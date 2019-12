Cruz Roja confía en llegar a más de 850 menores gracias a su nueva campaña solidaria de recogida de juguetes

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Las asambleas locales de Cruz Roja en la provincia de Córdoba han comenzado a repartir a las familias en riesgo de exclusión social de distintos municipios cordobeses –entre ellos Baena– los juguetes conseguidos con la campaña, cuyo objetivo pasa por llevar ilusión a los hogares de al menos 850 niños en dificultad social de la provincia.En el marco de esta iniciativa, antes del día de Reyes el voluntariado de Cruz Roja Juventud distribuirá todos los artículos cosechados a lo largo de las últimas semanas entre familias en riesgo de exclusión de Córdoba, Palma del Río, Hinojosa del Duque, Baena, Pozoblanco, Puente Genil, Rute, Montilla, Lucena, Peñarroya-Pueblonuevo, Priego y Villanueva de Córdoba.De esta forma, y aunque la previsión inicial era llegar a las familias de 850 menores en situación de vulnerabilidad, la solidaridad de la ciudadanía cordobesa va a permitir casi con toda seguridad incrementar esa cifra, aunque aun no están los cálculos definitivos.En la recogida están colaborando muchas empresas e instituciones de diversa índole, desde Radio Córdoba Cadena Ser con su campaña, hasta la Fundación Cajasol o el Banco Santander, pasando por Fepamic, OVB Allfinanz España, MGI, el club Cordobasket o la clínica Detail Esduio Dental, entre otras, con el objetivo de que ningún niño, sea cual sea la situación socioeconómica de su familia, se quede sin regalo por Navidad."El apoyo encontrado en esta nueva edición pone una vez más de manifiesto la solidaridad de la población cordobesa, fundamental en este caso para evitar la discriminación que pueden sentir aquellos pequeños que, por las dificultades económicas de sus familias, corren el riesgo de quedarse sin regalo en unas fechas como las navideñas en las que casi todos los niños y niñas tienen esa ilusión", apuntó Cándida Ruiz, presidenta de Cruz Roja en la provincia.En esta edición, además de la entrega de juguetes –que son nuevos, no bélicos y preferentemente educativos– en los puntos de recogida habilitados, se puede colaborar con la campaña realizando donaciones –que automáticamente se transformarán en un juguete virtual– en la web de Cruz Roja, a través del teléfono 900 104971 y mediante el envío de SMS con la palabra JUGUETES al 38088 (3 euros), que se destinarán íntegramente a la compra de juguetes para niños y niñas de familias en dificultad social.Si cualquier persona a título particular o empresa desea más información acerca de la misma, puede llamar al 957433878 o directamente pasarse por la sede de la organización, de lunes a jueves entre las 8:30 y las 14:45 y de 16:00 a 19:30 y los viernes sólo por la mañana.