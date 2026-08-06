Montilla-Moriles se prepara para la recolección generalizada de la uva Pedro Ximénez

El marco Montilla-Moriles se prepara ya para la recolección generalizada de la uva Pedro Ximénez, la variedad autóctona de la zona. El Aula de Viticultura del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) Montilla-Moriles y Vinagre de Montilla-Moriles ha destacado la "buena situación sanitaria general del viñedo", así como el avance óptimo de la maduración, toda vez que ofrece una serie de pautas para controlar enfermedades, plagas y podredumbres que puedan afectar a la calidad de la uva en las semanas clave de la campaña.El Aula de Viticultura sitúa el estado fenológico predominante de la uva Pedro Ximénez en la fase de maduración. Así, los controles realizados a pie de viña entre el 25 de julio y el 4 de agosto pasados, confirmaron que las parcelas más adelantadas se encontraban ya listas para la vendimia, mientras que las fincas más atrasadas permanecían todavía entre el pleno envero y la maduración.La ingeniera agrónoma Ángela Portero, responsable del Aula de Viticultura, confirma que “la sanidad de viñedo de Montilla-Moriles es buena en general”, si bien insiste en la necesidad de respetar el plazo de seguridad entre el último tratamiento fitosanitario y la recolección en cada parcela.Los primeros muestreos, realizados entre los días 28 y 29 de julio, ofrecieron resultados diferentes según la variedad de uva y el paraje. En la Sierra de Montilla, la Pedro Ximénez presentó valores comprendidos entre los 9,00 y los 12,00 grados Baumé, mientras que en Las Arenas de Puente Genil, en parcelas de riego, se situó entre 9,80 y 11,60 grados Baumé.Por otro lado, la uva de la variedad Pedro Ximénez alcanzó 10,40 grados Baumé en Los Llanos de Laguna del Rincón; entre 10,40 y 12,50 grados Baumé en Los Llanos, entre Montalbán y Montilla; y entre 10,00 y 11,20 grados Baumé en Los Llanos de Aguilar de la Frontera.En la Sierra de Montilla, la uva de la variedad Moscatel registró 9,80 grados Baumé, la uva tinta alcanzó 12,80 grados Baumé y la Verdejo se movió entre 10,00 y 12,20 grados Baumé. Por su parte, la Moscatel de Moriles Alto llegó a 10,00 grados Baumé.Los datos correspondientes a principios de agosto reflejaron valores entre 11,60 y 14,00 grados Baumé para la Pedro Ximénez de Las Arenas de Puente Genil; 12,00 grados Baumé en Los Llanos de Laguna del Rincón; entre 11,40 y 12,80 grados Baumé en Los Llanos, entre Montalbán y Montilla; y entre 11,40 y 12,20 grados Baumé en Los Llanos de Aguilar de la Frontera.Junto al seguimiento de la maduración, el Aula de Viticultura ha llamado la atención sobre la presencia del mosquito verde, un insecto que se alimenta inicialmente en las zonas altas de los pámpanos, aunque, a partir de finales de julio, sus daños se desplazan hacia las hojas medias y bajas, donde provoca decoloración y el secado de los bordes.Ángela Portero advierte de que “los ataques reducen la maduración de la uva y, si son graves, causan defoliación y pérdida de vigor, perjudicando la calidad del fruto”. Para detectar su presencia, la especialista recomienda revisar el envés de las hojas a primera hora de la mañana y aplicar tratamientos químicos únicamente en las viñas donde se confirme una incidencia elevada. En otros casos, el tratamiento deberá realizarse inmediatamente después de terminar la vendimia.De igual modo, el Aula de Viticultura presta atención a la yesca. "Ante la aparición de los primeros síntomas de esta enfermedad de la madera, se aconseja aplicar cirugía en verde, rasgando verticalmente el tronco y los brazos en cordón Royat con la espada de una motosierra", destaca Ángela Portero, quien resalta que "la intervención debe profundizar únicamente hasta la médula para tratar de frenar el avance de la enfermedad".La ingeniera agrónoma montillana también recomienda marcar las cepas afectadas para poder efectuar una segunda intervención durante la poda. "Esta identificación resulta igualmente importante en los rodales rebeldes de oídio, pese a que la enfermedad se encuentra controlada, ya que permitirá realizar acciones específicas durante la próxima campaña y evitar que en 2027 vuelvan a producirse ataques sin control", explica.Por otro lado, Portero confirma que en algunos focos persistentes de araña amarilla todavía existen rodales con ácaros vivos. "El seguimiento de la polilla del racimo indica que se encuentra en el vuelo de la tercera generación, aunque las trampas están registrando pocas capturas", detalla la especialista montillana, quien añade que "en las zonas de crecimiento también se observan larvas y adultos de mosquito verde".En lo que respecta a la podredumbre, el Aula de Viticultura diferencia tres tipos: la gris, la secundaria y la ácida. La más extendida es la que provoca el, un hongo perteneciente al grupo de las podredumbres secundarias que genera un polvo negro sobre los racimos durante la vendimia. Le sigue en importancia la, causante de la podredumbre gris y, en tercer lugar, se encuentra la podredumbre ácida, cuya presencia puede detectarse por la aparición de, conocida como "mosca del vinagre".Según Ángela Portero, el desarrollo de estos patógenos depende de la humedad y de la temperatura durante la fase final de la maduración. Para controlarlos, el Aula de Viticultura aconseja realizar un espolvoreo dirigido a los racimos afectados. "En los rodales con síntomas iniciales se aplican productos secantes, mientras que en las zonas con un mayor porcentaje de daño se emplean tratamientos autorizados mediante pulverización para viñas de vinificación".