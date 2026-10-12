Daniel Guerrero presenta en Sevilla su libro ‘Microrrelatos y aforismos: Píldoras Literarias’

El periodista y escritor Daniel Guerrero Bonet iniciará este próximo viernes la andadura promocional de su último libro, Microrrelatos y aforismos: Píldoras Literarias, con un acto de presentación que tendrá lugar a las 19.00 de la tarde en la librería Botica de Lectores, situada en la avenida República Argentina de Sevilla. El encuentro permitirá al autor conversar con los asistentes sobre una obra que reúne 79 historias de brevedad intencionada y más de cincuenta aforismos construidos a partir de la condensación de ideas y pensamientos.
Guerrero Bonet estará acompañado durante la presentación por José Alfonso Bolaños Luque, filólogo, profesor de Lengua Castellana y Literatura y autor del prólogo de la obra. Ambos mantendrán un diálogo en torno a la significación literaria del libro y a las claves y motivos que llevaron a su autor a abordar esta nueva incursión en el relato breve.
La obra, editada por Punto Rojo Libros, cuenta con 114 páginas y se estructura en dos partes diferenciadas. La primera reúne 79 microrrelatos en los que aparecen cuestiones como la soledad, el miedo, el amor, la memoria, el paso del tiempo, la rutina, la vejez, la muerte o la necesidad de encontrar sentido en medio de lo cotidiano. La segunda está formada por más de cincuenta aforismos que recogen pensamientos elaborados por el propio autor a lo largo de los años, fundamentalmente durante la pasada pandemia.
La brevedad constituye uno de los principales rasgos del volumen. Los microrrelatos condensan en pocas líneas situaciones, emociones y reflexiones y combinan ternura, melancolía, ironía, elementos oníricos y determinados golpes de realidad. La escritura parte tanto de la contemplación y de las vivencias como de la imaginación y de la fabulación características de la ficción literaria.
Aunque en estas historias aparecen temores, tribulaciones, desengaños, esperanzas y sentimientos, Microrrelatos y aforismos: Píldoras Literarias no se plantea como una obra biográfica. Las narraciones son piezas de ficción que, en numerosos casos, se alimentan de experiencias de quien las escribe, utilizadas como punto de partida o incorporadas posteriormente al proceso de creación literaria.
La voluntad de condensación atraviesa el conjunto del libro. Las historias buscan reducir cada argumento hasta su esencia y plantean una lectura pausada, mientras que los contrastes, las paradojas y las asociaciones inesperadas introducen en algunas piezas giros destinados a sorprender al lector. Esa misma búsqueda de concisión se traslada a los aforismos, que prescinden de una narración desarrollada y recurren a la síntesis conceptual para expresar pensamientos y observaciones personales.
El prólogo escrito por José Alfonso Bolaños Luque aborda precisamente algunos de esos recursos y presenta un libro en el que conviven “lo familiar, lo entrañable, lo rutinario, lo trascendente, lo precioso, lo temido, lo pensado, lo sentido, lo imaginado, lo soñado”. Bolaños Luque, amante de la poesía y del rock y especialmente interesado por el rigor lingüístico, acompaña así al lector en el acercamiento a unas piezas que aspiran también a prolongar su efecto una vez terminada la lectura.
La publicación supone la tercera incursión de Daniel Guerrero Bonet en el relato breve. En 2022 publicó Cuentos minúsculos que se asoman a realidades sorprendentes y, dos años después, Historias hospitalarias: cuando las paredes hablan. Con su nueva obra mantiene esa línea literaria, aunque incorpora ahora como principal novedad el género aforístico y adopta un planteamiento más personal en determinadas narraciones.
En algunos textos aparecen sus creencias, inquietudes, obsesiones, tendencias, fobias, anhelos y sueños, siempre integrados dentro de la ficción y sometidos a una elaboración literaria. Esa dimensión personal se hace más directa en los aforismos, concebidos como sentencias breves con las que el autor trata de concentrar un pensamiento o una idea en el menor espacio posible.
Nacido en Puerto Rico en 1953, Daniel Guerrero Bonet llegó a España con sus padres y hermanas cuando tenía 13 años. Sobre aquella etapa rememora que “mi padre vino a este país a estudiar Medicina y, cuando se fueron de vuelta a Puerto Rico, yo me quedé y me nacionalicé español”.
Diplomado en Enfermería y licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla, desarrolló su trayectoria profesional como enfermero inicialmente en Córdoba, donde obtuvo su primera plaza, y posteriormente en Sevilla, ciudad en la que completó su vida laboral hasta la jubilación. Durante catorce años ocupó, además, el puesto de técnico de Promoción del Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Sevilla.
Su actividad profesional ha convivido con una prolongada dedicación al periodismo y a la escritura. Guerrero Bonet forma parte desde 2010 del Consejo Editorial de Andalucía Digital y fue el primer autor que inauguró la sección de Firmas de esta red de periódicos digitales, en la que publicó semanalmente su columna. También ha colaborado, con menor intensidad, en otros medios digitales y perteneció a la tertulia sevillana Cuadernos de Roldán, integrada por poetas y pintores de la capital hispalense.
Buena parte de su producción periodístico-literaria se ha difundido asimismo a través de los blogs Lienzo de Babel –ya sin actividad– y Mirada Crepuscular que, según sus propias palabras, "languidece al compás que su autor".
