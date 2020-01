La Diputación da los primeros pasos para desarrollar su estrategia para frenar la despoblación en la provincia

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Pleno de la Diputación de Córdoba aprobó ayer, en la sesión ordinaria del mes de enero, los primeros trámites para dar luz verde a dos de los planes con los que la institución luchará contra la despoblación en la provincia: el Programa Anual de Concertación y Empleo 2020 y el Plan Provincial de Inversiones en Municipios con núcleos de población distintos al principal contra el despoblamiento rural 2020-2021 (Plan de Aldeas).El portavoz del Grupo Provincial Socialista, Esteban Morales, explicó que para combatir la despoblación se pretende garantizar la igualdad de oportunidades, la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la provincia, con inversiones en la misma, "por eso van cuatro planes que ponen dinero sobre la mesa para que los alcaldes contribuyan a todo esto". "Hablamos de más de 16,5 millones de euros en distintos programas", indicó.Así, se aprobó de manera inicial el Programa de Concertación y Empleo, un plan que cuenta con 10 millones de euros y que otorga "libertad absoluta" a los alcaldes para emplear ese dinero asignado "a lo que vean oportuno dentro de las competencias municipales". "No hay cantidad fija para creación de empleo, sino que cada uno hará con esa cuantía lo que vea más necesario e importante para su municipio", subrayó.El portavoz del Grupo Provincial de IU, Francisco Ángel Sánchez, añadió al respecto que este plan se ha dotado de más presupuesto, porque estaba en 8,7 millones y pasa a 10, y, además, se incluye ese trato especial a los municipios de la Zona Norte, "que tienen más dificultad en materia de desempleo y despoblación".En cuanto al conocido como Plan de Aldeas, se aprobaron los criterios y directrices para su elaboración y ejecución. En este sentido, Morales subrayó que "son cuatro millones para mejorar estos pequeños núcleos de población a los que tenemos que ayudar para mantener la igualdad de oportunidades y mejorar su calidad de vida".Por su parte, el portavoz de IU, Francisco Ángel Sánchez, señaló que este plan sí incrementa su presupuesto pasando de 1,2 millones de euros a 2 millones anuales y, al darle carácter bienal, pasa a contar con cuatro millones para los ayuntamientos que tienen núcleos de población distintos al principal y tienen más dificultades para prestar servicios.De igual modo, el Pleno aprobó también los criterios y directrices para la elaboración, aprobación y ejecución del Plan Provincial de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y Actuaciones Extraordinarias en Infraestructuras Públicas 2020-2021.Según Sánchez, sigue teniendo la misma dotación que en el ejercicio anterior, un millón de euros, pero se le da carácter bienal y, por tanto, se incrementa a dos millones de euros. "Son actuaciones para eliminación de barreras en municipios y ELA, para actuaciones en vías urbanas, instalación de ascensores, intervención en piscinas públicas, etc", recordó.Además, el Pleno dio luz verde de manera inicial el Programa Guadalinfo 2020 con una cuantía cercana a los 500.000 euros. Esteban Morales explicó que es un plan que mantiene estos centros de innovación y nuevas tecnologías en los pueblos y a sus dinamizadores, combatiendo así la brecha digital que se puede originar si no nos comprometemos con la igualdad de los vecinos.Por último, se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos con representación en la Diputación una moción relativa a la necesidad de instar a la Junta y al Gobierno central a promover una financiación adecuada para mejorar la calidad del servicio y el empleo ligado a la dependencia.De igual modo, ha contado con el consenso de todos los partidos una proposición para la reducción de jornales en la campaña 2019-2020 para el acceso al subsidio y la renta agraria y otra sobre el reintegro de saldos de la liquidación del ejercicio 2017 de la PIE (Participación en los Ingresos del Estado).