Carrier Montilla abre el plazo para un nuevo curso de formación de frigoristas

Carrier Montilla mantiene abierto hasta el próximo 13 de septiembre el plazo de recepción de candidaturas para un nuevo curso de formación de frigoristas que se desarrollará entre el 16 de septiembre y el 2 de octubre en las instalaciones de la compañía en el Polígono Industrial Llanos de Jatata de Montilla, con una duración de 91 horas y orientado a preparar profesionales para futuros procesos de contratación.La iniciativa, de carácter privado, persigue capacitar a un grupo de personas interesadas en incorporarse al sector industrial y adquirir formación como frigoristas. Una vez concluido el curso y superadas las pruebas correspondientes, los participantes podrán ser considerados en futuros procesos de contratación dentro de la empresa.La formación se impartirá en las instalaciones de Carrier Montilla y estará vinculada directamente a las necesidades del mercado laboral y del proceso productivo de la propia compañía. De esta forma, la empresa busca proporcionar una preparación técnica específica a profesionales que quieran optar en el futuro a una posible incorporación a su plantilla.En el proceso de selección se dará prioridad a los candidatos que cumplan alguno de los requisitos indicados en la convocatoria. Entre ellos figura disponer de experiencia previa en soldadura con oxigás, como oxipropano u oxiacetileno, o haber cursado ciclos formativos de grado medio o superior relacionados con Calderería, Mecanizado de Chapa o Soldadura.También se valorará que los aspirantes cuenten con formación o cursos vinculados a la soldadura, así como con experiencia laboral en cadenas de montaje. La convocatoria no establece que sea necesario reunir todos estos perfiles, sino que señala que se dará prioridad a quienes cumplan alguno de los requisitos enumerados.Las personas interesadas pueden presentar su candidatura hasta el 13 de septiembre mediante el envío de su currículum a la dirección de correo electrónico. En el asunto del mensaje deberá indicarse expresamente “CURSO FRIGORISTA F0326”.Carrier Montilla fabrica actualmente equipos de calefacción, aire acondicionado y refrigeración en su planta del Polígono Industrial Llanos de Jarata. En sus primeros años de actividad, a partir de 1986, la compañía ocupó las instalaciones que actualmente conforman el complejo sociocultural de Envidarte, antes de trasladarse a su emplazamiento actual.La trayectoria de crecimiento de la planta ha estado marcada por distintos hitos industriales. En el verano de 2005, las instalaciones alcanzaron los 40.000 metros cuadrados de superficie productiva después de una inversión superior a 7,5 millones de euros. Aquella ampliación permitió duplicar el tamaño de la factoría, que pasó a representar un 30 por ciento de toda la superficie industrial de la entonces Ciatesa.Dos años después, la compañía anunció su fusión con la multinacional francesa CIAT. Posteriormente, en 2014, el grupo fue adquirido por la compañía estadounidense United Technologies Corporation, conocida por las siglas UTC, y quedó integrado dentro del conglomerado Carrier.Con la puesta en marcha de este curso, Carrier Montilla reafirma su compromiso con el empleo y la capacitación técnica de calidad en la comarca mediante una formación orientada a las necesidades de su proceso productivo y dirigida a preparar candidatos para futuras contrataciones.