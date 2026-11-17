El Ayuntamiento de Montilla, a través de la Concejalía de Turismo y Promoción de Ciudad, ha convocado la vigésima quinta edición del Concurso de Fotografía Turística «Premio Unicornio», una iniciativa que repartirá 2.000 euros en premios y cuyo plazo de participación permanecerá abierto hasta el próximo 30 de noviembre. El certamen tiene como objetivo poner en valor el patrimonio, las tradiciones y los atractivos turísticos del municipio, además de ampliar el archivo fotográfico destinado a la promoción de la ciudad.La convocatoria está dirigida a todas las personas mayores de edad, tanto profesionales como aficionadas a la fotografía, y contempla dos modalidades que permiten abordar diferentes aspectos de la identidad y los recursos turísticos de Montilla.La primera, denominada «Montilla y su patrimonio cultural y natural», incluye imágenes relacionadas con el patrimonio del municipio, sus fiestas, tradiciones y actividades sociales y deportivas. La segunda, «El mundo del vino en Montilla», está dedicada a los paisajes vitivinícolas, las bodegas, los oficios y las experiencias vinculadas a la cultura del vino.El plazo de presentación de fotografías comenzó el pasado 13 de noviembre y concluirá el próximo día 30. Cada participante podrá concurrir con un máximo de cuatro imágenes, distribuidas entre las dos modalidades, con un límite de dos fotografías por cada una de ellas. Las obras deberán haber sido realizadas dentro del término municipal de Montilla entre el 2 de noviembre de 2025 y el 30 de noviembre de 2026, de manera que las imágenes presentadas correspondan a ese periodo.La inscripción y el envío de las fotografías se realizarán exclusivamente por vía telemática,. Entre las condiciones establecidas figura la obligación de que las imágenes sean fieles a la realidad. Por este motivo, las bases prohíben expresamente tanto la generación de fotografías mediante inteligencia artificial como la incorporación de elementos utilizando esta tecnología.En cuanto a los reconocimientos económicos, la convocatoria dispone de una dotación global de 2.000 euros, distribuidos entre siete premios. Cada una de las dos modalidades contará con tres galardones de 200 euros, mientras que el premio especial «Unicornio 2026» estará dotado con 800 euros. La persona que obtenga esta última distinción recibirá también un trofeo elaborado por la familia de artesanos montillanos Hnos. Pedraza.Además del reconocimiento económico y del trofeo, la persona ganadora del premio especial tendrá la posibilidad de realizar una exposición individual en una sala municipal, siempre que así lo desee. Esta opción se incorpora a una convocatoria que también contempla la exhibición pública de las fotografías seleccionadas por el jurado.El proceso de valoración permitirá seleccionar un total de 40 fotografías finalistas, repartidas a partes iguales entre las dos modalidades del concurso. De estas imágenes, 20 corresponderán a «Montilla y su patrimonio cultural y natural» y las otras 20 a «El mundo del vino en Montilla». Entre todas ellas, el jurado elegirá las siete obras que recibirán los premios establecidos en las bases.Para determinar las fotografías ganadoras, el jurado tendrá en cuenta diferentes criterios, entre los que figuran la calidad técnica de las imágenes, su valor artístico y su capacidad para mostrar Montilla como destino turístico. El fallo del concurso se dará a conocer antes del próximo 14 de diciembre, aunque la convocatoria no establece todavía una fecha concreta para el anuncio de los resultados.Tanto las fotografías finalistas como las premiadas formarán parte de una exposición municipal, cuya ubicación y fechas de celebración serán comunicadas posteriormente por la organización. De este modo, las 40 imágenes seleccionadas podrán mostrarse al público, con independencia de que hayan obtenido alguno de los siete galardones previstos.Las personas interesadas en participar en esta vigésima quinta edición del Concurso de Fotografía Turística «Premio Unicornio» pueden consultar las bases completas de la convocatoria. Asimismo, la Oficina de Turismo de Montilla atenderá las consultas relacionadas con el certamen a través del correo electrónico