La Junta mantiene la vigilancia tras el terremoto registrado en Alhendín

Consejos de autoprotección

El temblor se dejó notar hasta en Madrid

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha reunido esta mañana al Comité Asesor del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en Andalucía para analizar la serie de terremotos registrada en Granada, valorar las incidencias comunicadas y coordinar el seguimiento científico y operativo tras elLa reunión se ha celebrado por videoconferencia entre las 9.30 y las 11.00 horas y ha estado presidida por el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz. También han participado el director de la Agencia de Emergencias de Andalucía, Alejandro García; el director general de Emergencias y Protección Civil, Juan Ramón Rodríguez; y el director general de Infoca, Jorge Luque.Además, el encuentro ha contado con representantes de las administraciones estatal, autonómica, provincial y local, los servicios operativos y sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad y especialistas del Instituto Geográfico Nacional, el Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada, el Instituto Geológico y Minero de España y el Grupo de Asesoramiento en Emergencias y Desastres del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.Los expertos han situado este episodio dentro de la actividad sísmica propia de las cordilleras Béticas, donde pueden registrarse series o enjambres formados por movimientos concentrados en un periodo breve. Estas secuencias pueden incluir terremotos precursores, un movimiento principal de mayor magnitud y réplicas posteriores.En este sentido, Antonio Sanz ha apuntado que “los científicos nos indican que el comportamiento de esta serie presenta similitudes con el enjambre sísmico de 2021. Todavía no se aprecia un descenso claro ni en el número de réplicas ni en la energía liberada, por lo que no se descarta que puedan seguir produciéndose nuevos movimientos, previsiblemente de magnitud inferior al terremoto principal”. El representante del Instituto Geológico y Minero de España, Raúl Pérez López, ha confirmado que la serie presenta semejanzas con la registrada en Atarfe y Santa Fe en 2021.Por su parte, la directora del Instituto Andaluz de Geofísica, Inmaculada Serrano, ha explicado durante la reunión que la actividad comenzó el 13 de agosto a las 20.39 horas con un terremoto de magnitud 3,1. Posteriormente se produjo otro movimiento de magnitud 3,6 y, a la 1.04 de este sábado, se registró el terremoto principal, de magnitud 5,0 y con epicentro en Alhendín. A lo largo de la mañana se han producido otras dos réplicas.La Red Sísmica de Andalucía había contabilizado hasta la celebración del comité alrededor de 200 movimientos en el entorno del epicentro desde el comienzo de la serie, aunque la mayoría no habían sido sentidos por la población. El Instituto Geográfico Nacional también había detectado decenas de réplicas y ha anunciado el desplazamiento de personal técnico para instalar nuevos sensores, mejorar su registro y estudiar con mayor precisión la evolución del fenómeno.Los especialistas han avanzado que durante las próximas horas o días podrían continuar produciéndose movimientos de magnitud 3 o 4 que pueden ser sentidos por la población. Esta estimación responde al comportamiento observado en series anteriores, pero no permite predecir el momento ni la magnitud exacta de futuros terremotos.Antonio Sanz ha explicado que “que se produzcan nuevas réplicas entra dentro de la evolución esperable de una serie sísmica de estas características. La población debe conocerlo para no alarmarse, mantener la calma y seguir siempre la información de los organismos científicos y de los servicios oficiales. Ante esta situación aprender las pautas de autoprotección es la mejor manera de prevenir riesgos”.El vicepresidente primero ha insistido en que “se mantiene una situación de seguimiento y vigilancia de la situación con todos los recursos científicos, operativos y de seguridad que están trabajando”. Asimismo, ha añadido que “nuestra prioridad es seguir la evolución minuto a minuto, revisar los edificios en los que se comuniquen daños y ofrecer a la ciudadanía información clara, contrastada y útil”.El teléfono 1-1-2 ha gestionado hasta el momento más de medio millar de llamadas relacionadas con el terremoto. La mayoría procedían de la provincia de Granada, aunque también se han recibido comunicaciones desde las demás provincias andaluzas, salvo Huelva y Cádiz.En Granada se han registrado avisos desde Alhendín, Churriana de la Vega, Ogíjares, Padul, Almuñécar, Gójar, Dílar, Guadix, La Zubia, Pinos Puente, Granada capital, Armilla, Motril y Cenes de la Vega, entre otras localidades. También se han recibido llamadas desde Almería, Sevilla, Córdoba, Málaga y Jaén y desde numerosos municipios de estas provincias.Las principales incidencias han estado relacionadas con grietas, fisuras y caídas de falsos techos, cornisas, cascotes, muros y elementos ornamentales. Hasta el momento no constan daños estructurales graves, aunque continúa el seguimiento de los avisos y el análisis de los técnicos. Algunos vehículos sí han resultado dañados por la caída de cascotes.Los servicios de Bomberos han recibido entre 250 y 300 llamadas y han efectuado alrededor de 85 intervenciones sobre el terreno, concentradas principalmente en el sur de Granada capital y en su área metropolitana. Varias viviendas del barrio del Zaidín permanecen pendientes de revisión por parte de técnicos de Urbanismo.En Granada capital, la Policía Local ha recibido 225 llamadas y ha acudido a 53 servicios. Los Bomberos han contabilizado 220 llamadas, 33 actuaciones realizadas y otras 86 pendientes, que han sido priorizadas en función del nivel de riesgo. El Ayuntamiento de Granada ha activado su plan local ante seísmos y mantiene movilizados sus servicios, mientras que los suministros de agua y electricidad funcionan con normalidad.Por otro lado, en Alhendín se han comunicado pequeños desprendimientos y fisuras, sin daños personales ni