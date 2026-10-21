La Cata de Moriles reivindicará la importancia del trabajo de los viticultores

Un amplio programa de actos

Moriles abrirá mañana la programación de su XXVIII Cata de Vino, una edición que reunirá a nueve bodegas y que reivindicará, bajo el lema "Tesón", el trabajo de los viticultores tras las dificultades ocasionadas por el mildiu en la pasada campaña.Organizada por el Ayuntamiento de Moriles y la Asociación de Bodegas de Moriles,desarrollará sus jornadas de exposición y degustación durante todo el fin de semana, con propuestas que combinarán vinos, gastronomía, visitas a bodegas y lagares, reconocimientos al sector y actuaciones musicales.La participación de Bodegas Arrabal Rodríguez, de Montilla, y de Bodegas Emendis, de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Penedès, ampliará la representación vinícola de una cita que también incorporará nuevas experiencias en torno al chocolate y la coctelería.La inauguración incluirá el nombramiento del periodista y divulgador Ramón Francàs Martorell como Embajador de los Vinos de Moriles para el periodo 2026-2027 y contará con la asistencia de Pere Vernet Caldú, alcalde de Sant Sadurní d’Anoia, localidad barcelonesa vinculada a la producción de cava.El lema elegido este año —— sitúa en el centro de esta edición la continuidad del trabajo en el viñedo. La alcaldesa de Moriles, Francisca Carmona, explicó que "nace de una realidad vivida por el sector tras la campaña marcada por el mildiu, pero que va mucho más allá de una circunstancia concreta, ya que habla de una manera de entender la tierra y el vino, de quienes no se rinden y siguen cuidando sus viñas para que Moriles continúe siendo referente por la calidad y singularidad de sus vinos".La regidora defendió también la dimensión de la Cata como escaparate del municipio y de su actividad vitivinícola. En ese sentido, señaló que "queremos que esta nueva edición vuelva a ser un punto de encuentro para profesionales, visitantes y amantes del vino, pero también una oportunidad para mostrar todo lo que hay detrás de nuestros vinos: nuestra tierra, nuestras bodegas, nuestra cultura y nuestra forma de entender la viticultura".La presentación de la Cata de Moriles contó con la participación del alcalde de Lucena, Aurelio Fernández; de la delegada de Recursos Humanos de la Diputación de Córdoba, Tatiana Pozo; del gerente del Consejo Regulador de la DOP Montilla-Moriles, Enrique Garrido; del gerente de la Ruta del Vino Montilla-Moriles, Rafael Cabello; y del gerente de la Asociación de Bodegas de Moriles, Cristóbal Luque, junto a representantes del sector.Pozo destacó el respaldo del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) a la cita y afirmó que "apoyar iniciativas como ésta es apostar por el desarrollo rural, por la actividad económica ligada al territorio y por un sector vitivinícola que genera empleo, identidad y oportunidades".Por su parte, Cristóbal Luque detalló que esta edición ampliará la superficie expositiva y la participación de bodegas, una medida que, según explicó, "responde al objetivo de seguir haciendo crecer la Cata y de ofrecer al visitante una representación cada vez más amplia y diversa del sector".La representación local estará formada por Bodegas Lagar de Casablanca, Bodegas Doblas, Bodegas El Monte, la Cooperativa San Jerónimo, Bodegas Los Gabrieles, Bodegas Hathor y Lagar de Los Frailes. A estas siete firmas se sumarán las dos bodegas invitadas —Arrabal Rodríguez y Emendis—, que también protagonizarán sendas catas dirigidas durante la jornada del sábado.Desde Montilla, Bodegas Arrabal Rodríguez acercará un proyecto centrado en la elaboración y el envasado de vinos artesanales, con especial atención a los vinos en rama de calidad superior. Su participación permitirá conocer una iniciativa emprendedora del marco Montilla-Moriles que tiene en la calidad de la uva una de las bases de su trabajo.Bodegas