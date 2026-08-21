Montilla-Moriles reedita sus normas de vendimia para preservar la calidad de los vinos

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles ha difundido sus Normas de Vendimia, dirigidas a viticultores, lagares, bodegas y cooperativas, con el objetivo de garantizar la calidad de los vinos elaborados a partir de la presente campaña mediante una serie de recomendaciones aplicables a todo el proceso de recolección.Entre sus principales indicaciones, el organismo que preside Francisco Javier Martín insta a los viticultores a recoger el fruto durante las horas menos calurosas de la jornada. También recomienda cortar únicamente la cantidad de uva que pueda molturarse en el mismo día, preferentemente durante la mañana, y extremar su cuidado durante el transporte hasta el lagar.Con esta medida se pretende evitar que comiencen fermentaciones anticipadas en las lonas utilizadas para trasladar el fruto, así como la aparición de levaduras no aptas que puedan perjudicar la calidad de los vinos. El porcentaje de uva recolectada durante las primeras horas del día aumenta cada año, lo que facilita que el fruto entre en el lagar cuando el calor todavía se acusa menos.La temperatura desempeña un papel determinante en la conservación de las características de la uva. Algunos expertos coinciden en que “los aromas primarios de la uva, que son los que nos recuerdan a la variedad, permanecen a temperaturas bajas, de manera que fermentar por debajo de los 21 grados centígrados es fundamental para conservarlos”.Como en campañas anteriores, el Consejo Regulador de la DOP Montilla-Moriles también insta a realizar dos cortas. Entre la primera recolección de uva mayor y la segunda debe dejarse el tiempo suficiente para que el cencerrón alcance una maduración óptima.En materia de higiene, los productores deben desinfectar diariamente los vehículos, las cajas y las lonas que entren en contacto con el fruto. Las bodegas, por su parte, deben poner a disposición de viticultores y transportistas agua abundante para efectuar estas tareas.Además de exigir una graduación mínima tanto en la uva mayor como en el cencerrón de la variedad Pedro Ximénez destinados a la elaboración de vinos generosos y dulces, el organismo presidido por Javier Martín insta a lagares, bodegas y cooperativas a separar el mosto yema del mosto color. Esta diferenciación persigue mejorar la calidad y corregir los excedentes de producción.El servicio de Inspección del Consejo Regulador suele comprobar mediante aforos que la separación por calidades se realiza correctamente. Asimismo, para aquellos lagares que no fermentan los vinos en depósitos metálicos dotados de control térmico, se recomienda utilizar rocíos frecuentes en los conos para evitar la elevación de la temperatura.Finalmente, las normas aconsejan controlar la densidad de los mostos hasta que se produzca el desdoblamiento total de los azúcares. Todo el proceso debe partir del empleo de uva sana y madura, condición imprescindible para la elaboración de los vinos protegidos por la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles.