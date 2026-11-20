El doctor Manuel Romero, jefe del servicio de Reumatología del Hospital Quirónsalud Córdoba, ha sido distinguido de nuevo en los Doctoralia Awards como uno de los tres mejores reumatólogos de España. Este reconocimiento pone de manifiesto la valoración de su labor asistencial a lo largo de los años tanto por parte de los pacientes como de otros profesionales sanitarios.
El especialista suma así un nuevo reconocimiento en estos premios, en los que ha sido distinguido en cinco ocasiones anteriores, dos de ellas como el reumatólogo mejor valorado de España y otras tres entre los profesionales más destacados de su especialidad. Una trayectoria que refleja la continuidad de una valoración positiva de su trabajo mantenida en el tiempo.
Los Doctoralia Awards distinguen anualmente a profesionales sanitarios de distintas especialidades y tienen en cuenta las opiniones y valoraciones de los pacientes, así como las realizadas por compañeros de profesión. Su objetivo es reconocer la calidad del trabajo de los especialistas y su compromiso con la atención sanitaria.
Este nuevo reconocimiento supone un respaldo a la trayectoria del doctor Romero y a su dedicación a la Reumatología, una especialidad en constante evolución que requiere actualización científica y una atención adaptada a las necesidades de cada paciente.
El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y dos hospitales de día quirúrgicos, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.
Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 55.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional.
Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, Hospital Universitari Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Universitario Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.
El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (quince de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).
Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.
El especialista suma así un nuevo reconocimiento en estos premios, en los que ha sido distinguido en cinco ocasiones anteriores, dos de ellas como el reumatólogo mejor valorado de España y otras tres entre los profesionales más destacados de su especialidad. Una trayectoria que refleja la continuidad de una valoración positiva de su trabajo mantenida en el tiempo.
Los Doctoralia Awards distinguen anualmente a profesionales sanitarios de distintas especialidades y tienen en cuenta las opiniones y valoraciones de los pacientes, así como las realizadas por compañeros de profesión. Su objetivo es reconocer la calidad del trabajo de los especialistas y su compromiso con la atención sanitaria.
Este nuevo reconocimiento supone un respaldo a la trayectoria del doctor Romero y a su dedicación a la Reumatología, una especialidad en constante evolución que requiere actualización científica y una atención adaptada a las necesidades de cada paciente.
Quirónsalud en Andalucía
El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y dos hospitales de día quirúrgicos, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.
Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 55.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional.
Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, Hospital Universitari Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Universitario Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.
El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (quince de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).
Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: HOSPITAL QUIRÓNSALUD CÓRDOBA
FOTOGRAFÍA: HOSPITAL QUIRÓNSALUD CÓRDOBA