Emendis aportará la experiencia de un proyecto familiar del Penedès iniciado en 2007 por Salvador Vallès en la Masia Puigmoltó, documentada desde 1186 y situada en Castellet i la Gornal. Dos generaciones participan en esta iniciativa dedicada a la elaboración de vinos y cavas, cuya presencia reforzará los vínculos de la Cata con otros territorios productores.Esa relación tendrá también una representación institucional con la asistencia a la inauguración de Pere Vernet i Caldú, alcalde de Sant Sadurní d’Anoia. Francisca Carmona manifestó que "queremos que Moriles sea también un espacio de encuentro entre territorios que comparten una cultura del vino, que tienen mucho que aportar y mucho que aprender unos de otros".La colaboración con empresas de otros ámbitos se concretará en el patrocinio de Chocolates Simón Coll y Calpe Inox. La firma chocolatera, vinculada a Sant Sadurní d’Anoia y con más de 180 años de trayectoria, asesorará sobre las combinaciones de sus chocolates con los distintos vinos de Moriles. Sus productos podrán adquirirse en los expositores de las bodegas y en el del Ayuntamiento, de manera que el público pueda acercarse a estas armonías durante la Cata.Simón Coll mantiene su actividad a través de las marcas Simón Coll y Chocolate Amatller. Calpe Inox, por su parte, aportará el respaldo de una empresa especializada en maquinaria y equipamiento de acero inoxidable para bodegas, fundada en 1910 y con presencia en España y en mercados internacionales.La programación —que— comenzará mañana jueves, a las 20.00 de la tarde, con una inauguración abierta al público. Durante el acto se nombrará a Ramón Francàs Martorell Embajador de los Vinos de Moriles 2026-2027. El divulgador defue reconocido en 2025 como Mejor Periodista y Prescriptor de Vinos de España en los premios International Wine Challenge Industry y cuenta también con distinciones de entidades como la Corporación de Vignerons de Champagne, UVIPE y Qalidès. La jornada inaugural incluirá un brindis y ambientación musical.Sobre esta designación, la alcaldesa subrayó que "contar con Ramón Francas como Embajador supone un reconocimiento al valor y al prestigio que tienen nuestros vinos y a la importancia de seguir acercándolos a nuevos públicos". El nombramiento se incorporará así a una edición que busca ampliar la difusión de la cultura vitivinícola y favorecer el encuentro entre productores, profesionales y visitantes.El viernes 23 de octubre, los expositores de bodegas, gastronomía y enoturismo abrirán a las 13.00 horas. A las 15.00 horas se celebrará la entrega de los reconocimientos de esta edición, que distinguirán la dedicación al viñedo, el emprendimiento agrario, la recuperación del patrimonio vinícola y la difusión de la gastronomía y los vinos de Moriles.Gabriel Fernández Estrada recibirá el reconocimiento de Viticultor Ejemplar 2026 por su dilatada experiencia y su dedicación a las labores y al cuidado de la viña. Sergio Díaz Carmona será distinguido como Joven Emprendedor Agrario 2026 por sus iniciativas y su esfuerzo en un sector que necesita relevo generacional y contribuye a fijar población.El reconocimiento de Lagar o Bodega del Año 2026 recaerá en el Lagar de Las Manillas por la recuperación y puesta en valor del patrimonio vinícola morilense de acuerdo con la tradición y el entorno natural. Tabernas Moriles 1970 recibirá la distinción de Establecimiento del Año 2026 por su labor de difusión de la cultura gastronómica y vitivinícola del municipio en la capital cordobesa. Este tramo de la jornada contará también con ambientación musical.La programación del viernes continuará a las 17.00 horas con una propuesta de coctelería y vinos en la que se elaborará y presentará el cóctel Mori Mary, ideado y dedicado a Moriles por Jaume Amigó López, de Bodegas Emendis. Su degustación está prevista a las 17.30 horas y la jornada concluirá a las 18.30 horas.El sábado 24 de octubre, el servicio de minibús hacia las bodegas y lagares funcionará de 10.30 a 14.00 horas, con