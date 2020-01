Igualdad convoca dos líneas de 650.000 euros de ayudas a entidades con proyectos contra la violencia de género

Recursos

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha avanzado en Córdoba que la Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad va a convocar este mes de enero dos líneas de subvenciones para asociaciones y entidades para la realización de proyectos cuyo fin sea la erradicación de la violencia machista. Ambas líneas tienen una dotación presupuestaria de 500.000 euros una y 150.000 euros otra.La consejera ha adelantado que el Plan Óptima, que será el primer Plan de Conciliación de Andalucía, se sustentará en tres líneas estructurales fundamentales: una referida a la conciliación laboral, otra a la personal y familiar, y una tercera a las acciones y políticas públicas. Ruiz ha asegurado que "ya no se les puede pedir que pongan más de su parte a las supermujeres que hacen equilibrios entre su vida personal y laboral. Porque tenemos derecho a poder desarrollarnos sin dejarnos la salud en el intento".Las Jornadas Concili-Acción 2020, que suponen el arranque de la programación de actividades del IAM este año, tienen como objetivo reunir a protagonistas de sectores como la empresa, la política y el deporte para trabajar, debatir y reflexionar sobre la conciliación de la vida personal y profesional de las mujeres.A este respecto, la consejera ha abogado por que "este debate deje de ser una cuestión privada, un tema de conversación entre nosotras, una reivindicación que a veces se queda solo en el salón de casa y que pase a ser una prioridad política y a incorporarse a la agenda pública, es el reto que nos marcamos desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación".Con dicho objetivo nace el Plan Óptima, que es el primer Plan de Conciliación de Andalucía, cuya formulación ya se ha llevado al Consejo de Gobierno. Además, se han constituido su comité director y la comisión técnica como órganos en los que están representadas las consejerías y entidades de carácter público de la Junta de Andalucía.En este punto, Rocío Ruiz ha destacado que "el Plan Óptima tendrá una vigencia de cuatro años y, claro está, sus actuaciones tendrán un carácter transversal, puesto que la conciliación es una herramienta de cambio social".La máxima responsable de las políticas sociales de Andalucía ha subrayado que las líneas estructurales de este proyecto son tres: por un lado, las referidas a la conciliación laboral que analizarán el acceso al mercado de trabajo y las medidas de conciliación que existen en las empresas y en las administraciones públicas. Algo que se hará de la mano del tejido empresarial.Por otra parte, las de conciliación de la vida personal y familiar que reflejarán el uso de los tiempos y el reparto de tareas debido al existente sesgo de género y a sus diferentes realidades socioeconómicas. Y, finalmente, las políticas públicas y acciones que contribuyan al logro de la conciliación laboral, personal y familiar atendiendo al previo diagnóstico y a la normativa europea y estatal existentes."Debemos hacernos preguntas como éstas: ¿sólo las mujeres que son madres necesitan conciliar? ¿Cómo hacer frente a la brecha de género en lo que al cuidado de los hijos e hijas o familiares dependientes se refiere? ¿Por qué el número de mujeres en puestos de responsabilidad política es aún tan bajo? ¿Ser madre es compatible con ser deportista de élite? Todas estas cuestiones y muchas otras se abordarán hoy", ha incidido.Asimismo, la consejera ha señalado que el Instituto Andaluz de la Mujer está a disposición de todas las empresas para acompañarlas y avanzar juntas en este camino hacia la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres. "No hay una buena gobernanza sin participación, sin diálogo y sin colaboración y eso lo llevamos grabado a fuego en esta Consejería", ha esgrimido.El IAM cuenta con el servicio de orientación a empresas en igualdad, Equipa, que ofrece a la ciudadanía, y especialmente a las empresarias y profesionales, asesoramiento técnico experto en el diseño de medidas y planes de igualdad, con herramientas y recursos didácticos, formación especializada en gestión empresarial desde la perspectiva de género, normativa laboral en materia de igualdad en las empresas y apoyo para el establecimiento de protocolos de prevención y actuación contra el acoso sexual y por razón de sexo.En este punto, Rocío Ruiz ha puesto en valor otra iniciativa del IAM en favor de la conciliación, la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras. Se trata de un proyecto que se desarrollará a lo largo de 2020 con el objetivo estratégico de crear una unión de organizaciones mediante la adhesión y la participación activa de entidades y organismos públicos y privados para que, a través de una plataforma de trabajo colaborativo, se puedan diseñar y desarrollar las líneas estratégicas para la mejora de la conciliación y la corresponsabilidad."El Instituto Andaluz de la Mujer ha sido y será el baluarte de la lucha por la igualdad en nuestra comunidad. No nos vamos a cansar de insistir en ello ante quienes pongan en duda su propia existencia o quienes quieran dudar de la apuesta por la igualdad de este Gobierno", ha subrayado.En la misma línea, ha recordado que "desde el principio dijimos que no íbamos a dar ni un paso atrás y no lo vamos a dar y mucho menos en el apoyo al conjunto de las asociaciones y entidades que luchan por la igualdad en nuestra tierra. No vamos a desampararlas".Ruiz ha aprovechado este foro y ha lanzado un mensaje a las asociaciones: "Tenéis el compromiso de esta consejera de que vamos a daros seguridad jurídica, que estamos trabajando para que el tejido asociativo que lucha por las mujeres en Andalucía tenga los recursos y garantías para trabajar por los fines por los que nacieron y que son tan necesarios en estos tiempos".A este respecto, ha avanzado que desde la Dirección General de Violencia de Género se va a convocar este mes de enero dos líneas de subvenciones dotadas una de ellas con 500.000 euros y otra con 150.000 euros.Además, ha recordado que el Instituto Andaluz de la Mujer ha destinado cuatro millones al tejido asociativo, la Agencia Andaluza de Cooperación, ha repartido más de 17 millones de euros para proyectos que fomentan la igualdad de género, de los cuales 15 millones de euros han sido para ONG. Pasando por cualquiera de las 14 líneas de subvenciones con que cuenta la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación."Me gustaría que todos nos hiciéramos una pregunta y también pensáramos la respuesta. ¿Quién sale beneficiado de un clima de división en un tema fundamental como la lucha por la igualdad? Yo lo tengo claro: las mujeres, las mujeres víctimas, las mujeres en riesgo de exclusión, no", ha concluido.