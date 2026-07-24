Montilla-Moriles abre una de las vendimias más tempranas de la Europa continental

El Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) Montilla-Moriles y Vinagre de Montilla-Moriles ha anunciado esta mañana el inicio oficial de la vendimia 2026 en el marco vitivinícola, donde las primeras uvas se han recogido en las parcelas de los herederos de Ángel Lara Carmona. El comienzo de las labores vuelve a situar a esta zona de producción entre las que realizan una de las vendimias más tempranas de la Europa continental.El pistoletazo de salida de la nueva campaña ha llegado con el corte de las variedades blancas tempranas Moscatel y Sauvignon Blanc. Su recogida constituye el primer paso de una vendimia que continuará de manera escalonada con la variedad Pedro Ximénez, predominante en el marco Montilla-Moriles.Además, las primeras valoraciones técnicas y las tareas de seguimiento desarrolladas sobre el terreno por el Consejo Regulador reflejan unas perspectivas optimistas para la campaña. Las previsiones apuntan a una recuperación significativa del volumen de producción después de una cosecha anterior que se situó en 20 millones de kilos de uva.En concreto, el organismo regulador estima que la producción podría experimentar un incremento de entre el 35 y el 45 por ciento respecto a la campaña precedente. Estas previsiones acompañan el inicio de unas labores de recogida que se irán extendiendo progresivamente por los distintos términos municipales y lagares de la zona de producción.Por otro lado, el Consejo Regulador ha destacado la excelente sanidad y la calidad que presenta actualmente el fruto en el conjunto del marco vitivinícola. La uva llega al momento de la recolección con un estado sanitario impecable y libre de plagas y enfermedades criptogámicas, según las comprobaciones efectuadas durante el seguimiento de los viñedos.Y es que las condiciones climatológicas registradas durante el ciclo vegetativo han favorecido el desarrollo óptimo de las cepas. Esta evolución ha permitido que el fruto alcance el comienzo de la campaña con un equilibrio adecuado de maduración, además de unas condiciones sanitarias favorables para afrontar la vendimia.En ese sentido, el Consejo Regulador “afronta este periodo con ilusión y máxima responsabilidad, reconociendo el esfuerzo, dedicación y rigor de nuestros viticultores, enólogos y bodegueros”.El organismo que preside Javier Martín también señala que “su labor coordinada, sumada al riguroso control de origen y calidad desplegado por el personal del Consejo Regulador en lagares y bodegas, garantiza la excelencia de los vinos y vinagres protegidos”.De igual modo, el inicio de la vendimia activa el dispositivo de control de origen y calidad que el personal del Consejo Regulador desarrolla en los lagares y las bodegas. Estas labores acompañarán la entrada progresiva de la uva y la elaboración de los vinos y vinagres amparados por las dos denominaciones de origen protegidas.Finalmente, el Consejo Regulador ha confirmado su intención de mantener informados al sector vitivinícola y a los medios de comunicación sobre la evolución de la campaña. Durante las próximas semanas comunicará el avance de la recogida en los diferentes municipios y lagares del marco Montilla-Moriles.