La Diputación de Córdoba llevará ‘Tierra de Mujeres’ a 65 municipios de la provincia

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Igualdad, pondrá en marcha durante el último trimestre del año una nueva edición del programa cultural ‘Tierra de Mujeres’, una iniciativa vinculada a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, que se celebra el 15 de octubre, y que llevará actuaciones artísticas y talleres a municipios de la provincia con el objetivo de “visibilizar, reconocer y poner en valor el papel de las mujeres rurales”.La programación contará con 65 actuaciones artísticas en otros tantos municipios cordobeses y se articulará en torno a distintas disciplinas, entre ellas las artes escénicas, el teatro infantil, los espectáculos de calle y la música. A esta oferta se sumará este año, como novedad, la posibilidad de que los municipios elijan entre seis grupos de talleres, que llegarán a 58 localidades.La delegada de Igualdad de la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Moreno, explicó que “teatro para todos los públicos, música y talleres conforman una programación cuyo hilo conductor es la igualdad entre hombres y mujeres. En esta edición hemos programado 65 actuaciones artísticas distribuidas en diferentes disciplinas, como artes escénicas, teatro infantil, calle y música, que se llevarán a cabo en 65 municipios de la provincia”.Moreno recordó también “el importante papel de las mujeres en la prosperidad y la inclusión social de las zonas rurales” e hizo hincapié en que “hay que reclamar medidas que faciliten su incorporación al mercado laboral, la creación de nuevas oportunidades y su participación en la toma de decisiones”.La responsable provincial de Igualdad situó esta programación en el contexto de los retos a los que se enfrenta el ámbito rural andaluz. En este sentido, manifestó que “en Andalucía, el 98 por ciento de la comunidad autónoma corresponde a municipios rurales donde reside el 60 por ciento de la población andaluza. En ellos viven alrededor de 1.850.000 mujeres que representan el 49,8 por ciento de la población rural. A pesar de su papel fundamental, el medio rural sigue afrontando retos como el envejecimiento, la masculinización y el éxodo rural femenino”.Ante esta situación, Auxiliadora Moreno señaló que “es necesario seguir impulsando políticas que favorezcan la igualdad de oportunidades, el empleo, emprendimiento y la participación de las mujeres en la vida económica, social y política de nuestros pueblos”.Una parte destacada de ‘Tierra de Mujeres’ estará dedicada a las artes escénicas. A Rajatabla Teatro participará con, una comedia dramática en la que sus tres protagonistas pasan por numerosos estados anímicos, mientras que Producciones Abrazadas-Territorio Violeta pondrá en escena la comediaImperfekta Teatro llegará con, una obra “donde rescatan las voces y vivencias de nuestra madres y abuelas”, mientras que Diferentes pero Iguales abordará la desigualdad de género y la violencia a través deLa programación teatral incluirá además a Art Teatro con; El Patio de las Pinzas, con; El Perro Andalook, con; Calema Producciones, con; y Arteyo Producciones, con el espectáculoTambién participarán Teatro La Paca con; la compañía de María Hames con, una propuesta en la que confluyen el circo, la danza, el teatro, la poesía y la música; y Tris Tras Farándula con, una obra teatral en clave de comedia con perspectiva de género.La oferta destinada al público infantil incorporará igualmente distintas propuestas. Moreno explicó que “existe una amplia selección destacando el Mago Ouk con su espectáculo, donde enseña a los niños el poder de su voz para resolver conflictos; la compañía Niumpaloal Arte estará con, el Perro Andalook hará una adaptación teatral dey Jesús Tiracuentos pondrá en escena, un personaje mágico, descarado, tierno y vibrante que llega para revolucionar el escenario”.La música constituirá otro de los ejes de ‘Tierra de Mujeres’. La compañía de Matilde Cabello pondrá en escena, un recorrido por las vidas de esclavas cantoras, princesas califales y almohades plasmadas en sus poemas. Laura María Larrea presentará, mientras que la compositora Teresa Jiménez llevará, una propuesta que recorrerá distintos estilos flamencos y los combinará con músicas del mundo.Yolanda Mozos y su compañía realizarán un homenaje a la presencia de la mujer en la tradición flamenca. A ellos se sumará, de la compañía El sonido que trae LALOLA, que, según destacó Auxiliadora Moreno, “será el reflejo de las trayectorias y pasiones de sus tres componentes, una fusión de, canción de autor,y jazz”.La programación musical se completará con Pepi Mantas y su espectáculo. Sobre esta propuesta, Moreno señaló que “es una propuesta artística que aúna poesía, música y teatro en formato íntimo y nos la trae Pepi Mantas”.En el apartado de espectáculos de calle, ‘Tierra de Mujeres’ contará con. Junto a las actuaciones artísticas, una de las principales novedades de la edición de 2026 será la incorporación de talleres entre las opciones disponibles para los municipios.La delegada provincial adelantó que “este año el programa incorpora como novedad la posibilidad de que los municipios puedan elegir un taller. Para ello, se han diseñado seis grupos de talleres que llegarán a 58 municipios. De este modo, todos los municipios contarán al menos con una actividad, ya sea un taller o una actuación”.Estas actividades abordarán cuestiones vinculadas al bienestar y a la salud física y emocional. Según Moreno, “en ellos se abordará una amplia diversidad de temáticas relacionadas con el bienestar y la salud física y emocional y todos serán impartidos por profesionales especializados y con experiencia en cada una de las áreas propuestas”.Los talleres estarán a cargo de Marta Modrego, Jorge Santos, Pura Mayorgas, Isis Costa, Margarita Merino y Eva M. Vega Pavón. Todas las actividades de ‘Tierra de Mujeres’ tendrán lugar durante el último trimestre de 2026 y la programación podrá consultarse en la