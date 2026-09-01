Montilla en Vendimia: un amplio programa de actividades para todos los públicos

El Ayuntamiento de Montilla abre hoy, de manera oficial, la, una iniciativa que reúne en el municipio más de un mes de actividades culturales, turísticas, deportivas, gastronómicas, musicales y de ocio para todos los públicos, con la vendimia y la cultura del vino como principales hilos conductores.La propuesta pretende dotar de una identidad común al amplio calendario de citas que tradicionalmente rodea al mes de septiembre en Montilla. Aunque el inicio oficial de la programación tiene lugar hoy, las actividades comenzaron hace algunos días con los, la exposiciónde la artista montillana Isabel Márquez, lay la, celebrada el pasado sábado en Envidarte.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, afirmó que esta programación “convierte Montilla en el lugar para estar en la provincia de Córdoba durante el mes de septiembre”. El regidor subrayó, además, que la vendimia representa “el colofón al gran trabajo que nuestros agricultores han hecho en el campo a lo largo de todo el año”.El objetivo municipal pasa por conseguir que septiembre quede estrechamente asociado a Montilla, del mismo modo que mayo está ligado a la ciudad de Córdob, aprovechando el calendario de actividades para proyectar la marca de la ciudad y promocionar sus vinos.Además, el alcalde destacó la importancia de vincular las propuestas culturales y de ocio con el desarrollo económico local. A su juicio, las actividades constituyen una oportunidad para atraer visitantes, poner en valor “un producto único en el mundo” y generar una mayor repercusión económica para el conjunto del sector relacionado con el vino.Por su parte, el concejal de Turismo y Promoción de Ciudad, Adrian Lapsley, definió septiembre como “nuestro mes mayor” y destacó que Montilla contará con “un mes entero de eventos y de actividades con el hilo conductor de nuestra vendimia y nuestra cultura del vino”. El responsable municipal agradeció la implicación de colectivos, asociaciones, empresas y entidades que hacen posible una programación que “refleja la pasión y la dedicación de toda una ciudad”.Sin duda, el corazón deserá la, declarada "De Interés Turístico", que se celebrará desde este jueves y hasta el próximo lunes, 7 de septiembre. Su programa de actos —que puede consultarse con detalle en la— contempla el encendido del alumbrado especial, el pasacalles que ofrecerá la Agrupación Musical La Unión, la Verbena del Barrio de El Gran Capitán, el concierto de pasodobles de la Banda de Música Pascual Marquina y las actuaciones de orquestas, grupos de versiones, tributos y formaciones y artistas montillanos, entre los que destaca Imperio Reina, que volverá a actuar ante sus paisanos el domingo 6 de septiembre, a las 23.00 de la noche, en la Plaza de La Merced.De igual modo, la celebración incorporará el Túnel del Vino, laen, actividades deportivas y ecuestres y los tradicionales actos en honor de Nuestra Señora de las Viñas, de la que. Estas propuestas combinarán los componentes festivos y culturales con las tradiciones vinculadas a la recolección de la uva y la elaboración del primer mosto.Uno de los momentos centrales tendrá lugar el domingo 6 de septiembre. Tras la misa flamenca en, se celebrará la procesión de Nuestra Señora de las Viñas, que finalizará en la Plaza de la Merced con la pisa de la uva y la bendición del primer mosto., Natalia Marín Cabanillas y José Antonio Marín García.Por otro lado, la música seguirá ocupando un espacio destacado durante las siguientes semanas. Elofrecerá el 7 de septiembre un taller de iniciación dedicado a la historia del jazz en España. Posteriormente, Bodegas Alvear acogerá los conciertos de Alba Careta Group y Antonio Lizana Quinteto el 11 de septiembre, mientras que Jorge Pardo Trío y Lucía Rey Trío actuarán el sábado 12 de septiembre.La gastronomía, la artesanía y el vino compartirán protagonismo los días 18, 19 y 20 de septiembre en Envidarte. Este espacio albergará la decimonovena edición de la Fiesta del Vino y la Tapa, en la que participarán bodegas, lagares y restaurantes de Montilla, coincidiendo con la sexta Feria de Artesanía “Montilla – Hecho a mano”, organizada por la Asociación Cultural de Artesanos de Montilla “Solano Salido”. Además, el domingo 20 de septiembre se celebrará el Concurso de Venencia y Destreza en el Oficio, una cita integrada en este fin de semana dedicado a los vinos, la gastronomía local y los trabajos artesanales.La recta final de septiembre incorporará también la Semana de la Pintura – Memorial José Garnelo y Alda, que concluirá el sábado 26 con el noveno Certamen Nacional de Pintura Rápida "Ciudad de Montilla". A estas actividades se sumarán la XXX Concentración Motera "Ciudad de Montilla", prevista del 25 al 27 de septiembre, y la XIII Ruta Ecuestre "Fiesta de la Vendimia", que tendrá lugar el sábado 26 de septiembre.Asimismo, Montilla conmemorará el Día Mundial del Turismo el domingo 27 de septiembre con una jornada enoturística en bodegas y lagares. Los días 29 y 30 de septiembre se desarrollarán las quintas Jornadas de Novela Histórica, mientras que la exposición de las obras seleccionadas del noveno Certamen Nacional de Pintura Rápida "Ciudad de Montilla" prolongará la programación hasta el 4 de octubre.De este modo,articula un calendario transversal en el que el Ayuntamiento, el tejido asociativo, las empresas y los colectivos culturales de la localidad unen esfuerzos para mostrar la identidad montillana, reforzar el atractivo turístico del municipio y estrechar la relación entre vino, cultura, patrimonio y desarrollo económico.