Microrrelatos y aforismos: la nueva obra del periodista Daniel Guerrero Bonet

Microrrelatos y aforismos: Píldoras Literarias. Así se titula la nueva obra del periodista Daniel Guerrero Bonet, miembro del Consejo Editorial de Andalucía Digital y primer colaborador que inauguró la sección de Firmas de este periódico.
Con este nuevo volumen, editado por Punto Rojo Libros, Guerrero Bonet vuelve a adentrarse en el terreno del relato breve, aunque en esta ocasión reduce cada historia a una expresión narrativa especialmente concentrada e incorpora como principal novedad una segunda parte dedicada al género aforístico.
A lo largo de sus 114 páginas, el libro reúne pequeñas piezas literarias en las que aparecen cuestiones como la soledad, el miedo, el amor, la memoria, el paso del tiempo, la rutina, la vejez, la muerte o la necesidad de encontrar sentido en medio de lo cotidiano.
Los setenta y nueve microrrelatos que conforman la primera parte de la obra se caracterizan por su brevedad intencionada y por condensar en pocas líneas situaciones, emociones y reflexiones. En ellos conviven la ternura, la melancolía, la ironía, lo onírico y determinados golpes de realidad, dentro de una escritura que recurre tanto a la contemplación y a las vivencias como a la imaginación y la fabulación propias de la ficción literaria.
El autor plasma en estas historias temores, tribulaciones, desengaños, esperanzas y sentimientos, aunque Microrrelatos y aforismos: Píldoras Literarias no se plantea como una obra biográfica. Se trata de una recopilación de narraciones de ficción que, en numerosos casos, se alimentan de la experiencia de quien las escribe, utilizada como punto de partida o como elemento que se incorpora a la creación literaria.
La brevedad constituye precisamente uno de los rasgos centrales del volumen. Las historias buscan concentrar cada argumento hasta su esencia y proponen una lectura pausada, en la que cada pieza pueda prolongar su efecto más allá de la página. Mediante contrastes, paradojas y asociaciones inesperadas, algunos de los relatos introducen giros destinados a sorprender al lector, según se destaca también en el prólogo de la obra.
Guerrero Bonet mantiene así una línea literaria ya presente en sus dos publicaciones anteriores. En 2022 dio a conocer Cuentos minúsculos que se asoman a realidades sorprendentes, mientras que en 2024 publicó Historias hospitalarias: cuando las paredes hablan. En ambos casos, como sucede ahora, el relato corto o cuento breve ocupa un lugar central en su producción.
En esta tercera entrega, sin embargo, el escritor adopta un planteamiento más personal. Sus creencias, inquietudes, obsesiones, tendencias, fobias, anhelos y sueños aparecen de distintas maneras en determinadas narraciones, siempre integrados en la ficción y revestidos de una elaboración literaria. Sus ideas y su forma de observar la realidad operan así como elementos presentes en algunas de las piezas que componen el libro.
Ese componente personal adquiere una presencia aún más directa en la segunda parte de Microrrelatos y aforismos: Píldoras Literarias, formada por más de cincuenta aforismos. Estas sentencias breves recogen pensamientos del propio autor elaborados a lo largo de los años, fundamentalmente durante la pasada pandemia, y trasladan al género aforístico esa voluntad de condensar conceptos y reflexiones en el menor espacio posible.
Los aforismos funcionan, de este modo, como una prolongación de la búsqueda de concisión que vertebra el conjunto de la obra. Frente a la dimensión narrativa de los microrrelatos, estas piezas prescinden de una historia desarrollada y se apoyan en la síntesis conceptual para expresar pensamientos, planteamientos y observaciones personales que han ido tomando forma con el paso del tiempo.
El volumen cuenta, además, con la colaboración de José Alfonso Bolaños Luque, filólogo y profesor de Lengua Castellana y Literatura, que se ha encargado de escribir el prólogo. Amante de la poesía y del rock y especialmente interesado por el rigor lingüístico, Bolaños Luque introduce al lector en una obra en la que los contrastes, las paradojas y las asociaciones inesperadas adquieren protagonismo en determinados relatos.
El prólogo incide precisamente en la capacidad de algunas de estas piezas para sorprender a través de esos recursos, aunque esa sorpresa no constituya necesariamente su propósito principal. La intención del libro se sitúa también en la capacidad de sugerir y de provocar una lectura que continúe en la conciencia del lector después de terminar cada texto.
