CCOO denuncia el cierre de los centros sanitarios del Área Sur por las tardes por plan vacacional del SAS

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

El Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba considera que el plan de cobertura de las vacaciones navideñas en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Córdoba es "ridículo y nuevamente presentan unos datos de contratación maquillados" que, según el sindicato, generará el cierre de los centros de salud del Área de Gestión Sanitaria Sur por las tardes, entre otras cuestiones.En concreto, CCOO ha denunciado a través de un comunicado que, si bien la Dirección de Área Sanitaria Sur no ha facilitado datos de contratación para este periodo navideño aludiendo a que "no es lo habitual informar de estos datos", considerando contrataciones de años anteriores, se prevé igualmente que para los 2.000 profesionales de este área se sustituya sobre unas 3.500 jornadas, "lo que supone igualmente solo cubrir algo más de un día y medio por profesional".Una situación, ha recordado el sindicato, a la que se sumará el cierre por las tardes de sus centros de salud para poder dar cobertura a la falta de profesionales. Una situación especialmente alarmante en el caso de Castro del Rio, "donde de los cuatro médicos de familia del cupo de mañana, solo hay trabajando dos".Por todo ello, CCOO ha criticado los "datos maquillados" dados a conocer por el SAS puesto que "anuncian un aumento de las contrataciones respecto a los contratos de la navidad de 2018 cuando la realidad es que es inferior al año 2018 porque desde septiembre se ha reducido o bloqueado la oferta de contratos, de forma que en general, hay menos contrataciones"."Hay profesionales que acumulan más de 30 días en excesos de jornadas por anulación de libranzas y permisos reglamentarios o por doblaje de turnos; no se sustituyen bajas por enfermedad ni reducciones de jornada y no se cubre el 80 por ciento de las vacaciones solicitadas en el periodo navideño", ha apuntado el secretario General de este sindicato provincial, José Damas.Asimismo, el responsable sindical ha asegurado que "el presupuesto de la Consejería de Salud y Familias solo da para cubrir, de media, 1,5 días por profesional de los 9.600 con los que cuenta la plantilla del SAS en Córdoba"."El consejero de Salud, Jesús Aguirre, nos vende dos planes en uno: el plan de alta frecuentación por la gripe junto y el plan de contratación para el periodo navideño, ambos planes con inversiones millonarias y más de 2.700 contratos para toda Andalucía, pero la realidad es la que se vive en los centros hospitalarios con falta de personal, sobrecarga de trabajo, falta de medios y una precarización del servicio", ha lamentado Damas.Para CCOO, esta situación va a provocar el colapso de las urgencias por "la ineficiente gestión de los responsables de la sanidad pública, unida a la vergonzosa cobertura de personal, el maquillaje de datos y la situación que espera por la llegada de procesos patológicos ligados al invierno".