Un vino tinto de Palacio Quemado conquista una medalla de oro en Francia

Una bodega con casi tres décadas de historia

, un vino tinto elaborado por, ha ganado la Medalla de Oro en la decimocuarta edición del concurso internacional Grenaches du Monde 2026, celebrada en Argelès-sur-Mer, en Francia, tras ser valorada por un jurado integrado por catadores de más de veinte países. El reconocimiento distingue el trabajo desarrollado bajo la dirección del enólogo portugués Luis Lopes y sitúa este vino extremeño entre las referencias destacadas de su variedad.El certamen reunió a productores procedentes de las principales zonas vitivinícolas del mundo y volvió a convertirse en un punto de encuentro para conocer la diversidad de los vinos elaborados con garnacha, una de las variedades de uva tinta más populares del mundo. En esta edición, el jurado valoró una selección marcada por el alto nivel cualitativo y por la presencia de territorios históricos vinculados al cultivo de esta variedad.En ese sentido, la Medalla de Oro concedida arefuerza la apuesta de Palacio Quemado por elaborar vinos con identidad, frescura y carácter en Tierra de Barros. El reconocimiento también pone el foco en la capacidad de la uva Garnacha para ofrecer vinos equilibrados en el clima cálido de Extremadura cuando el trabajo en el viñedo y la elaboración se adaptan a las particularidades de cada parcela.Y es quees un vino monovarietal elaborado con Garnacha Común procedente de una plantación realizada en 2016. Las cepas ocupan una ladera formada por suelos calizos bien fracturados y cubiertos por arcillas ferruginosas, una combinación que favorece la expresión de un perfil fino y elegante.Además, el proceso de elaboración busca preservar la pureza de la fruta y mantener las características propias de la variedad. La fermentación se desarrolla en depósitos de acero inoxidable y de hormigón, mientras que el afinado posterior se prolonga durante dos años en fudres con una capacidad de 5.000 litros.Este periodo de crianza aporta al vino estructura y tensión sin ocultar su carácter varietal. Según su nota de cata,presenta un color rojo de capa ligera y una nariz en la que aparecen notas de fresa fresca junto a un matiz especiado. En boca se muestra fresco, con taninos suaves de tiza y un final largo e intenso.El concurso internacional Grenaches du Monde nació en 2013 por iniciativa del Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon. Desde entonces, el certamen se ha convertido en una plataforma internacional dedicada a dar visibilidad a la diversidad y la calidad de los vinos elaborados con Garnacha en diferentes países, paisajes y condiciones climáticas.Palacio Quemado fue fundada en 1999 en Alange, en la provincia de Badajoz, y forma parte de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Ribera del Guadiana. La bodega desarrolla su actividad en un viñedo de 100 hectáreas situado en Tierra de Barros y orienta su trabajo hacia la elaboración de vinos capaces de reflejar el paisaje, la singularidad de los suelos y la labor de su equipo.La firma fue impulsada pory por la familia Losada Serra, cuyas instalaciones centrales se encuentran en el municipio de Alange, a 22 kilómetros de Mérida. Manuel Losada Lazo y María Fernanda Serra emprendieron el proyecto vitivinícola junto a la familia Alvear, con la que compartían el propósito de elaborar vinos tintos de alta calidad en una región de gran potencial.De igual modo, la historia familiar ligada a estas tierras se remonta al siglo XVIII, cuando Bernardo Losada Pastor adquirió la finca gracias a la herencia recibida de un pariente que había vivido en Cuba. Desde entonces, la familia Losada Serra ha mantenido el cuidado y el cultivo de la propiedad, sobre la que más tarde se asentaría el proyecto actual de Palacio Quemado.En el año 2000, la bodega lanzó su primera cosecha y comenzó una trayectoria centrada en la expresión del terruño extremeño. Quince años después, Palacio Quemado se incorporó a la Asociación Grandes Pagos de España, una red de bodegas que promueve los vinos procedentes de un solo viñedo y la identificación de cada elaboración con el suelo y el clima de su parcela de origen.Actualmente, Palacio Quemado se ha consolidado como uno de los productores vinculados a La Raya extremeña y a la DOP Ribera del Guadiana. La Medalla de Oro obtenida porañade un nuevo reconocimiento a un proyecto que combina la tradición familiar, el conocimiento del viñedo y la búsqueda de una expresión precisa de la Garnacha cultivada en Extremadura.