cuento es realmente una parábola sobre el despotismo en este singular relato sobre el rescate animado del hijo del Rey Oso.