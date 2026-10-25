Vistage Andalucía reunirá a empresarios y directivos para abordar el liderazgo y los retos ejecutivos

Un profesional de referencia

celebrará el próximo viernes 6 de noviembre en el Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba su primer aniversario en la comunidad autónoma con una jornada dirigida a empresarios y directivos que combinará ponencias sobre liderazgo y organización empresarial con sesiones prácticas para analizar retos ejecutivos mediante la metodología de la organización.El encuentro llega después de algo más de un año de actividad de Vistage en Andalucía, periodo en el que la organización ha conocido a más de un centenar de empresarios andaluces y ha consolidado su primer grupo de trabajo, integrado por diez máximos responsables de empresas que se reúnen mensualmente para compartir experiencias y abordar los principales desafíos vinculados a su actividad y a la toma de decisiones.Durante este primer año, el grupo ha acumulado más de 120 horas de trabajo colectivo, ha analizado en profundidad 15 retos empresariales y ha desarrollado más de 70 horas de sesiones individuales. Las compañías representadas en este grupo reúnen a más de 1.700 profesionales y alcanzan una facturación conjunta cercana a los 200 millones de euros.Vistage forma parte de una organización con más de 65 años de trayectoria, presencia en 35 países y una comunidad que supera los 45.000 líderes empresariales. Su modelo se basa en generar espacios de confianza entre propietarios de empresas y directores generales para compartir experiencias, contrastar decisiones y analizar retos con otros responsables empresariales.La jornada del 6 de noviembre contará con la participación de Conor Neill, presidente de Vistage España y profesor del IESE, así como de Gina Fors y Pepa Ruiz, socias de Metanoia. El programa plantea abordar cuestiones relacionadas con los retos de las empresas andaluzas, el liderazgo empresarial, el apoyo mutuo entre directivos y la construcción de organizaciones más ágiles y participativas.La recepción de participantes está prevista a partir de las 9.30 horas y la inauguración institucional comenzará a las 10.00 horas, con Pablo Caño Sterck como conductor del acto. A las 10.30 horas intervendrá Conor Neill con la ponencia «Los retos de las empresas andaluzas y el liderazgo empresarial».A continuación, a las 10.45 horas, Miguel Ángel Molinero, Chair de Vistage en Andalucía y organizador del encuentro, expondrá la experiencia desarrollada durante este primer año bajo el título «Apoyo mutuo de líderes empresariales. La experiencia de Vistage en Andalucía».De igual modo, entre las 11.00 y las 12.30 del mediodía, Gina Fors y Pepa Ruiz abordarán la «Construcción de organizaciones holocráticas. Desarrollo de liderazgo empresarial efectivo». Ambas participan en la jornada como socias de Metanoia.Uno de los principales apartados prácticos se desarrollará entre las 12.30 y las 14.15 horas, con varias sesiones paralelas destinadas al análisis de retos ejecutivos mediante la metodología Vistage. En ellas participarán Conor Neill, Pilar Riesco, Miguel Ángel Molinero, Pepa Ruiz y Gina Fors.El programa incluye también un espacio final dedicado a las conclusiones y aprendizajes y un aperitivo de cooperación previsto entre las 14.15 y las 15.15 horas. La información general de la convocatoria sitúa la jornada entre las 9.30 y las 14.30 horas, mientras que la agenda detallada prolonga este último apartado hasta las 15.15 horas.Además de los participantes incluidos en las distintas actividades del programa, la relación de ponentes incorpora a Pilar Riesco, Chair de Vistage y coach ejecutivo; a Pablo Caño Sterck; y a Alberto Hernández, presentado como empresario e inversor.Miguel Ángel Molinero, responsable de la organización de este primer aniversario y Chair de Vistage en Andalucía, es socio director de Rurápolis SL e Innohelp SL, consejero externo de Rioma SL y patrono y secretario general de la Fundación Somos Naturaleza 2020.A lo largo de su trayectoria profesional ha dirigido grupos empresariales de los sectores del mueble, agroalimentario y textil y ha ocupado puestos de dirección en entidades sin ánimo de lucro vinculadas a la investigación y la transferencia de tecnología. También ha trabajado en procesos de creación de empresas en China, Egipto, India, Portugal y Australia.Molinero es, asimismo, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía y miembro del Pleno de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Córdoba. Es ingeniero agrónomo, MBA por San Telmo Business School y máster en Diseño y Gestión de Plantas Agroindustriales, además de autor de, publicado por Almuzara.El encuentro pretende trasladar a otros empresarios y directivos la dinámica de trabajo desarrollada durante el primer año de Vistage Andalucía, con una propuesta que no se limitará a las intervenciones de los ponentes, sino que incorporará talleres para abordar retos empresariales reales junto a otros responsables de compañías y con la participación de Chairs procedentes de distintos puntos de España.