origen en la calle Conde de Colomera, número 1, junto al nuevo teatro, y final en el Pabellón de la Cata. Las experiencias enoturísticas concertadas comenzarán a las 11.30 horas y permitirán conocer los espacios de elaboración y el patrimonio vitivinícola de Moriles. Las plazas serán limitadas y las actividades requerirán reserva.Para facilitar la llegada de visitantes, el sábado se han programado a las 12.30 horas servicios de autobús desde Cabra, Lucena, Puente Genil y Aguilar de la Frontera. La primera ruta tendrá como puntos de salida la estación de autobuses de Cabra y el recinto ferial de Lucena; la segunda, el establecimiento Lidl de Puente Genil y el Mercadona de Aguilar. El transporte será gratuito, aunque será obligatorio reservar plaza con la compra de un catavinos, y estará sujeto a disponibilidad.Los expositores de vinos, gastronomía y enoturismo abrirán el sábado a las 13.00 horas. Media hora después, a las 13.30, comenzará en el Pabellón de la Cata la degustación dirigida de Bodegas Arrabal Rodríguez. A las 14.30 horas será el turno de Bodegas Emendis, que ofrecerá una segunda cata dirigida en el mismo espacio. Ambas actividades tendrán plazas limitadas y requerirán reserva.A las 17.00 horas se celebrará el tradicional brindis multitudinario. El programa continuará a las 18.00 horas con el inicio del tardeo, una propuesta de cócteles y vino acompañada por la música delJose House. A las 19.00 horas actuará la artista flamenca morilense Mariceli Ramírez y, a las 20.00, Jose House retomará la sesión musical.La jornada del sábado terminará a las 21.00 de la noche. Los autobuses de regreso saldrán a las 21.15 horas: el primero realizará el trayecto hacia Lucena y Cabra, mientras que el segundo se dirigirá a Aguilar de la Frontera y Puente Genil.El domingo 25 de octubre volverá a funcionar el servicio de minibús entre las 10.30 y las 14.00 horas, con el mismo punto de origen en la calle Conde de Colomera y final en el Pabellón de la Cata. Las experiencias enoturísticas concertadas en bodegas y lagares comenzarán a las 11.30 horas, también con plazas limitadas y reserva previa. Durante las mañanas del fin de semana, las actividades se concentrarán en estos espacios de elaboración, por lo que los expositores del pabellón permanecerán cerrados hasta su apertura a las 13.00 horas.A las 13.15 horas del domingo se celebrará en el pabellón una cata armonizada de vinos y chocolates, una de las novedades de esta edición. La dirigirá Rafael Fernández Pérez, venenciador oficial del Consejo Regulador de la DOP Montilla-Moriles, divulgador de vinos y fundador de la Escuela de Venenciadores de Moriles. La actividad tendrá aforo limitado y será necesario reservar plaza.La gastronomía tomará el relevo a las 14.30 horas con el taller "Vinos de Moriles, de la copa al plato". La asociación cordobesa Esto está Wüenísimo ofrecerá una degustación de elaboraciones preparadas con vinos de la localidad, dentro de una propuesta que trasladará su uso desde la copa a la cocina. A las 16.00 horas actuará la Escuela de Flamenco de Moriles, presentada y dirigida por Araceli Hidalgo. Los agradecimientos y la clausura están previstos a las 17.30 horas, momento en el que finalizará la XXVIII Cata.La oferta gastronómica del encuentro contará con Cárnicas de Moriles, Mundo Burguer, Doña Cayetana, Dehesa Ibéricos y Pastelería Solano, mientras que Carrasco González participará en el apartado de artesanía. Además, el sábado y el domingo habrá servicio de ludoteca en las instalaciones de la Cata de 13.30 a 19.00 horas. La organización establece que los menores deberán acceder acompañados.La Cata de Moriles está adherida a la plataforma internacionaly promueve el consumo responsable y moderado. Las visitas a bodegas y lagares, las degustaciones dirigidas, los reconocimientos y las propuestas gastronómicas conformarán una programación que este año combinará la reivindicación del trabajo de los viticultores con la participación de proyectos de Montilla y del Penedès.