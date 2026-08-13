La DGT prevé 114.000 desplazamientos en Córdoba por el 15 de agosto

Incidencia en Andalucía

La Dirección General de Tráfico (DGT) activará mañana, a las 15.00 de la tarde, la Operación Especial de Tráfico "15 de agosto de 2026", un dispositivo que se prolongará hasta las 24.00 horas del domingo 16 para regular la circulación y reforzar la seguridad vial ante los 114.000 desplazamientos de largo recorrido previstos en la provincia de Córdoba.En el conjunto de Andalucía, la previsión asciende a 1.178.100 movimientos durante un fin de semana condicionado por el cambio de quincena del mes de vacaciones, los viajes hacia segundas residencias y los desplazamientos a poblaciones del litoral, zonas de montaña, espacios de acampada y otros destinos de descanso.Y es que el sábado 15 de agosto es festivo en todo el territorio nacional, una circunstancia que incrementará los trayectos de corto y largo recorrido. La operación de salida se distribuirá entre la jornada del viernes y la mañana del sábado, mientras que el retorno se concentrará principalmente en la tarde del domingo, con una circulación predominante hacia los grandes núcleos urbanos y posibles retenciones en sus accesos.Además, la Dirección General de Tráfico advierte de que la circulación estival presenta características diferentes a las del resto del año. Las condiciones meteorológicas suelen ser más favorables, pero también aumentan el número de desplazamientos, la intensidad del tráfico, los episodios de congestión, los trayectos de larga distancia y la conducción nocturna.En la provincia de Córdoba, las carreteras que concentrarán una mayor intensidad de tráfico serán la A-4 y la A-45. Las horas más complicadas se esperan entre las 15.00 y las 22.00 horas del viernes 14; entre las 10.00 y las 15.00 horas y entre las 18.00 y las 22.00 horas del sábado 15; y en esas mismas franjas, de 10.00 a 15.00 horas y de 18.00 a 22.00 horas, durante el domingo 16.En ese sentido, la principal zona conflictiva por circulación se sitúa en la A-4 a su paso por Córdoba, entre los puntos kilométricos 399 y 409. En este tramo pueden producirse retenciones en los diferentes accesos a la ronda exterior de la capital, especialmente en las conexiones con la N-432, la A-45 y la CO-32.Por otro lado, el dispositivo presta atención a varias carreteras cordobesas donde se ejecutan obras o permanecen activos cortes de circulación. La A-4154 está cerrada entre los puntos kilométricos 42,750 y 42,800, en El Salado, dentro del término de Priego de Córdoba, debido a desprendimientos. La CO-6212 también presenta un corte total en el punto kilométrico 5,000, a la altura de la ermita de la Virgen de la Sierra de Cabra, por el mismo motivo.De igual modo, la CO-8204 permanece cortada entre los puntos kilométricos 0,000 y 4,800, en Almedinilla, por las obras de incorporación de nuevos drenajes transversales. La C-334a registra un corte total entre los puntos 0,000 y 3,200, en Lucena, a causa de desprendimientos, mientras que la SE-GI-01 está cerrada en el punto kilométrico 13,650, a la altura de Palma del Río, por daños en la vía.Además, para evitar las posibles retenciones en la A-4, la Dirección General de Tráfico propone itinerarios alternativos. En el tramo comprendido entre Córdoba y el límite con la provincia de Sevilla recomienda utilizar la A-431. Para los desplazamientos desde Córdoba hasta el límite con la provincia de Jaén plantea como alternativa la N-420, carretera que comunica Córdoba con Tarragona a través de Cuenca.En el ámbito andaluz, las vías que previsiblemente soportarán un mayor número de desplazamientos serán la A-357, la A-4, la A-44, la A-45, la A-49, la A-66, la A-7, la A-92, la A-92M, la AP-4, la AP-7, la MA-20, la N-4 y diferentes tramos de la red secundaria.Asimismo, el dispositivo obliga a prestar especial atención a las carreteras situadas en el área de influencia del incendio forestal de Niebla, en la provincia de Huelva. Las afecciones alcanzan a la A-493, la HU-3106, la HU-4103, la HU-5103, la HU-5104, la HU-6104, la HU-6106, la HU-6107 y la HU-6108, además de la SE-6400, la SE-6402 y la vía SE-538 en distintos puntos de Huelva y Sevilla.En ese contexto, la Dirección General de Tráfico aconseja consultar el estado de las vías antes de emprender el viaje, evitar las carreteras afectadas por los incendios y seguir las instrucciones de las autoridades y la información ofrecida a través de los paneles de mensaje variable. La situación de la red viariaPor otro lado, las carreteras españolas, especialmente las andaluzas, registrarán un incremento considerable de vehículos con matrícula extranjera. Una parte importante de estos movimientos estará relacionada con la Operación Paso del Estrecho, que contempla el tránsito por España de 3,5 millones de personas y 800.000 vehículos con destino a los puntos de embarque hacia el norte de África.En cuanto a los recursos movilizados, los Centros de Gestión de Tráfico de Málaga y Sevilla permanecerán operativos las 24 horas del día, con más de 60 funcionarios y técnicos especializados dedicados a las labores de supervisión, regulación e información antes, durante y después de la operación.Además, Andalucía cuenta con dos sedes de medios aéreos, dotadas con helicópteros y drones que vigilarán los principales itinerarios, los puntos más conflictivos y las conductas de mayor riesgo. Desde el aire se comunicará el estado de la circulación a los Centros de Gestión de Tráfico y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.De igual modo, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil desarrollarán sus servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia en toda la red interurbana andaluza, con especial atención a las carreteras que previsiblemente soportarán una mayor intensidad de circulación.Por otro lado, esta será la tercera de las cuatro operaciones especiales organizadas durante el verano de 2026, un periodo para el que se prevén 23,4 millones de movimientos en Andalucía: 11,43 millones durante julio y 11,98 millones en agosto. La primera operación se desarrolló del 3 al 5 de julio; la segunda, entre el 31 de julio y el 2 de agosto; y el último dispositivo será la Operación Retorno del Verano, prevista del 28 al 31 de agosto.En materia de seguridad, la Dirección General de Tráfico recuerda la obligación de llevar la baliza V-16 para preseñalizar cualquier incidencia que obligue a detener el vehículo en la carretera. Desde abril también está disponible el teléfono 018, destinado a prestar asistencia a las personas que sufran directa o indirectamente un siniestro vial en cualquier punto de España. Este servicio ofrece información personalizada sobre los recursos psicológicos, sociales, legales y médicos disponibles.Asimismo, el organismo recomienda planificar el trayecto, informarse sobre el estado de las carreteras, revisar el vehículo y realizar descansos aproximadamente cada dos horas. La Dirección General de Tráfico subraya que "la desatención en la conducción es el principal factor desencadenante de accidentes graves" y recuerda que el cinturón de seguridad, el casco y los sistemas de retención infantil son obligatorios y salvan vidas.Finalmente, la recomendación pasa por mantener "cero alcohol y drogas durante la conducción", adecuar la velocidad a las circunstancias de cada vía y adoptar precauciones tanto en los trayectos largos como en los cortos. Los usuarios también pueden solicitar información mediante el teléfono 011, el Centro de Gestión de Tráfico del Sureste, en el 952 36 61 01, y el Centro de Gestión de Tráfico del Suroeste, en el 954 23 06 60.