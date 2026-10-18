Aureliano Sáinz | Aforismos en su punto (14)

AURELIANO SÁINZ

FOTOGRAFÍA: CARMEN MARTÍN

Cuando recibí el último libro publicado por Daniel Guerrero,, tengo que confesar que inmediatamente pasé a leer la segunda parte del trabajo, es decir, la de los aforismos que el autor esparce en las últimas páginas y en los que, en cierta medida, queda su mundo íntimo expuesto a la mirada de los lectores.A estas alturas, ya tengo también leídos esos 79 microrrelatos de la primera parte. Pero, siguiendo el título de esta sección, quisiera traer a colación algunos de sus aforismos para comentarlos brevemente.Esos sentimientos quedaban bien expresados por el gran autor uruguayo Mario Benedetti en su obra, de modo que a la nostalgia de regresar al lugar en el que uno nació, tras muchos años de ausencia (Puerto Rico, caso de Daniel), se le añade la extrañeza que surge de los lugares y las personas que ahora se ven ajenas, distintas. Como ejemplo palpable de la suma de esa nostalgia y extrañeza, tenemos la letra del viejo tangoque tantas veces hemos escuchado…Las cuatro breves frases anteriores nos sugieren que el autor, muy cercano al mundo existencial del escritor rumano-francés Emil Cioran —al que cita tres veces en este conjunto de aforismos—, está muy próximo al escepticismo cuando manifiesta su idea de la vacuidad de la existencia, del absurdo de la vida, por mucho que otros nos esforcemos en encontrarle un sentido en el que apoyarnos.La aplastante sinceridad con la que se manifiesta el autor de estos aforismos sorprende. No es habitual que quienes escriben sobre sí mismos lleguen a expresarse de tal modo, pues siempre se intenta contrarrestar o limitar los fallos, las carencias o los defectos atribuyendo la responsabilidad a otros o a las circunstancias adversas que se han vivido.Es habitual que quienes reflexionan, cuestionan, se preguntan por las causas de los fenómenos, naturales o humanos, se adentren en la idea de Dios y el sentido de todas las religiones. No es de extrañar, pues, que en el libro también se penetre en el campo de las creencias que se transmiten de generación en generación: algunos las aceptan sin cuestionarlas, aunque otros llegan a tener sus propias visiones de la complejidad de la existencia de todo lo real.Cierro indicando que leeres un verdadero placer, que las dos partes de las que se compone, aunque la primera entra en el campo de la ficción y la segunda en la de la reflexión, están expuestas con una escritura pulcra y amena, como corresponde a alguien que lo hace con el deseo de dar a conocer una parte de su mundo, de sus sueños o quimeras.Y como pequeño homenaje a este cordial compañero de columna de este diario, que firma sus artículos con el título genérico de, he acudido a una magnífica fotografía en la que se nos muestra una carretera, orientada hacia el crepúsculo, con incierto final, tal como es la propia existencia humana.