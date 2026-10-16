Carrier reforzará su planta de Montilla con la contratación de 50 especialistas industriales

El Grupo Adecco busca incorporar a 50 especialistas industriales para trabajar en la planta de Carrier en Montilla, compañía de referencia en el sector de la climatización, dentro de un proyecto de crecimiento industrial que contempla el refuerzo de la actividad de la fábrica y la generación de nuevas oportunidades laborales para profesionales cualificados.Las contrataciones permitirán cubrir diferentes perfiles vinculados a la actividad industrial de la factoría montillana. Las personas seleccionadas podrán desempeñar distintas funciones en función de su experiencia y especialidad, entre ellas el manejo y ajuste de maquinaria industrial, la fabricación y el conexionado de cuadros eléctricos, el plegado y la transformación de chapa, los trabajos de soldadura y la fabricación y el montaje de componentes.Las vacantes también comprenden tareas relacionadas con la instalación y el mantenimiento de sistemas de refrigeración, la electricidad industrial y el control de calidad, además de la verificación de los procesos de producción. De este modo, la selección abarca diferentes especialidades relacionadas directamente con los procesos productivos que se desarrollan en la planta de Carrier en Montilla.Para optar a alguno de estos puestos, Adecco requiere disponibilidad para trabajar a turnos y para desplazarse hasta Montilla. Asimismo, se tendrá en cuenta el compromiso, la responsabilidad y la capacidad de trabajo en equipo de las personas candidatas.La compañía valorará especialmente las candidaturas de profesionales con experiencia procedente de sectores como el metal, la automoción, la fabricación industrial, el mantenimiento, las instalaciones eléctricas, la refrigeración y la climatización, ámbitos relacionados con las distintas funciones que deberán asumir los trabajadores seleccionados.La oferta incorpora, además, una serie de facilidades dirigidas a aquellas personas que residan fuera de la provincia de Córdoba. En concreto, la empresa cubrirá el alojamiento compartido durante los primeros cuatro meses y ofrecerá durante ese mismo periodo la posibilidad de utilizar un servicio de transporte colectivo hasta el centro de trabajo.En cuanto a las condiciones económicas, los puestos cuentan con un salario base superior al establecido en el convenio del metal de Córdoba, al que se sumarán complementos salariales en función del turno de trabajo. Los profesionales seleccionados dispondrán igualmente del acompañamiento del equipo de Adecco durante el proceso de incorporación.La contratación inicial se llevará a cabo a través de Adecco, aunque el proceso contempla la posibilidad de que los trabajadores puedan incorporarse posteriormente a la plantilla de Carrier. Esta opción estará condicionada tanto a la cualificación y al desempeño profesional de cada trabajador como al mantenimiento de las previsiones de crecimiento del proyecto industrial para los años 2027 y 2028.Carrier Montilla fabrica actualmente equipos de calefacción, aire acondicionado y refrigeración en sus instalaciones del polígono industrial Llanos de Jarata. La presencia de la compañía en el municipio se remonta a 1986, cuando comenzó su actividad en las instalaciones que actualmente conforman el complejo sociocultural de Envidarte, antes de trasladarse posteriormente a su ubicación actual.La trayectoria de la planta ha estado marcada por diferentes etapas de crecimiento. En el verano de 2005, la factoría alcanzó los 40.000 metros cuadrados de superficie productiva después de una inversión superior a 7,5 millones de euros. Aquella ampliación permitió duplicar su tamaño y situó las instalaciones en una superficie equivalente al 30 por ciento del total industrial de la entonces Ciatesa.Dos años después, la compañía anunció su fusión con la multinacional francesa CIAT. Posteriormente, en 2014, el grupo fue adquirido por la compañía norteamericana United Technologies Corporation (UTC), una operación que supuso su integración dentro del conglomerado Carrier. La actual búsqueda de 50 especialistas industriales se enmarca ahora en las previsiones de crecimiento de la actividad de la planta de Montilla y en el refuerzo de su capacidad productiva.