La DGT activa mañana la operación especial del Pilar con más de 1,2 millones de viajes en Andalucía

La Dirección General de Tráfico (DGT) activará mañana viernes, a las 15:00 de la tarde, el dispositivo especial de vigilancia y regulación de la Operación Especial de Tráfico ‘El Pilar 2026’, ante los 1.267.200 desplazamientos que se prevén en las carreteras de Andalucía hasta las 24:00 horas del próximo lunes, 12 de octubre. El operativo contará con agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los Centros de Gestión de Tráfico, helicópteros y drones, además de los equipos encargados del mantenimiento y de la instalación de medidas en carretera.La operación especial abarcará así todo el fin de semana y la jornada festiva del lunes, con el objetivo de facilitar la movilidad y la fluidez de la circulación en unos días en los que se espera un importante volumen de tráfico en la comunidad autónoma. La previsión de la Dirección General de Tráfico sitúa en más de 1,2 millones los movimientos que tendrán lugar durante este periodo.El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha pedido esta tarde a todos los usuarios de las carreteras “respeto y prudencia para que todos los movimientos transcurran con normalidad y podamos disfrutar de estos días”.Fernández ha recordado, además, que “ya están en vigor, desde el 1 de octubre, las nuevas normas del Reglamento de Circulación, con las que se persigue tanto disminuir la siniestralidad vial como proteger a los usuarios más vulnerables, como son los ciclistas, pasajeros de motocicletas y ciclomotores y peatones”.La distribución del tráfico durante la operación salida se prevé más espaciada que en otros periodos, ya que los desplazamientos se realizarán a lo largo de toda la jornada del viernes y durante la mañana del sábado, 10 de octubre. Los principales destinos serán las segundas residencias, las zonas de montaña, las áreas de acampada y la costa, especialmente Andalucía y Levante.La situación será diferente durante el retorno, cuando el flujo predominante de vehículos se dirigirá hacia los grandes núcleos urbanos. La Dirección General de Tráfico prevé que los accesos a estas ciudades sean los puntos que puedan presentar mayores complicaciones conforme avance la operación regreso.Entre las carreteras andaluzas que soportarán previsiblemente un mayor número de desplazamientos durante la Operación Especial de Tráfico ‘El Pilar – 2026’ figuran la A-357, A-4, A-44, A-45, A-49, A-66, A-7, A-92, A-92M, AP-4, AP-7, MA-20 y N-4. A ellas se suma la red secundaria utilizada para acceder a zonas turísticas de descanso y áreas de segunda residencia.Para afrontar este incremento de la circulación, la Dirección General de Tráfico dispondrá de la máxima disponibilidad de sus medios técnicos y humanos. El dispositivo estará integrado por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, el personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, las patrullas de helicópteros y los trabajadores encargados tanto del mantenimiento de los equipos como de la instalación de las medidas necesarias en las carreteras.La finalidad del despliegue será facilitar la movilidad y mantener la fluidez del tráfico durante los principales movimientos de salida y regreso, al mismo tiempo que se desarrollan las labores de vigilancia destinadas a garantizar la seguridad vial en la red interurbana andaluza.Los Centros de Gestión de Tráfico de Málaga y Sevilla, que permanecen en servicio durante las 24 horas del día, reforzarán su actividad antes, durante y después de la operación especial. Entre ambos suman un total de 101 personas, entre funcionarios y personal técnico especializado, que atenderán las tareas de supervisión, regulación e información sobre el estado de las carreteras.El dispositivo contará igualmente con las dos sedes de medios aéreos disponibles en Andalucía, desde las que operarán helicópteros y drones para cubrir los principales itinerarios utilizados por los vehículos en toda la comunidad autónoma. La vigilancia aérea se centrará especialmente en aquellos puntos donde se prevea la aparición de incidencias.Durante los vuelos, estos medios transmitirán información sobre el estado de la circulación a los Centros de Gestión de Tráfico y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, lo que permitirá disponer de información sobre la situación de los itinerarios incluidos en el operativo.Por su parte, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil mantendrá sus servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia en toda la red interurbana de carreteras de Andalucía. Su actividad prestará una atención especial a las vías que previsiblemente soportarán un mayor volumen de desplazamientos durante el puente del Pilar.