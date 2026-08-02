Un proyecto de Cruz Roja combate la soledad no deseada entre las personas mayores

Cruz Roja desarrolla en once municipios de la provincia de Córdoba el proyecto "Voces en Red", una iniciativa que combina tecnología accesible y acompañamiento humano para prevenir la soledad no deseada, favorecer la inclusión digital y reforzar las relaciones sociales de las personas mayores. Cerca de 360 usuarios participan ya en esta red provincial de apoyo, escucha y conexión.Una conversación con una hija que vive lejos, una videollamada con los nietos, escuchar música o las noticias y recordar una cita médica mediante la voz son algunos de los gestos cotidianos que pueden marcar una diferencia en la vida de quienes viven solos o disponen de pocas oportunidades para relacionarse con otras personas.En ese sentido, el programa acerca a las personas mayores a sus entornos afectivos y comunitarios mediante dispositivos de voz de uso sencillo. Estas herramientas les permiten mantener el contacto con familiares, amistades y otras personas de referencia, incluso cuando la distancia o las dificultades para utilizar la tecnología complican la comunicación.La iniciativa está desarrollada por Cruz Roja Española con la colaboración de la Fundación Amancio Ortega. Sin embargo, la organización subraya que el alcance del proyecto no se limita a la entrega y utilización de dispositivos, puesto que la tecnología se complementa con la atención de personas voluntarias que enseñan a manejarla, escuchan a los participantes y los ayudan a descubrir nuevas formas de comunicación.María Aljama, técnica del programa de Personas Mayores de Cruz Roja, explica la importancia de ese apoyo personal. "Pero el verdadero valor del proyecto va mucho más allá de la tecnología. Detrás de cada dispositivo hay una persona voluntaria que acompaña, enseña, escucha y ayuda a descubrir nuevas formas de comunicación. Ese acompañamiento convierte esta herramienta tecnológica en una puerta abierta a nuevas relaciones, conversaciones y oportunidades de participación social", señala.Además, la implantación de "Voces en Red" refleja la capacidad de Cruz Roja para llevar el programa a distintos puntos del territorio provincial. La iniciativa está presente actualmente en Montilla, Puente Genil, Baena, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba, Lucena, Priego de Córdoba, Rute, Hinojosa del Duque, Peñarroya-Pueblonuevo y Córdoba.Y es que la soledad no deseada constituye, para la institución humanitaria, uno de los principales desafíos sociales de la actualidad. Aunque puede afectar a personas de cualquier edad, su incidencia resulta especialmente significativa entre quienes viven solos, disponen de una red social limitada o encuentran dificultades para participar en la vida comunitaria.Por ello, "Voces en Red" centra su labor en el fortalecimiento de los vínculos personales y en la creación de nuevas oportunidades de relación. A través de los asistentes de voz, los participantes pueden comunicarse de una manera más sencilla, acceder a contenidos de ocio, información y cultura y adquirir competencias digitales que contribuyen a mejorar su autonomía y bienestar.De igual modo, Cruz Roja destaca que el principal resultado de la iniciativa no se mide únicamente por el número de dispositivos instalados, sino por las conexiones humanas creadas. Cada conversación recuperada, cada llamada realizada y cada persona que vuelve a sentirse acompañada suponen un avance frente al aislamiento social.Finalmente, Cruz Roja y la Fundación Amancio Ortega reafirman con este proyecto su compromiso con la lucha contra la exclusión social, la inclusión digital, la atención personalizada y la mejora del bienestar de las personas mayores. La iniciativa aspira a fortalecer conexiones sociales significativas más allá de las distancias y de la tecnología, con la meta de alcanzar en toda España a más de 26.000 personas mediante la utilización de 20.000 dispositivos de voz.