La publicación supone la tercera incursión en el relato breve de Daniel Guerrero Bonet, que desarrolla su actividad profesional como escritor, periodista y enfermero y mantiene, además, su vinculación con Andalucía Digital como miembro de su Consejo Editorial y colaborador. Guerrero Bonet fue también el primer autor que inauguró la sección de Firmas de este periódico.
Con Microrrelatos y aforismos: Píldoras Literarias, el autor profundiza en su interés por las historias comprimidas y amplía esa trayectoria con la incorporación del aforismo. A lo largo de sus 114 páginas, la obra combina ficción, experiencia, imaginación y reflexión mediante textos breves concebidos para abordar, desde diferentes perspectivas, algunas de las preocupaciones y emociones que acompañan a la experiencia humana.
Nacido en Puerto Rico en 1953, Daniel Guerrero Bonet llegó a España junto a sus padres y hermanas con tan solo 13 años. "Mi padre vino a este país a estudiar Medicina y, cuando se fueron de vuelta a Puerto Rico, yo me quedé y me nacionalicé español", rememora.
Padre de cuatro hijos y abuelo de cinco nietos, su familia conforma en la actualidad el "núcleo duro" de sus preocupaciones y alegrías. Diplomado en Enfermería y licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla, trabajó como enfermero en Córdoba, donde consiguió su primera plaza y, luego, en Sevilla, donde pudo completar con éxito su ciclo laboral y alcanzar la edad de jubilación.
Además de ocupar durante catorce años el puesto de técnico de Promoción del Centro Regional de Transfusión Sanguínea (CRTS) de Sevilla, como periodista ha sido colaborador, casi desde sus inicios, del grupo Andalucía Digital, donde semanalmente publicaba su columna, una de las más seguidas de esta red de periódicos digitales.
Su actividad en Andalucía Digital, de cuyo Consejo Editorial forma parte desde el año 2010, la ha compaginado, con menor intensidad, en otros medios digitales. A su vez, ha pertenecido a la tertulia sevillana Cuadernos de Roldán, integrada por poetas y pintores de la capital hispalense, en cuyos poemarios ha publicado en varias ocasiones. Con todo, la mayor parte de la producción periodístico-literaria de Daniel Guerrero se ha difundido a través de los blogs Lienzo de Babel –ya sin actividad– y Mirada Crepuscular que, según sus propias palabras, "languidece al compás que su autor".
Con este nuevo volumen, editado por Punto Rojo Libros, Guerrero Bonet vuelve a adentrarse en el terreno del relato breve, aunque en esta ocasión reduce cada historia a una expresión narrativa especialmente concentrada e incorpora como principal novedad una segunda parte dedicada al género aforístico.
A lo largo de sus 114 páginas, el libro reúne pequeñas piezas literarias en las que aparecen cuestiones como la soledad, el miedo, el amor, la memoria, el paso del tiempo, la rutina, la vejez, la muerte o la necesidad de encontrar sentido en medio de lo cotidiano.
Los setenta y nueve microrrelatos que conforman la primera parte de la obra se caracterizan por su brevedad intencionada y por condensar en pocas líneas situaciones, emociones y reflexiones. En ellos conviven la ternura, la melancolía, la ironía, lo onírico y determinados golpes de realidad, dentro de una escritura que recurre tanto a la contemplación y a las vivencias como a la imaginación y la fabulación propias de la ficción literaria.
El autor plasma en estas historias temores, tribulaciones, desengaños, esperanzas y sentimientos, aunque Microrrelatos y aforismos: Píldoras Literarias no se plantea como una obra biográfica. Se trata de una recopilación de narraciones de ficción que, en numerosos casos, se alimentan de la experiencia de quien las escribe, utilizada como punto de partida o como elemento que se incorpora a la creación literaria.
La brevedad constituye precisamente uno de los rasgos centrales del volumen. Las historias buscan concentrar cada argumento hasta su esencia y proponen una lectura pausada, en la que cada pieza pueda prolongar su efecto más allá de la página. Mediante contrastes, paradojas y asociaciones inesperadas, algunos de los relatos introducen giros destinados a sorprender al lector, según se destaca también en el prólogo de la obra.
Guerrero Bonet mantiene así una línea literaria ya presente en sus dos publicaciones anteriores. En 2022 dio a conocer Cuentos minúsculos que se asoman a realidades sorprendentes, mientras que en 2024 publicó Historias hospitalarias: cuando las paredes hablan. En ambos casos, como sucede ahora, el relato corto o cuento breve ocupa un lugar central en su producción.
