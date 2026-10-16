Rosa María Rodríguez denuncia el rechazo del PP al refuerzo del 061 en Córdoba



FOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA

La parlamentaria de Por Andalucía Rosa María Rodríguez ha denunciado el rechazo del Partido Popular a una proposición no de ley destinada a reforzar los recursos humanos, materiales y económicos del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias del 061 de Córdoba, una iniciativa debatida en la comisión de Sanidad que reclamaba al Gobierno andaluz la puesta en marcha de un plan urgente en un plazo máximo de seis meses.La propuesta no ha logrado el respaldo del Partido Popular, que ha votado en contra, mientras que Vox se ha abstenido. Rodríguez ha centrado parte de sus críticas en la posición de la diputada cordobesa del Partido Popular Beatriz Jurado, a la que ha reprochado su rechazo a una medida planteada para mejorar la atención de las emergencias sanitarias en la provincia.Durante el debate, Rosa María Rodríguez ha señalado que Beatriz Jurado, “como cordobesa, ha traicionado a sus paisanos, ya que esta iniciativa solo pide más recursos para un servicio del que puede depender la vida de cualquier persona”.La parlamentaria de Por Andalucía también ha cuestionado la abstención de Vox ante la proposición. “Cuando se trata de reforzar la sanidad pública, no vale mirar hacia otro lado. Abstenerse ante una propuesta para mejorar un servicio de emergencias es dejar pasar la oportunidad de defender algo que nos afecta a todos”, ha afirmado.Rodríguez ha considerado que la posición adoptada por ambas formaciones “retrata las consecuencias de sus políticas sanitarias”. “Mientras se destinan recursos y oportunidades al sector privado, las propuestas para fortalecer los servicios públicos se encuentran con el rechazo o la falta de apoyo de quienes gobiernan o aspiran a influir en el rumbo de Andalucía”, ha manifestado.La representante de Por Andalucía ha insistido, además, en la relevancia del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias del 061 dentro de la atención sanitaria y ha definido este servicio como una “pieza fundamental” en la coordinación de las urgencias y emergencias. Según ha defendido, disponer de medios suficientes puede resultar decisivo en situaciones en las que cada minuto importa.En ese sentido, Rodríguez ha afirmado que “el derecho a la sanidad no consiste solo en que te atiendan cuando llegues a un centro. También significa que, cuando estés en una situación crítica, haya un servicio preparado para responder. Están jugando con nuestra salud y con nuestra vida”.Por Andalucía ha exigido al Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla que rectifique su posición y refuerce el centro coordinador de Córdoba, después del resultado de la votación de la iniciativa planteada en la comisión de Sanidad.Rodríguez ha concluido su intervención reclamando que se tenga presente la posición mantenida por cada formación durante el debate. “Y que nadie olvide quién votó en contra y quién decidió abstenerse cuando se pidió algo tan básico como poner más recursos al servicio de la vida de las personas”, ha señalado.