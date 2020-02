José Luis Salas | La cartelera de El Salas

Podrás verlas en tu cine...





JOSÉ LUIS SALAS

El periodista José Luis Salas, conductor del programa ' No son horas ' y, comparte con los lectores sus recomendaciones cinéfilas para el fin de semana. Experto en cine de autor, José Luis Salas es un reconocido maestro del periodismo musical y todo un especialista en el. No en vano, ha retransmitido paradecenas de galas de losde la Academia de Hollywood, además de colaborar en distintas publicaciones y en portales de Internet dedicados al cine, la música y la crónica social.Director: Dani de la Orden. Con Belén Cuesta, Álex García, Silvia Alonso, Antonio Dechent, Mariam Hernández, Adrián Lastra, Gracia Olayo, Salva Reina, Leo Harlem, Antonio Resines, Malena Alterio, Jordi Sánchez, Ernesto Sevilla, Pilar Calvo Morillas, Juana Cordero y Norberto Trujillo B. Versión española del pelotazo del cine francés, una comedia romántica repleta de enredos y una continua huida hacia adelante: pareja que se enamora pero él tiene novia que, a su vez, es amiga de la infancia de su nuevo amor. Humor y lío a partes iguales.Director: Jeff Wadlow. Con Portia Doubleday, Maggie Q, Michael Rooker, Kim Coates, Lucy Hale, Michael Peña, Ryan Hansen, Charlotte McKinney, Jimmy O. Yang, Austin Stowell, Robbie Jones, Parisa Fitz-Henley, Goran D. Kleut, Ian Roberts y Nick Slater. Esta es la adaptación libre de la famosa serie de finales de los setenta y principios de los ochenta, en la que un grupo de elegidos podrá hacer realidad sus sueños en una fantástica isla… Hasta que estos se convierten en pesadillas de las que deberán escapar.Director: Jeff Fowler. Con James Marsden, Jim Carrey, Neal McDonough, Adam Pally, Leanne Lapp, Shannon Chan-Kent, Debs Howard, Bailey Skodje, Frank C. Turner, Dean Petriw, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Elfina Luk y Emma Oliver. El famoso personaje de los videojuegos en un desparrame de efectos especiales y aventura. Sonic llega a la tierra para unirse a su amigo Tom y, juntos, luchar contra el villano que quiere apoderarse del mundo.Director: Jacob Aaron Estes. Con Storm Reid, Mykelti Williamson, David Oyelowo, Brian Tyree Henry, Shinelle Azoroh, Byron Mann, April Grace y Alfred Molina.policíaco y de ciencia ficción, en el que un policía deberá enfrentarse al asesino de su familia, contando con las misteriosas llamadas que una sobrina le hace desde el pasado.Director: Benoît Jacquot. Con Vincent Lindon, Stacy Martin, Valeria Golino, Catherine Bailey, Jesuthasan Antonythasan, Olivia Ross, Nathan Willcocks y Nancy Tate. El famoso libertino, ya en tono crepuscular, se enfrenta a una complicada aventura amorosa en el Londres del siglo XVIII.Director: Nadav Lapid. Con Tom Mercier, Quentin Dolmaire, Louise Chevillotte, John Sehil, Chris Zastera, Jonathan Boudina y Gaël Raes. Un joven se queda literalmente en cueros cuando llega a París. La situación hará que reniegue de su patria judía a la vez que se mete en una peculiar relación con una pareja que le ayuda.Director: Masaaki Yuasa. Con las voces originales de Ryôta Katayose, Rina Kawaei, Honoka Matsumoto y Kentarô Itô. Puro manga japonés contando la historia de una zagala surfera a la que le gusta el agua tanto como ayudar a las personas.Director: Wang Quan'an. Con Dulamjav Enkhtaivan, Aorigeletu, Norovsambuu y Gangtemuer Arild. Un joven policía debe aliarse con una pastora de Mongolia para resolver un crimen en la zona. En la Semana Internacional de Cine (Seminci) de Valladolid han flipado con este film.Director: Dimitri De Clercq. Con Delfine Bafort, Svetozar Cvetkovic y Arend Pinoy. Una chica sufre un accidente de tráfico en el desierto y pierde la memoria. Cuando despierta, un hombre asegura ser su marido, con lo que el drama está servido.