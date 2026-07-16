Un total de 76 municipios de Córdoba recibirán ayudas para prevenir el virus del Nilo

Mejora de la carretera CO-3303

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

El Pleno de la Diputación de Córdoba aprobó ayer, durante la sesión ordinaria correspondiente al mes de julio, la resolución provisional de un programa dotado con 300.000 euros para que 76 municipios de menos de 50.000 habitantes afronten los gastos derivados de la implantación de sus planes municipales contra el virus del Nilo y refuercen las medidas de vigilancia, control y prevención.El portavoz del Grupo Provincial del Partido Popular (PP), Antonio Martín, explicó que "de estas ayudas se beneficiarán 76 municipios de la provincia. En concreto, los trece declarados de riesgo alto recibirán una subvención de 5.000 euros cada uno y los 63 municipios restantes, con niveles de riesgo medio y bajo, contarán con una ayuda de 3.730 euros".Además, Martín señaló que estas aportaciones permitirán a los ayuntamientos cubrir diferentes actuaciones vinculadas a la prevención y a la respuesta ante la posible aparición del virus. En concreto, afirmó que "podrán financiar la elaboración y actualización de los planes municipales de vigilancia y control vectorial, las labores de vigilancia y control de los mosquitos, las actuaciones de desinsectación y las campañas de información y sensibilización ciudadana".En ese sentido, el portavoz provincial dio a conocer los resultados del último informe elaborado por Enzoem, la Unidad de Investigación Competitiva de Zoonosis y Enfermedades emergentes de la Universidad de Córdoba, dentro del convenio de colaboración que esta institución académica mantiene con la Diputación de Córdoba.Martín subrayó que "entre el 29 de junio y el 5 de julio se han analizado capturas en 20 municipios con el objeto de identificar los mosquitos del género, principales transmisores del virus. Los resultados han sido tranquilizadores porque se han capturado 229 ejemplares y se han realizado análisis moleculares sobre 15 grupos de mosquitos dando todos ellos resultados negativos para la presencia del Virus del Nilo Occidental".Ante estos resultados, el también delegado provincial afirmó que "los expertos de la Universidad de Córdoba califican el escenario como de baja actividad entomológica. No obstante, continuaremos con el plan de muestreo según el calendario previsto para los meses de máxima actividad estacional y mantendremos la vigilancia molecular periódica para detectar cualquier incremento en el riesgo de transmisión de forma precoz".De igual modo, Martín reiteró que "la situación de la provincia está por tanto bajo control y monitorización constante. Los datos demuestran que las medidas de prevención están funcionando pero recordamos a la ciudadanía la importancia de seguir las recomendaciones de autoprotección frente a las picaduras".Por otro lado, el Pleno provincial aprobó también ayer el proyecto y la relación de bienes y derechos afectados por las obras de mejora de la carretera CO-3303, que enlaza la A-3025, en La Victoria, con La Rambla a través de San Sebastián de los Ballesteros. La actuación, correspondiente a su segunda fase, forma parte de una inversión total superior a los 3 millones de euros.El vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, que es también delegado de Infraestructuras, Agricultura y Sostenibilidad, afirmó que esta intervención "es la mayor inversión en esta legislatura en materia de carreteras en la provincia". Asimismo, explicó que "el presupuesto asciende a un total de 3.065.000 euros distribuidos en tres partes".Lorite destacó el carácter estratégico de una vía situada en el corazón de la Campiña cordobesa, con una circulación frecuente y un notable deterioro tanto en el firme como en las cunetas. Las obras previstas persiguen mejorar la seguridad y ampliar la plataforma en los tramos que presentan una anchura insuficiente.El vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba recordó que "una primera fase, por importe de 1,5 millones de euros, consiste en el ensanche de los cuatro kilómetros más cercanos a La Rambla, para aumentar el ancho de la plataforma de 5 a 8 metros, y ahora aprobamos la actuación en los otros cuatro kilómetros hacia San Sebastián de los Ballesteros tras la expropiación de los bienes necesarios para poder llevar a cabo las obras de ensanche".En relación con el desarrollo completo del proyecto, Lorite señaló que "esta segunda fase de 1,5 millones se suma a la anterior y faltaría el tramo más urbano de La Rambla que no necesitaba ensanche pero se ha reasfaltado gracias al contrato de conservación y mantenimiento de carreteras de la Diputación".Por otra parte, Antonio Martín, como responsable del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, felicitó a los bomberos de la Diputación de Córdoba "por el extraordinario trabajo que realizan durante todo el año, pero especialmente durante los meses de verano, cuando el riesgo de incendios forestales aumenta considerablemente".En particular, Martín manifestó que "quiero destacar la rápida y eficaz intervención realizada hace unos días en el incendio declarado en el término de Rute. Gracias a la profesionalidad y rapidez de actuación de nuestros bomberos el incendio pudo ser controlado con celeridad evitando consecuencias mucho más graves".Finalmente, el portavoz provincial trasladó su pésame a los familiares y allegados de las víctimas del incendio registrado en la provincia de Almería. Además, hizo extensivo el reconocimiento de la Corporación "a todos los efectivos de emergencias que participaron en las labores de extinción y demostraron su entrega y vocación de servicio".