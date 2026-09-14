Tres bodegas de Montilla desembarcan en 'Auténtica Premium Food 2026'

tiene algo muy claro y lo estamos demostrando todos los días. El reconocimiento de los productos de Córdoba ya existe y lo que vamos es a avanzar en la compra. No vamos solamente a que nos conozcan, no solamente vamos a exhibirnos, sino que vamos a hacer negocio con todas las consecuencias”.

Tres firmas de Montilla —y Bodegas Arrabal Rodríguez— participan desde esta mañana en, la feria dedicada a los alimentos y bebidas de calidad que reúne hoy y mañana en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes) a más de 12.000 profesionales.Las tres firmas montillanas forman parte de las 18 empresas agroalimentarias cordobesas que acuden a la cita bajo el paraguas de, la marca impulsada por el Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) de la Diputación de Córdoba.La representación de Montilla supone, de este modo, una parte destacada de la presencia cordobesa en una feria de ámbito nacional e internacional que alcanza este año su cuarta edición y que se desarrolla sobre una superficie de 15.000 metros cuadrados.congrega a profesionales de la industria alimentaria, la gran distribución, el, el canal Horeca —Hostelería, Restauración y Catering— y la alta gastronomía, con más de 320 firmas expositoras.El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba y presidente de Iprodeco, Félix Romero, explicó que “Auténtica 2026 reúne a directivos y profesionales de la gran distribución, el, canal Horeca, alta gastronomía y de la industria agroalimentaria para impulsar el valor del producto, su identidad y su origen”.Romero detalló igualmente que “hablamos de una cita de ámbito nacional e internacional que reúne a 12.000 profesionales y 321 firmas expositoras en un espacio de 15.000 metros cuadrados. Además, unos 267 expertos participarán en seis escenarios donde habrá más de 200 conferencias, conversaciones y catas para abordar los grandes retos de la alimentación y la gastronomía”.Junto a las tres bodegas montillanas, la expedición deestá integrada por Almazaras de la Subbética, de Carcabuey; Belloterra Delicatessen, de Añora; Bodega Vega Natun, de Córdoba; Bodegas Toro Albalá, de Aguilar de la Frontera; Isidro Castillejo SL, de La Granjuela; Cortijo de Suerte Alta SL, de Baena; Mielinízate, de Villa del Río; Membrillo El Quijote, de Puente Genil; Patatas Fritas Maribel, de Moriles; Patatas Raquel Food, de Cañete de las Torres; Quiviroliva y Rodríguez Chiachio SL, de Cabra; Setacor Micología, de Villafranca de Córdoba; Sociedad Cooperativa Virgen de la Torre, de La Victoria; y Sucesores Hermanos López, de Luque.La participación enpermitirá también a las firmas cordobesas establecer contactos con operadores procedentes de distintos mercados exteriores. Romero señaló que la feria no tiene únicamente carácter nacional, ya que “también nuestras empresas podrán contactar con operadores internacionales que vienen de Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Corea del Sur, India, Filipinas, Tailandia, etcétera”.La innovación ocupa igualmente un espacio dentro de la presencia cordobesa en Sevilla. Algunas de las empresas participantes aprovecharán la feria para presentar productos desarrollados recientemente, entre ellos propuestas vinculadas directamente a Montilla. Romero afirmó que “Córdoba no es solo tradición y calidad, sino también innovación y vanguardia”.Entre esas novedades figura la participación de Vinos Francisco Arrabal, que presenta, un vino elaborado mediante un proceso oxidativo propio, y, una bebida aromatizada con base de vino. Pérez Barquero, por su parte, presenta, un espumoso desarrollado junto con la Universidad de Córdoba. De igual modo, Bodega Vega Atún dará a conocer además un vinagrede naranja amarga elaborado a partir del Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral.El presidente de Iprodeco vinculó la participación de las firmas de la provincia con la búsqueda de oportunidades comerciales y empresariales. “Cualquier producto de la marca 'Sabor a Córdoba' presente en una feria, cuando genera una oportunidad de negocio o cuando genera un contacto, lo que trae a Córdoba son oportunidades económicas para cada uno de los pueblos. Ir a una feria no es una cuestión de presencia, sino que es una cuestión de volver con nuevas oportunidades de creación de empleo para el territorio, para la comarca y para los pueblos de la provincia de de Córdoba”, manifestó.En la misma línea, Romero concluyó que