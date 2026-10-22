Andalucía Digital bate su récord histórico tras superar en septiembre los 7,3 millones de visitas

ha vuelto a batir su récord histórico de visitas e impactos publicitarios. Así se desprende de los datos facilitados por Google Analytics, una herramienta concebida para analizar estadísticas de tráfico web, que confirman que el primer grupo andaluz de medios de comunicación hiperlocales en Internet cerró el pasado mes de septiembre con más de 7,3 millones de visitas y más de 57.300 seguidores en redes sociales.Desde su puesta en marcha en diciembre de 2009, y gracias al incremento exponencial de su audiencia y al seguimiento a través de las redes sociales, los once periódicos que edita el grupo C0MUNICA | Innovación Social alcanzaron el pasado mes de septiembre una cifra récord de más de 8,8 millones de impactos totales entre sus canales web y perfiles en redes sociales.El balance acumulado desde el inicio del año refleja un crecimiento constante en las interacciones y lecturas directas. Durante el mes de enero, el conjunto de los medios del grupo contabilizó 978.938 visitas en sus sitios web. Esta tendencia al alza se consolidó progresivamente en los meses de primavera, superando los 1,35 millones de lecturas web en marzo y consolidándose por encima de los 1,42 millones de accesos directos en julio.El repunte definitivo se ha alcanzado en el mes de septiembre, impulsado por el notable incremento de tráfico directo en las ediciones locales. En este periodo, las visitas web globales ascendieron a 7.310.797, lo que sumado a la interacción en redes como Facebook, X e Instagram elevó la suma total del grupo a 8.820.241 impactos.Entre las publicaciones del grupo,se mantiene como la principal referencia en volumen de audiencia. Tras abrir el año con 640.845 visitas web en enero y alcanzar picos de 872.238 en marzo, la cabecera montillana cerró septiembre con 824.923 lecturas en su portal web y un total combinado de 1.771.627 impactos.Por su parte,experimentó un crecimiento continuado en el seguimiento de sus contenidos. De las 90.623 visitas a la web registradas en enero, la cabecera pasó a contabilizar 208.060 en julio y alcanzó en septiembre los 1.181.730 accesos directos a su sitio web, con 1.421.640 impactos totales.Asimismo, el conjunto de cabeceras comarcales y locales —entre las que se encuentrany la edición especializada en agricultura y medio ambiente de— registraron en septiembre un repunte significativo de tráfico web, consolidando la presencia del grupo en los distintos municipios de su ámbito de cobertura.Junto a la difusión web, las redes sociales continúan jugando un papel relevante en la distribución de las noticias. En el mes de septiembre, la red Facebook generó 1.167.157 impactos a través de las páginas del grupo, complementada por los canales de X (127.710) e Instagram (214.577), situando la comunidad global de seguidores del grupo por encima de los 57.300 usuarios.En total, las once cabeceras que gestiona C0MUNICA | Innovación Social en tres provincias de Andalucía computaron solo durante el mes de septiembre casi 9 millones de impactos publicitarios, lo que convierte a los periódicos del grupo Andalucía Digital en el mejor escaparate para dar a conocer comercios, empresas y productos entre los clientes más próximos, tanto de las localidades donde cuenta con cabeceras como de las poblaciones de su entorno.Andalucía Digital es un grupo de medios digitales hiperlocales con más de 17 años de trayectoria profesional e inscrito en el Registro Oficial de Medios Digitales (ROMDA) del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA). En la actualidad, el grupo cuenta con ocho cabeceras en la provincia de Córdoba —Baena Digital, Campidigital, Castro del Río Digital, La Rambla Digital, Montalbán Digital, Montemayor Digital, Montilla Digital y Santaella Digital—, además de una en la provincia de Sevilla (Dos Hermanas Diario Digital), una en la provincia de Jaén (Porcuna Digital) y una última de ámbito autonómico (Andalucía Digital).Por su parte, Montilla Digital se sitúa como el medio de comunicación con más audiencia de la localidad. Con un registro mensual que oscila habitualmente entre las 650.000 y las 850.000 visitas directas y más de un millón de impactos publicitarios, acumula más de 68,2 millones de visitas directas desde su puesta en marcha.A su vez, el primer medio de comunicación digital de Montilla cuenta con una comunidad superior a los 23.900 seguidores en redes sociales y ha recibido el reconocimiento de diversas instituciones, entre ellas, el Premio del VIII Concurso de Iniciativas Empresariales a la Mejor Idea de Negocio de la Universidad de Sevilla o el Premio "Córdoba Joven" de Iniciativas en Medios de Comunicación Social concedido por el Instituto Andaluz de la Juventud.