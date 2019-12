CCOO critica la pasividad de la Junta con el PIN Parental que ha provocado la denuncia a un docente en Baena

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El sindicato CCOO ha denunciado a través de un comunicado de prensa "la pasividad de la Consejería de Educación ante la campaña del Pin Parental que ha provocado la primera denuncia a un docente de Baena" en relación a una actividad desarrollada con motivo de la conmemoración del Día Internacional por la Erradicación de la Violencia de Género, celebrado el pasado 25 de noviembre.El sindicato ha lamentado este tipo de actuaciones contra el profesorado que, pese a no tener recorrido, "responden a la pretensión de la ultraderecha española de intimidar al docente y coartar la educación en los valores democráticos que sustentan a una sociedad avanzada en derechos". Por ello, CCOO ha exigido a la Consejería actuar ante este tipo de "campañas ilegales que incitan a la vulneración de derechos básicos e insta a la Fiscalía General del Estado a que dé instrucciones para que este tipo de denuncias no sean admitidas a trámite"."La asociación Hazte Oír está difundiendo un documento que pretende que los padres del alumnado suscriban y entreguen en los centros educativos para obligar al profesorado a solicitar autorización previa si va a tratar en el aula contenidos relacionados con la igualdad de género o el respeto a la igualdad y la diversidad, entre otros temas", ha señalado el sindicato como precedente a la denuncia interpuesta contra un docente del IES Luis Carrillo de Sotomayor en Baena por los padres de un alumno al haber conmemorado en clase el 25-N.Según el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, proponer un video de Ana Orantes, la mujer que fue quemada viva por su marido en 1997 tras realizar una entrevista en televisión y que despertó un amplio movimiento feminista en España, "es una actividad que responde a los contenidos de la educación en igualdad y contra la violencia machista recogida tanto en la normativa como en las leyes educativas, y sobre las que no pueden decidir los padres y madres del alumnado".La central sindical ha recordado que tanto el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, como el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, dejan claro que en "estas enseñanzas se deben trabajar como contenidos transversales la igualdad y la violencia de género".Asimismo, ha señalado el sindicato, la Junta de Andalucía remitió las instrucciones para trabajar en todos los centros andaluces la efeméride del 25 de noviembre. Por ello, CCOO ha insistido en que la denuncia planteada contra el docente del instituto baenense "debe ser archivada".Por todo ello, desde el inicio de este curso, CCOO ha ofrecido a dar cobertura legal, sindical y administrativa al profesorado y a los centros educativos ante las coacciones que pudieran sufrir por la propuesta ilegal que la citada asociación está difundiendo en los centros educativos. Además, el sindicato ha actuado jurídicamente presentando recurso ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional y ha realizado una denuncia ante la Unión Europea por la incitación al odio que genera esta campaña.Según la responsable de la secretaría de Igualdad de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, María Trinidad Montes, "estas denuncias son un primer paso para introducir y normalizar el negacionismo de la igualdad en las aulas y lamentan el silencio de la Junta de Andalucía ante este ataque ideológico a la igualdad en espacios donde debe primar la libertad y el respeto a las personas"."Las familias no pueden decidir sobre los contenidos de la educación en valores del sistema educativo, del mismo modo que, más allá de lo que decidan sus padres, las leyes impiden que un menor pueda trabajar, le protegen ante el maltrato o el abuso y garantizan la adecuada formación en el respeto, la igualdad y contra las violencias, entre ellas la violencia machista", ha indicado Montes.Así, Molina ha exigido a la Consejería de Educación "actuar ante este tipo de campañas ilegales que incitan a la vulneración de derechos básicos" y ha instado a la Fiscalía General de Estado a que "dé instrucciones para que este tipo de denuncias no sean admitidas a trámite".