En esta tercera entrega, sin embargo, el escritor adopta un planteamiento más personal. Sus creencias, inquietudes, obsesiones, tendencias, fobias, anhelos y sueños aparecen de distintas maneras en determinadas narraciones, siempre integrados en la ficción y revestidos de una elaboración literaria. Sus ideas y su forma de observar la realidad operan así como elementos presentes en algunas de las piezas que componen el libro.
Ese componente personal adquiere una presencia aún más directa en la segunda parte de Microrrelatos y aforismos: Píldoras Literarias, formada por más de cincuenta aforismos. Estas sentencias breves recogen pensamientos del propio autor elaborados a lo largo de los años, fundamentalmente durante la pasada pandemia, y trasladan al género aforístico esa voluntad de condensar conceptos y reflexiones en el menor espacio posible.
Los aforismos funcionan, de este modo, como una prolongación de la búsqueda de concisión que vertebra el conjunto de la obra. Frente a la dimensión narrativa de los microrrelatos, estas piezas prescinden de una historia desarrollada y se apoyan en la síntesis conceptual para expresar pensamientos, planteamientos y observaciones personales que han ido tomando forma con el paso del tiempo.
El volumen cuenta, además, con la colaboración de José Alfonso Bolaños Luque, filólogo y profesor de Lengua Castellana y Literatura, que se ha encargado de escribir el prólogo. Amante de la poesía y del rock y especialmente interesado por el rigor lingüístico, Bolaños Luque introduce al lector en una obra en la que los contrastes, las paradojas y las asociaciones inesperadas adquieren protagonismo en determinados relatos.
El prólogo incide precisamente en la capacidad de algunas de estas piezas para sorprender a través de esos recursos, aunque esa sorpresa no constituya necesariamente su propósito principal. La intención del libro se sitúa también en la capacidad de sugerir y de provocar una lectura que continúe en la conciencia del lector después de terminar cada texto.
La publicación supone la tercera incursión en el relato breve de Daniel Guerrero Bonet, que desarrolla su actividad profesional como escritor, periodista y enfermero y mantiene, además, su vinculación con Andalucía Digital como miembro de su Consejo Editorial y colaborador. Guerrero Bonet fue también el primer autor que inauguró la sección de Firmas de este periódico.
Con Microrrelatos y aforismos: Píldoras Literarias, el autor profundiza en su interés por las historias comprimidas y amplía esa trayectoria con la incorporación del aforismo. A lo largo de sus 114 páginas, la obra combina ficción, experiencia, imaginación y reflexión mediante textos breves concebidos para abordar, desde diferentes perspectivas, algunas de las preocupaciones y emociones que acompañan a la experiencia humana.
Nacido en Puerto Rico en 1953, Daniel Guerrero Bonet llegó a España junto a sus padres y hermanas con tan solo 13 años. "Mi padre vino a este país a estudiar Medicina y, cuando se fueron de vuelta a Puerto Rico, yo me quedé y me nacionalicé español", rememora.
Padre de cuatro hijos y abuelo de cinco nietos, su familia conforma en la actualidad el "núcleo duro" de sus preocupaciones y alegrías. Diplomado en Enfermería y licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla, trabajó como enfermero en Córdoba, donde consiguió su primera plaza y, luego, en Sevilla, donde pudo completar con éxito su ciclo laboral y alcanzar la edad de jubilación.
Además de ocupar durante catorce años el puesto de técnico de Promoción del Centro Regional de Transfusión Sanguínea (CRTS) de Sevilla, como periodista ha sido colaborador, casi desde sus inicios, del grupo Andalucía Digital, donde semanalmente publicaba su columna, una de las más seguidas de esta red de periódicos digitales.
Su actividad en Andalucía Digital, de cuyo Consejo Editorial forma parte desde el año 2010, la ha compaginado, con menor intensidad, en otros medios digitales. A su vez, ha pertenecido a la tertulia sevillana Cuadernos de Roldán, integrada por poetas y pintores de la capital hispalense, en cuyos poemarios ha publicado en varias ocasiones. Con todo, la mayor parte de la producción periodístico-literaria de Daniel Guerrero se ha difundido a través de los blogs Lienzo de Babel –ya sin actividad– y Mirada Crepuscular que, según sus propias palabras, "languidece al compás que su autor".
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
ILUSTRACIÓN: ANDALUCÍA DIGITAL
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