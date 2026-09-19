Carrier Montilla formará a electricistas para futuros procesos de contratación

Carrier Montilla ha puesto en marcha una nueva iniciativa privada de formación dirigida a personas que buscan empleo en el oficio de electricista. El curso tendrá una duración de 78 horas y se desarrollará entre el 23 de septiembre y el 9 de octubre próximos en las instalaciones de la compañía en Montilla, con el objetivo de preparar a un grupo de participantes que, una vez superadas las pruebas correspondientes, puedan ser considerados en futuros procesos de contratación de la empresa.El plazo para presentar las solicitudes permanece abierto hasta este próximo lunes 21 de septiembre. Las personas interesadas deben enviar su currículo a la dirección de correo electrónicoe indicar en el asunto "CURSO ELECTRICISTA E0226". Carrier Montilla contactará telefónicamente con las personas admitidas el 22 de septiembre, un día antes del inicio de la actividad formativa.En el proceso de selección se priorizarán los currículos que cumplan alguno de los requisitos establecidos por la compañía. Entre ellos figura la experiencia previa en electricidad, en el montaje de cuadros eléctricos y en conexiones, así como haber cursado ciclos de grado medio o superior en Electricidad o disponer de ciclos o cursos relacionados con este ámbito profesional.La convocatoria está concebida como una iniciativa privada de formación orientada a profesionales que buscan empleo como electricistas. Su finalidad no es efectuar una contratación directa al comienzo del curso, sino formar a un grupo de personas que, tras completar las 78 horas previstas y superar las pruebas correspondientes, puedan ser tenidas en cuenta por Carrier Montilla en futuras contrataciones.Con esta nueva acción formativa, Carrier Montilla plantea una capacitación vinculada directamente con las necesidades de su actividad industrial y con la preparación de perfiles profesionales que puedan incorporarse en el futuro a sus procesos de selección. La compañía enmarca esta iniciativa en su compromiso con el empleo y con una formación técnica de calidad en la comarca.Carrier Montilla fabrica actualmente equipos de calefacción, aire acondicionado y refrigeración en su planta del polígono industrial Llanos de Jarata. La presencia de la compañía en la localidad se remonta a 1986, cuando comenzó su actividad en las instalaciones que actualmente forman parte del complejo sociocultural de Envidarte, antes de trasladarse posteriormente a su ubicación actual.La evolución de la planta ha estado acompañada por distintos procesos de crecimiento industrial. En el verano de 2005 alcanzó los 40.000 metros cuadrados de superficie productiva después de una inversión superior a 7,5 millones de euros. Aquella actuación permitió duplicar el tamaño de las instalaciones, que pasaron a representar un 30 por ciento de toda la superficie industrial de la entonces Ciatesa.Dos años después, la compañía anunció su fusión con la multinacional francesa CIAT. Posteriormente, en 2014, el grupo fue adquirido por la norteamericana United Technologies Corporation, integrándose dentro del conglomerado Carrier. Este recorrido industrial constituye el contexto en el que la planta montillana impulsa ahora un nuevo curso de Electricidad destinado a formar candidatos para posibles procesos de contratación futuros.