La presentación organizada por la librería Botica de Lectores permitirá a los asistentes conversar directamente con el autor y con el prologuista sobre las cuestiones que confluyeron en la publicación. El encuentro se plantea también como una oportunidad para profundizar en una obra que combina ficción, vivencias, imaginación y reflexión para abordar, mediante textos especialmente breves, preocupaciones y emociones vinculadas a la experiencia humana.
Guerrero Bonet estará acompañado durante la presentación por José Alfonso Bolaños Luque, filólogo, profesor de Lengua Castellana y Literatura y autor del prólogo de la obra. Ambos mantendrán un diálogo en torno a la significación literaria del libro y a las claves y motivos que llevaron a su autor a abordar esta nueva incursión en el relato breve.
La obra, editada por Punto Rojo Libros, cuenta con 114 páginas y se estructura en dos partes diferenciadas. La primera reúne 79 microrrelatos en los que aparecen cuestiones como la soledad, el miedo, el amor, la memoria, el paso del tiempo, la rutina, la vejez, la muerte o la necesidad de encontrar sentido en medio de lo cotidiano. La segunda está formada por más de cincuenta aforismos que recogen pensamientos elaborados por el propio autor a lo largo de los años, fundamentalmente durante la pasada pandemia.
La brevedad constituye uno de los principales rasgos del volumen. Los microrrelatos condensan en pocas líneas situaciones, emociones y reflexiones y combinan ternura, melancolía, ironía, elementos oníricos y determinados golpes de realidad. La escritura parte tanto de la contemplación y de las vivencias como de la imaginación y de la fabulación características de la ficción literaria.
Aunque en estas historias aparecen temores, tribulaciones, desengaños, esperanzas y sentimientos, Microrrelatos y aforismos: Píldoras Literarias no se plantea como una obra biográfica. Las narraciones son piezas de ficción que, en numerosos casos, se alimentan de experiencias de quien las escribe, utilizadas como punto de partida o incorporadas posteriormente al proceso de creación literaria.
La voluntad de condensación atraviesa el conjunto del libro. Las historias buscan reducir cada argumento hasta su esencia y plantean una lectura pausada, mientras que los contrastes, las paradojas y las asociaciones inesperadas introducen en algunas piezas giros destinados a sorprender al lector. Esa misma búsqueda de concisión se traslada a los aforismos, que prescinden de una narración desarrollada y recurren a la síntesis conceptual para expresar pensamientos y observaciones personales.
El prólogo escrito por José Alfonso Bolaños Luque aborda precisamente algunos de esos recursos y presenta un libro en el que conviven “lo familiar, lo entrañable, lo rutinario, lo trascendente, lo precioso, lo temido, lo pensado, lo sentido, lo imaginado, lo soñado”. Bolaños Luque, amante de la poesía y del rock y especialmente interesado por el rigor lingüístico, acompaña así al lector en el acercamiento a unas piezas que aspiran también a prolongar su efecto una vez terminada la lectura.
La publicación supone la tercera incursión de Daniel Guerrero Bonet en el relato breve. En 2022 publicó Cuentos minúsculos que se asoman a realidades sorprendentes y, dos años después, Historias hospitalarias: cuando las paredes hablan. Con su nueva obra mantiene esa línea literaria, aunque incorpora ahora como principal novedad el género aforístico y adopta un planteamiento más personal en determinadas narraciones.
En algunos textos aparecen sus creencias, inquietudes, obsesiones, tendencias, fobias, anhelos y sueños, siempre integrados dentro de la ficción y sometidos a una elaboración literaria. Esa dimensión personal se hace más directa en los aforismos, concebidos como sentencias breves con las que el autor trata de concentrar un pensamiento o una idea en el menor espacio posible.
Nacido en Puerto Rico en 1953, Daniel Guerrero Bonet llegó a España con sus padres y hermanas cuando tenía 13 años. Sobre aquella etapa rememora que “mi padre vino a este país a estudiar Medicina y, cuando se fueron de vuelta a Puerto Rico, yo me quedé y me nacionalicé español”.
Diplomado en Enfermería y licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla, desarrolló su trayectoria profesional como enfermero inicialmente en Córdoba, donde obtuvo su primera plaza, y posteriormente en Sevilla, ciudad en la que completó su vida laboral hasta la jubilación. Durante catorce años ocupó, además, el puesto de técnico de Promoción del Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Sevilla.
Su actividad profesional ha convivido con una prolongada dedicación al periodismo y a la escritura. Guerrero Bonet forma parte desde 2010 del Consejo Editorial de Andalucía Digital y fue el primer autor que inauguró la sección de Firmas de esta red de periódicos digitales, en la que publicó semanalmente su columna. También ha colaborado, con menor intensidad, en otros medios digitales y perteneció a la tertulia sevillana Cuadernos de Roldán, integrada por poetas y pintores de la capital hispalense.
Buena parte de su producción periodístico-literaria se ha difundido asimismo a través de los blogs Lienzo de Babel –ya sin actividad– y Mirada Crepuscular que, según sus propias palabras, "languidece al compás que su autor".
La presentación organizada por la librería Botica de Lectores permitirá a los asistentes conversar directamente con el autor y con el prologuista sobre las cuestiones que confluyeron en la publicación. El encuentro se plantea también como una oportunidad para profundizar en una obra que combina ficción, vivencias, imaginación y reflexión para abordar, mediante textos especialmente breves, preocupaciones y emociones vinculadas a la experiencia humana.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
ILUSTRACIÓN: ANDALUCÍA DIGITAL
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