El IAM prestó atención psicológica a unas 2.230 mujeres víctimas de violencia de género durante el pasado año

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) atendió durante 2019 en los diferentes programas de ayuda psicológica para mujeres adultas víctimas de violencia de género a 2.226 personas frente a las 1.350 de 2018, lo que supone 876 usuarias más y un incremento del 64,88 por ciento. Asimismo, el pasado año se pusieron en marcha dos nuevos grupos de mujeres de intervención psicológica: uno para situaciones de ruptura y dependencia emocional, y otro para la autonomía y empoderamiento.En este sentido, la directora del IAM, Laura Fernández, ha subrayado que "la atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género constituye una de las principales líneas de actuación del Instituto para su recuperación integral".Fernández ha resaltado que "estos programas ofrecen intervenciones especializadas, integrales y gratuitas con una metodología donde se parte de una visión amplia de la violencia de género que incorpora factores explicativos multicausales para tratar de dar respuesta a las necesidades de las usuarias de estos servicios".Así, el programa de atención psicológica grupal a mujeres víctimas de violencia de género, tanto en los Centros Provinciales del IAM como en el Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM), ofreció apoyo a 1.201 mujeres frente a las 1.161 de 2018, lo que implica un ligero aumento del 3,44 por ciento.Los objetivos de este servicio son lograr que las mujeres víctimas comprendan el proceso de violencia como primer paso hacia su desvictimización, trabajar sobre las consecuencias de dicho proceso, favorecer la reconstrucción de la autoestima, orientar la búsqueda de apoyo social y de sus redes sociales y, por último, potenciar la escucha activa de las mujeres asistentes a los grupos.El programa se desarrolla a través de grupos de talleres (de reflexión, terapéuticos y para la autonomía personal) que siguen el protocolo para la intervención psicológica grupal con las mujeres víctimas de violencia de género en Andalucía. El pasado año se realizaron 91 itinerarios de atención grupal y la atención psicológica se efectuó en 36 municipios de Andalucía dando cobertura a un total de 1.201 mujeres.Por su parte, el taller de acompañamiento emocional a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia de género ofrece un espacio en el que se favorece dicho acompañamiento emocional y su bienestar físico, psicológico y social capacitando a las madres para que se constituyan en figuras de apego seguro, apoyo y protección.Este taller se dirige a las madres que no acceden al Servicio de Atención Psicológica a hijas e hijos por no existir denuncia, por estar archivado el procedimiento pero detectarse indicadores de violencia de género o si no se les conceden medidas cautelares, entre otros motivos. En 2019 se pusieron en marcha 11 talleres con la participación de 116 mujeres beneficiándose 206 menores. En 2018 la asistencia de madres alcanzó las 189.Además, se han creado dos nuevos programas de intervención psicológica con grupos de mujeres. El primero es para situaciones de ruptura y dependencia emocional, donde la atención psicológica se centra en el apoyo psicológico grupal acompañado de forma puntual de asesoramiento jurídico, para el acceso a recursos sociales y para la empleabilidad realizado por las distintas áreas de los Centros Provinciales del IAM si lo precisa la usuaria. En 2019 se han efectuado 22 talleres con un total de 308 participantes.El segundo es la intervención psicológica con grupos para la autonomía y el empoderamiento de las mujeres tiene como propósito favorecer ambos aspectos desde una perspectiva de género. Y es que la socialización de género ha desfavorecido la autonomía y el empoderamiento en muchas mujeres creando situaciones de aislamiento, malestar y déficits en sus relaciones.En su desarrollo se emplean técnicas de reestructuración cognitiva, de relajación, técnicas de conexión emocional o habilidades sociales, para que las mujeres puedan cuestionar su socialización y desarrollen su autonomía personal. En este programa, que también se desarrolla en los Centros Provinciales del IAM, se han realizado 47 talleres con 601 participantes.