La DGT activa la Operación Retorno con más de 1,5 millones de desplazamientos previstos en Andalucía

La Dirección General de Tráfico (DGT) activará mañana viernes, a las 15.00 de la tarde, la Operación Especial Retorno para garantizar la seguridad vial durante los más de 1,5 millones de desplazamientos previstos en Andalucía hasta las 24.00 horas del lunes 31 de agosto.Este dispositivo será el cuarto y último de los establecidos por la DGT con motivo de la Operación de Tráfico Verano 2026, uno de los periodos con mayor movilidad del año. Las previsiones apuntan a que las carreteras andaluzas registrarán 23,4 millones de movimientos durante julio y agosto, con 11,43 millones de desplazamientos en julio y otros 11,98 millones en agosto.En concreto, la planificación especial del verano comenzó con la primera operación, desarrollada entre el 3 y el 5 de julio. A ella le siguió el dispositivo del 1 de agosto, que permaneció activo desde el 31 de julio hasta el 2 de agosto, y la operación especial del 15 de agosto, establecida entre los días 14 y 16. La Operación Retorno, prevista del 28 al 31 de agosto, cerrará esta programación.En los últimos años, las salidas y los regresos se vienen realizando de forma escalonada. No obstante, una parte importante de los desplazamientos continúa concentrándose durante los fines de semana y los primeros días de cada mes, principalmente con destino a segundas residencias, zonas de montaña, localidades turísticas de la costa y espacios de acampada.Durante la Operación Retorno, el flujo predominante de vehículos circulará hacia los grandes núcleos urbanos. Por ello, la DGT prevé que los accesos a las ciudades puedan convertirse en algunos de los puntos más conflictivos del dispositivo, especialmente durante las franjas horarias de mayor circulación.Las carreteras que podrían soportar una mayor densidad de tráfico en Andalucía son la A-357, A-4, A-44, A-45, A-49, A-66, A-7, A-92, A-92M, AP-4, AP-7, MA-20 y N-4. También se espera una circulación intensa en la red secundaria utilizada para llegar a zonas turísticas, lugares de descanso y áreas con una elevada presencia de segundas residencias.Para reforzar la vigilancia y la regulación del tráfico, los centros de gestión situados en Málaga y Sevilla permanecerán operativos durante las 24 horas del día. Más de 60 funcionarios y profesionales técnicos especializados se encargarán de las tareas de supervisión, regulación e información antes, durante y después de la operación especial.Además, Andalucía dispone de dos sedes de medios aéreos, integrados por helicópteros y drones, que cubrirán los principales itinerarios utilizados por los conductores. Su actividad se concentrará especialmente en aquellos puntos donde exista una mayor probabilidad de que se produzcan retenciones o incidencias.Desde el aire se comunicará el estado de la circulación a los centros de gestión y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Este cuerpo desarrollará sus servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia en toda la red interurbana andaluza, con especial atención a las vías que soporten un mayor volumen de desplazamientos.Por otro lado, las carreteras españolas, especialmente las andaluzas, registrarán un considerable incremento de vehículos con matrícula extranjera. Muchos de sus conductores no están habituados a los itinerarios por los que circulan y una parte importante de estos movimientos estará vinculada a la Operación Paso del Estrecho.Las previsiones de este dispositivo contemplan el paso de 3,5 millones de personas y 800.000 vehículos por España para embarcar hacia el norte de África. Con el objetivo de garantizar la fluidez y la seguridad de estos viajes, la DGT mantiene un operativo específico en coordinación con los demás organismos implicados.En ese sentido, se vigilarán permanentemente los principales itinerarios empleados por estos viajeros, especialmente los corredores Mediterráneo y Central y la Vía de la Plata. A lo largo de estos trayectos se han habilitado dos áreas de descanso y cinco puntos de información señalizados y atendidos por personal.Asimismo, permanece activo el Sistema de Información de Fronteras, que cuenta con más de 2.400 paneles de mensaje variable distribuidos por toda la ruta. A ellos se suman más de 2.000 cámaras que permiten conocer con antelación el tiempo y el ritmo de llegada de los vehículos a los puertos.En total, más de 31.500 personas participarán en la Operación Paso del Estrecho, entre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, profesionales sanitarios, asistentes sociales, traductores y voluntarios. El operativo implica a más de 20 organismos pertenecientes a la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales.De forma paralela, se desarrollará un dispositivo específico para la Operación Paso de Portugal. La vigilancia y la información de servicio se intensificarán en las carreteras de acceso a los pasos fronterizos para reforzar la seguridad de los 270.000 vehículos que previsiblemente viajarán desde distintos puntos de Europa hacia el país vecino.Este será, además, el primer verano en el que será obligatorio llevar la baliza V-16 conectada para señalizar cualquier incidencia que obligue a detener un vehículo en la carretera. Desde el pasado 1 de enero, este dispositivo debe emplearse para avisar al resto de los usuarios tanto mediante su señal luminosa como a través de los navegadores de los vehículos, los teléfonos móviles y los paneles de mensaje variable.La transmisión automática de información en tiempo real permite que ladisponga de una visión más completa y actualizada de las incidencias registradas cada día en la red viaria. Según los datos facilitados, la DGT contabilizaba en 2025 una media mensual de 8.600 incidencias en las vías interurbanas, mientras que actualmente esa cifra supera las 69.000 al mes.Antes de emprender cualquier desplazamiento, la DGT recomienda planificar el recorrido por la ruta más segura y consultar el estado de las carreteras. La situación de la circulación y las posibles incidencias se comunicarán en tiempo real mediante las redes sociales, los boletines de radio y televisión y el teléfono 011. El dispositivo y los consejos de circulación también pueden consultarse en la páginaComo novedad de este verano, desde abril también se encuentra disponible el teléfono 018, destinado a las personas que sufran directa o indirectamente un siniestro de tráfico en cualquier lugar de España. A través de este servicio pueden recibir información personalizada sobre los recursos psicológicos, sociales, jurídicos y médicos disponibles.El servicio es gratuito, confidencial, accesible para personas con discapacidad y ofrece atención en más de cincuenta idiomas. Está operativo los 365 días del año, entre las 8.00 y las 21.00 horas, para proporcionar información, orientación y acompañamiento a las víctimas, sus familiares y otras personas allegadas.Las personas interesadas pueden contactar con el servicio marcando el 018, enviando un mensaje de WhatsApp al 645 713 823, escribiendo al correo electrónicoo utilizando el formulario habilitado en la página web de la DGT. El 018 no es un teléfono de urgencias para utilizar en el momento del siniestro, sino un recurso de orientación psicológica, social, jurídica o médica durante la fase posterior.