materiales de importancia. La Zubia ha registrado desperfectos en algunas viviendas y desalojos preventivos puntuales, aunque sus residentes han podido regresar posteriormente. En Gójar se están revisando la iglesia, el ayuntamiento y varias viviendas antiguas o abandonadas con daños en sus cubiertas. Cúllar Vega también ha notificado desprendimientos menores en fachadas y cornisas.El conjunto monumental de la Alhambra ha reabierto sus puertas al público después de que los servicios de Bomberos inspeccionaran las instalaciones y confirmaran la ausencia de daños y la seguridad de las zonas destinadas a las visitas.A su vez, el Grupo de Arquitectos Voluntarios en Emergencias de Andalucía ha movilizado a dieciséis profesionales situados a menos de una hora de la zona. Los técnicos se encuentran a disposición de los municipios para llevar a cabo inspecciones urgentes cuando los ayuntamientos no dispongan de recursos propios.El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha atendido diez demandas relacionadas con el terremoto, en su mayoría por crisis de ansiedad, traumatismos leves sufridos al salir precipitadamente a la calle o pérdidas de conocimiento. Solo ha sido necesario efectuar un traslado y ninguna persona permanece ingresada por estas causas. Entre las actuaciones realizadas figura el traslado preventivo de una persona electrodependiente.Además, la Junta de Andalucía ha activado, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental, el teléfono gratuito 900 102 513 para atender a las personas afectadas emocionalmente por el terremoto. La asistencia será prestada por profesionales del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres, especialmente ante crisis de ansiedad, miedo persistente o situaciones de mayor vulnerabilidad provocadas por el terremoto y sus réplicas.Antonio Sanz ha indicado que “es normal que un episodio de estas características genere miedo e incertidumbre. Por eso hemos activado también la respuesta psicológica, para que cualquier persona que necesite ayuda profesional pueda recibirla”.La dirección de la emergencia también ha creado un grupo específico de coordinación con los ayuntamientos afectados y las instituciones participantes. Los avisos sobre grietas, desprendimientos u otras incidencias deben comunicarse al 1-1-2 para que puedan ser clasificados, evaluados y trasladados al ayuntamiento, a los Bomberos, al Grupo de Arquitectos Voluntarios en Emergencias de Andalucía o al organismo competente.La Agencia de Emergencias de Andalucía ha recordado que los terremotos no se pueden predecir, aunque sus consecuencias pueden reducirse mediante medidas de autoprotección. La primera recomendación es mantener la calma, evitar rumores o informaciones exageradas y seguir únicamente las indicaciones de las autoridades, el 1-1-2 y los organismos científicos oficiales.Durante una sacudida no se debe salir corriendo del edificio. La recomendación es agacharse, cubrirse bajo una mesa resistente o situarse junto a un elemento estructural seguro y agarrarse hasta que termine el movimiento. También hay que alejarse de ventanas, lámparas, estanterías y objetos que puedan caer.Si el terremoto sorprende a una persona en el exterior, debe separarse de fachadas, cornisas, balcones, muros, postes, cables eléctricos y cristales. Si se encuentra en un vehículo, debe detenerse en un lugar seguro, sin obstaculizar la circulación, y permanecer dentro hasta que finalice la sacudida.Una vez terminado el terremoto, deben utilizarse las escaleras y nunca el ascensor. También es necesario comprobar si hay personas heridas y no mover a quienes presenten lesiones graves, salvo que exista un peligro inminente. Las conducciones de gas, agua y electricidad deben revisarse visualmente y mediante el olor, sin accionar interruptores ni aparatos cuando se sospeche que existe alguna fuga o avería.El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía ha señalado que “si te encuentras bien y tu vivienda no presenta daños, evita entrar y salir del edificio innecesariamente. Si observas grietas o desperfectos, aléjate de la zona y comunícalo al 1-1-2”.Sanz también ha pedido respetar todos los balizamientos y ha advertido: “Una cornisa, una fachada o cualquier otro elemento que haya resistido el primer terremoto puede desprenderse durante una réplica. No hay que acercarse a las zonas dañadas para mirar o hacer fotografías y deben dejarse libres los accesos para los equipos de intervención”.El terremoto se ha sentido hacia la 1.05 de la madrugada en numerosos puntos del sur de España. Según la información del Instituto Geográfico Nacional, el epicentro se ha localizado a dos kilómetros de profundidad en Alhendín, municipio situado en la parte meridional de la comarca de la Vega de Granada y a unos doce kilómetros de la capital.Una vecina relató anoche su experiencia a. “Vivo en un primero y se ha movido la cama, a la vez que crujían las paredes”. La misma fuente aseguró que, en su bloque, “lo han sentido todos los vecinos”. El temblor se percibió de manera muy notable durante aproximadamente tres segundos, mientras las redes sociales comenzaron a recoger testimonios desde distintos puntos de Granada, Málaga, Córdoba, Jaén y Almería.En la provincia de Córdoba, el Instituto Geográfico Nacional ha registrado reportes de ciudadanos de Aguilar de la Frontera, Almedinilla, Baena, Bujalance, Cabra, Campo de Aras, Castro del Río, Córdoba, Doña Mencía, El Carpio, Guadalcázar, La Carlota, La Vega, Lucena, Montilla, Montoro, Morente, Pedro Abad, Peñarroya-Pueblonuevo, Posadas, Pozoblanco, Priego de Córdoba, Puente Genil, Santaella y Villafranca de Córdoba. El seísmo también se ha sentido en puntos muy alejados del epicentro, como Alcalá de Henares, Móstoles, Madrid y Abia de la Obispalía, en la provincia de Cuenca.La ciudadanía puede consultar más recomendaciones en la Plataforma de Emergencias para la Ciudadanía,, que ofrece una guía didáctica ante episodios sísmicos y otra dirigida al público infantil con pautas para actuar antes, durante y después de un terremoto.