Zafiro Enseñanza amplía su oferta de Formación Profesional para el curso 2026/2027

ultima los preparativos del curso académico 2026/2027 con una amplia oferta de Formación Profesional que, como novedad, incorpora el Ciclo Formativo de Grado Superior en Dietética y Nutrición, a la vez que mantiene su apuesta por las áreas de Sanidad, Educación, Servicios Socioculturales y a la Comunidad y Movilidad Segura y Sostenible. El centro, situado en la Avenida de Italia de Montilla, a pocos metros de la estación de ferrocarril, afronta esta nueva etapa con enseñanzas adaptadas a diferentes perfiles y vinculadas a sectores con una gran demanda laboral.Una de las principales novedades de cara a este curso será la incorporación del Ciclo Formativo de Grado Superior en Dietética y Nutrición. Esta enseñanza está relacionada con los ámbitos de la salud, el bienestar y la alimentación y combina los contenidos teóricos con una orientación práctica destinada a preparar al alumnado para su incorporación inmediata al entorno profesional.En concreto, los estudiantes aprenderán a realizar valoraciones nutricionales, diseñar menús y analizar la relación existente entre la alimentación y la salud. El programa también incluye conocimientos de dietoterapia y seguridad alimentaria, dos materias esenciales para comprender cómo deben adaptarse las pautas nutricionales a distintas necesidades y cómo garantizar unas condiciones adecuadas en la manipulación y gestión de los alimentos.Además, la formación aborda la comunicación y la educación para la salud, junto con competencias relacionadas con el emprendimiento y la gestión de servicios de nutrición. De igual modo, las prácticas profesionales previstas en el programa formativo permitirán trasladar los conocimientos adquiridos durante el ciclo a situaciones propias del entorno laboral.Las posibilidades profesionales de esta nueva titulación se extienden a hospitales, centros sanitarios, clínicas y establecimientos relacionados con la salud y el bienestar. El alumnado también podrá orientar su trayectoria hacia la industria alimentaria, especialmente en áreas de calidad y desarrollo de productos, así como hacia centros deportivos, empresas de restauración colectiva y servicios de alimentación.De igual modo, las personas tituladas podrán desarrollar su actividad en colegios, residencias y otros centros donde se gestione la alimentación de distintos grupos de población. A estos ámbitos se suma la posibilidad de emprender una trayectoria profesional vinculada al asesoramiento nutricional y a la educación alimentaria.La incorporación de Dietética y Nutrición amplía la rama sanitaria de Zafiro Enseñanza, que reúne varios ciclos de grado medio y superior. Su oferta incluye Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Radioterapia y Dosimetría, Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, Higiene Bucodental y Cuidados Auxiliares de Enfermería.Dentro de este amplio catálogo sanitario, el Ciclo Formativo de Grado Superior en Radioterapia y Dosimetría ocupa un lugar destacado por su especialización. La enseñanza prepara al alumnado para intervenir en tratamientos con radiaciones ionizantes conforme a las prescripciones médicas y los protocolos sanitarios correspondientes.Uno de los elementos diferenciales de este ciclo es que las prácticas profesionales están aseguradas al 100 por ciento. Entre las entidades colaboradoras se encuentra el Hospital San Juan de Dios, donde los estudiantes pueden completar su preparación en un entorno sanitario real, conocer el funcionamiento de sus servicios y aplicar los contenidos trabajados durante el periodo formativo.Por otro lado, Zafiro Enseñanza mantiene dentro del ámbito educativo el Ciclo Formativo de Grado Superior en Educación Infantil. La titulación se imparte tanto de manera presencial como a distancia, una doble modalidad que facilita el acceso a personas con distintas circunstancias y necesidades de organización.Esta enseñanza oficial tiene una duración de 2.000 horas y prepara para trabajar con niños y niñas de hasta 6 años de edad en centros públicos y privados. El programa incluye formación práctica en centros educativos y capacita al alumnado para programar intervenciones educativas y de atención social a la infancia, además de diseñar actividades ajustadas a las necesidades de cada etapa.Asimismo, los estudiantes adquieren conocimientos para atender las necesidades de los menores y sus familias, crear entornos seguros y aplicar metodologías y recursos educativos actuales. Las salidas profesionales abarcan el trabajo como educador infantil, la intervención en instituciones dedicadas a menores en riesgo social o la participación en programas de ocio y tiempo libre.La oferta del centro montillano se completa en el área de Servicios Socioculturales y a la Comunidad con el Ciclo Formativo de Grado Superior en Integración Social, una opción que se dirige especialmente a personas interesadas en el contacto directo con diferentes realidades y necesidades sociales.A lo largo del ciclo, el alumnado recibe herramientas para analizar necesidades, diseñar intervenciones y participar en proyectos de integración y atención social. La formación busca proporcionar los recursos necesarios para afrontar situaciones diversas y colaborar en iniciativas destinadas a favorecer la inclusión y el acompañamiento de personas y colectivos.Además, Zafiro Enseñanza imparte el Ciclo Formativo de Grado Superior en Formación para la Movilidad Segura y Sostenible. "Se trata de una enseñanza especializada en la planificación, la impartición y la evaluación de procesos de enseñanza y aprendizaje relacionados con la formación vial y la movilidad segura", detallan desde el centro."Esta titulación abre una vía de preparación vinculada a un ámbito profesional específico, centrado en la movilidad y la seguridad vial y sus contenidos permiten adquirir competencias para organizar acciones formativas, transmitir conocimientos y evaluar el aprendizaje dentro de este sector", precisan los responsables de Zafiro Enseñanza, que atesoran una amplísima trayectoria profesional vinculada a la educación vial y a la formación de conductores.En cuanto a la metodología, el centro combina los conocimientos teóricos con la aplicación práctica de los contenidos. Para ello, dispone de instalaciones, equipamiento especializado, materiales y recursos adaptados a las necesidades de los diferentes ciclos formativos.El propósito final de Zafiro Enseñanza es que los estudiantes concluyan sus estudios con competencias que puedan trasladar directamente al ámbito laboral. Las prácticas en empresas, centros educativos y entidades profesionales constituyen una parte fundamental de este planteamiento, ya que acercan al alumnado a las situaciones que encontrará después de obtener la titulación.En ese sentido, el acompañamiento durante la transición desde la etapa formativa hasta el mercado de trabajo representa otro de los pilares de Zafiro Enseñanza. La orientación está enfocada a facilitar la incorporación profesional de los estudiantes una vez finalizados sus respectivos ciclos.Las instalaciones de Zafiro Enseñanza se encuentran en el número 53 de la Avenida de Italia de Montilla, a pocos metros de la estación de ferrocarril. Las personas interesadas en conocer la oferta del curso 2026/2027 o el proceso de inscripción pueden consultar elo contactar a través del teléfono 635 018 271.