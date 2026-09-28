La Diputación impulsa la promoción agroalimentaria, la artesanía y el talento tecnológico de Córdoba

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), impulsa proyectos de promoción de productos agroalimentarios, difusión de la artesanía y desarrollo del talento tecnológico mediante el programa Iprodesal.Esta convocatoria contó en 2025 con un presupuesto de 200.000 euros y benefició a 21 entidades, cuyos proyectos tienen de plazo hasta finales de 2026 para su ejecución. Entre las actuaciones figura una guía de profesionales de la artesanía provincial que se difundirá en encuentros como la Feria de Artesanía de Montilla.Las iniciativas se enmarcan en la Convocatoria de Subvenciones para Proyectos Promovidos por Entidades sin Ánimo de Lucro de Carácter Empresarial que Fomenten el Desarrollo Económico de los Municipios de la Provincia. El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial y presidente de Iprodeco, Félix Romero, detalló algunas de las propuestas apoyadas por esta línea de ayudas.En el ámbito agroalimentario, la colaboración con Photofood España se centrará en la promoción de los productos cordobeses amparados por la marca Sabor a Córdoba. Romero explicó que “hemos sumado esfuerzos con Photofood España para trabajar en la difusión de los productos agroalimentarios cordobeses amparados en la marca ‘Sabor a Córdoba’ mediante distintas acciones de promoción en dicha aplicación”.Photofood España es una aplicación móvil de origen cordobés creada por Ricardo Holgado que funciona como un buscador de alimentos de kilómetro cero. La herramienta conecta directamente a productores locales, entre ellos agricultores, ganaderos y artesanos, con consumidores y restaurantes que priorizan el comercio de cercanía.El proyecto contempla dos campañas sucesivas, dirigidas a productores y consumidores. El responsable provincial señaló que “buscamos promocionar nuestros productos mediante varias acciones. Así, primero Photofood España va a desarrollar una campaña de captación de productores locales, y, posteriormente, se llevará a cabo una segunda campaña digital de difusión y promoción dirigida a los consumidores y orientada a la conversión, es decir, a que se adquieran y consuman los productos de la despensa cordobesa”.El seguimiento de estas actuaciones también forma parte de la colaboración. En ese sentido, Romero subrayó que “la colaboración con Photofood España contempla, también, la recopilación de datos sobre todas las acciones desarrolladas para analizar el posible impacto y ver si se ha conseguido captar a nuevos consumidores de productos locales o si se han afianzado los ya existentes”.Otra de las iniciativas apoyadas mediante Iprodesal es la guía de artesanos y artesanas de la provincia, promovida en colaboración con la Asociación de Moda, Diseño y Artesanía de Córdoba (Adamcor). Su elaboración, según explicó el presidente de Iprodeco, “ha supuesto la recopilación de información e imágenes para dar lugar a una publicación que será objeto de difusión en ferias de artesanía y moda”.Montilla será uno de los municipios en cuyos encuentros se dará a conocer esta publicación. Romero precisó que “esta guía se llevará a iniciativas como Ars Olea en Castro del Río, la Feria de Artesanía de Montilla, la Feria de Moda de Palma del Río, Fuente Palmera de Moda o la Córdoba Fashion”.La línea de ayudas también respalda el proyecto “Córdoba Tech Connect II: talento, innovación y futuro”, puesto en marcha con la Asociación de Gamers, Desarrolladores y Diseñadores. La propuesta incorpora actividades en distintos municipios y en la capital cordobesa.Sobre su contenido, el delegado provincial explicó que “conlleva el desarrollo de cincoen municipios de la provincia, a los que se sumará uno más en la capital, así como ponencias magistrales impartidas por empresas tecnológicas de referencia”.