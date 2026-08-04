La Diputación y la Universidad de Córdoba amplían la vigilancia frente al virus del Nilo

La Diputación de Córdoba y la Universidad de Córdoba han renovado este año su colaboración para garantizar la continuidad del proyecto, una iniciativa desarrollada en la provincia por especialistas de la Unidad de Investigación ENZOEM mediante controles entomológicos, análisis moleculares y mapas dinámicos destinados a anticipar la circulación del virus.El acuerdo permitirá mantener la dotación de recursos humanos y técnicos necesarios para desarrollar el programa. El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, afirmó que “a través de esta firma, mantenemos una colaboración que permite la contratación de personal investigador especializado, así como la adquisición de material fungible y equipamiento avanzado para pruebas moleculares y los gastos de desplazamiento para la verificación de zonas de riesgo en la provincia”.Además, el convenio amplía la red de seguimiento para prestar una atención especial a los municipios en los que se constató la circulación del virus durante 2025. Fuentes detalló que “incorpora mejoras estratégicas vitales como la ampliación del número de puntos de control, especialmente en municipios donde se detectó la circulación del virus en 2025, además de reforzar la vigilancia en zonas de regadío intensivo y en aquellas próximas a explotaciones equinas”.En ese sentido, el programa continuará apoyándose en herramientas que combinan la información obtenida sobre el terreno con las condiciones ambientales. El presidente de la institución provincial señaló que “la renovación de esta colaboración supondrá también la consolidación del uso de mapas de riesgo dinámicos (QGIS) que integran datos biológicos y climáticos para predecir brotes”.De igual modo, Fuentes manifestó que “con la renovación de este convenio, la Diputación reafirma su compromiso de anticiparse al virus, utilizando la excelencia científica de nuestra Universidad para proteger la salud pública en cada rincón de nuestra provincia”.Por otro lado, la vigilancia científica forma parte de una estrategia provincial más amplia que contempla financiación para los ayuntamientos. Fuentes indicó que “este programa forma parte del Plan Provincial de Vigilancia sobre el Virus del Nilo de la Diputación de Córdoba, que incluye también ayudas a municipios y al que se han destinado 299.990 euros. Así los municipios de alto riesgo, un total de 14, recibirán una ayuda de 5.000 euros y los de medio o bajo riesgo, 3.730 euros”.La clasificación provincial sitúa a 14 municipios en un nivel de riesgo alto, mientras que otros 39 se encuentran en un nivel de riesgo medio y 25 presentan un nivel de riesgo bajo. Esta distribución sirve de referencia para orientar los controles y concentrar los recursos en las zonas con un mayor riesgo epidemiológico.Asimismo, la Universidad de Córdoba desarrollará las labores de vigilancia desde una perspectiva que relaciona los distintos ámbitos afectados por la circulación del virus. El rector de la institución académica, Manuel Torralbo, explicó que “el trabajo de la UCO se basa en un enfoque de ‘Una sola salud’ (One Health), que interconecta la salud humana, animal y ambiental”.En la práctica, el seguimiento se apoyará en la colocación periódica de dispositivos para capturar mosquitos y en el estudio de las muestras obtenidas. Torralbo detalló que “se procederá a la instalación semanal de trampas en municipios seleccionados por su riesgo epidemiológico; además de realizar análisis mediante técnicas de RT-qPCR para identificar el virus en los mosquitos antes de que aparezcan casos en humanos o caballos, y emitir informes semanales a las autoridades sanitarias para activar protocolos de respuesta rápida si fuera necesario”.Y es que la nueva etapa del convenio incrementará el número de localidades incluidas en el estudio. La directora de la Unidad de Investigación ENZOEM, María Ángeles Risalde, recordó que “el año pasado se trabajó, en el marco de este convenio, en siete municipios. Este año se amplía el estudio a doce, y con resultados muy interesantes”.La responsable de la unidad también señaló la evolución de los casos humanos registrados en Andalucía y la utilidad preventiva del programa. Risalde afirmó que “mientras que en 2024 fueron 104 los casos detectados en humanos en Andalucía, el pasado año fueron solamente cuatro. Y es que este programa, centrado en la prevención, nos permite trabajar en la zona de alto riesgo, analizar la presencia del virus en las poblaciones seleccionadas y en el momento que se detecta el virus actuar de manera efectiva”. En cuanto al despliegue material, Risalde precisó que “en estos momentos contamos con veinte trampas que se ponen semanalmente y luego se incorporan cuatro itinerantes que se van rotando y van cambiando de municipio”.Finalmente, el último informe de vigilancia entomológica y virológica elaborado por la Unidad de Investigación ENZOEM de la Universidad de Córdoba, en colaboración con la Diputación, ha confirmado la circulación del virus del Nilo occidental en Bujalance. La detección no ha provocado la adopción de medidas excepcionales ni la activación del protocolo de área en alerta, debido a que los vectores se encuentran lejos de la población.