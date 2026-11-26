La provincia de Córdoba ha dado los primeros pasos para impulsar «Córdoba, Tierra de Vermut», un proyecto colectivo que pretende situar el marco Montilla-Moriles como referente nacional en la elaboración, promoción y cultura de esta bebida. La iniciativa, que cuenta con la participación de nueve bodegas y lagares, comenzó a tomar forma ayer durante una reunión de trabajo celebrada en el Mercado Victoria de la capital cordobesa, con la presencia del presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), Félix Romero.El encuentro reunió a representantes de, Bodegas Navisa-Cobos,, Bodegas Delgado,, Lagar de Casablanca y, cuyos responsables abordaron las posibilidades de desarrollar una estrategia conjunta para promocionar los vermús elaborados en la provincia.La reunión tuvo como anfitrión a Santiago Jiménez, responsable del Lagar Los Raigones, que dirige, establecimiento situado en el propio Mercado Victoria. Su participación se enmarca en una iniciativa que busca reunir al sector elaborador de Montilla-Moriles en torno a una identidad compartida, basada en la cooperación empresarial y el aprovechamiento de los recursos vitivinícolas, gastronómicos y turísticos del territorio.El proyecto se plantea inicialmente dentro de un plan estratégico para el periodo comprendido entre 2027 y 2030, aunque sus promotores aspiran a que tenga continuidad más allá de ese horizonte. La intención es configurar un movimiento permanente en el que participen no solamente las bodegas y lagares del marco, sino también establecimientos de hostelería, empresas gastronómicas, comercios, operadores turísticos y representantes de los ámbitos musical y cultural.Una de las principales propuestas consiste en crear una marca colectiva que permita identificar y promocionar los vermuts cordobeses bajo una denominación común, respetando las particularidades de cada elaborador. Esta identidad compartida serviría como elemento de conexión entre las empresas participantes y las diferentes actividades que se desarrollen dentro del proyecto.Entre las actuaciones previstas figura también la creación de una Ruta de los Vermuts de Córdoba, concebida como una fórmula para relacionar la producción vitivinícola con la actividad turística y gastronómica de la provincia. La propuesta pretende establecer vínculos entre Córdoba capital y los municipios productores, aprovechando tanto la presencia de las bodegas como los recursos patrimoniales, culturales y gastronómicos de cada territorio.Otra de las líneas de trabajo es la promoción de la denominada, una iniciativa con la que se pretende fomentar el conocimiento y el consumo de los productos elaborados en la provincia. A esta propuesta se sumarían jornadas gastronómicas y actividades vinculadas a la música y la cultura, con el propósito de integrar el vermut en diferentes experiencias relacionadas con la vida social y turística cordobesa.El programa contempla igualmente el desarrollo de experiencias enoturísticas y acciones formativas dirigidas a profesionales de la hostelería. Con ellas se busca ampliar el conocimiento sobre los vermuts de Córdoba y favorecer su presencia en los establecimientos del sector, al tiempo que se refuerza la relación entre productores y empresas dedicadas a la restauración.Entre las iniciativas planteadas destaca asimismo la organización de un Festival del Vermut de Córdoba, que se incorporaría al conjunto de actividades destinadas a difundir esta bebida y sus vínculos con la gastronomía, la música y la cultura. Por el momento, las distintas propuestas forman parte de las líneas de actuación que deberán desarrollarse dentro del plan estratégico.El objetivo general es generar actividad durante los 365 días del año, favorecer la comercialización de los vermuts elaborados en la provincia y fortalecer el tejido empresarial relacionado con su producción y distribución. La iniciativa también persigue contribuir a la creación de empleo y establecer nuevas relaciones económicas y turísticas entre la capital cordobesa y las localidades productoras.En este sentido, el proyecto parte de la intención de aprovechar de manera conjunta la tradición vitivinícola de Córdoba, su patrimonio histórico, su gastronomía y la actividad de las bodegas que elaboran vermut. La propuesta busca reunir estos elementos bajo una identidad territorial común sin renunciar a las características particulares de los productos y de las empresas participantes.La presencia de Félix Romero en la primera reunión permitió incorporar al encuentro una representación institucional del Iprodeco y de la propia Diputación de Córdoba. No obstante, las posibles fórmulas de colaboración con este organismo provincial quedaron pendientes de concretarse en próximas reuniones, en las que se continuará trabajando sobre el desarrollo de la iniciativa, tal y como desveló Santiago Jiménez.Los impulsores de «Córdoba, Tierra de Vermut» plantean el proyecto con un carácter abierto, participativo y sostenible, de manera que puedan incorporarse progresivamente otras bodegas, empresas, profesionales, colectivos e instituciones interesados en contribuir a su crecimiento. La intención es ampliar la participación del sector y establecer una estructura de cooperación que permita desarrollar las diferentes actuaciones propuestas.De este modo, la iniciativa no se limita a la promoción comercial de una bebida, sino que pretende fomentar una cultura vinculada al vermut cordobés mediante actividades gastronómicas, turísticas y culturales. La reunión celebrada ayer en el Mercado Victoria constituyó el punto de partida de este proyecto colectivo, cuyo desarrollo se enmarca inicialmente en el periodo 2027-2030.