Montilla encara la recta final de la Feria de El Santo

Montilla encara la recta final de su Feria de El Santo 2026 con unatanto en el recinto de Envidarte y de la Avenida de Las Camachas como en el entorno de la Ermita de El Santico. Las altas temperaturas propias del mes de julio no están restando un ápice de alegría y ambiente a unas fiestas patronales que mantienen su pulso festivo durante las horas centrales del día y que prolongan sus propuestas hasta bien entrada la madrugada.La jornada de ayer comenzó con el paseo extraordinario de caballos y enganches organizado por el Grupo Romero Virgen de las Viñas y Amigos del Caballo. La comitiva partió a las 12.00 del mediodía desde la Avenida de la Constitución y llevó hasta las calles de Montilla una de las estampas más reconocibles de la feria, con caballos y carruajes como protagonistas de una jornada marcada desde el mediodía por el calor y el ambiente festivo.Además, la programación reservó un espacio específico para el público infantil. La ludoteca instalada en Envidarte, organizada por la Concejalía de Festejos, permaneció abierta entre las 15.00 de la tarde y las 21.00 de la noche, ofreciendo una alternativa para las familias durante buena parte de la tarde y sumándose a la variedad de propuestas incluidas en el programa de la Feria de El Santo.Al caer la tarde, la música comenzó a ganar protagonismo en la zona de casetas de Envidarte. El grupo Chásis ofreció su concierto a partir de las 21.00 de la noche, mientras que, a esa misma hora, la ermita de El Santico acogió el devoto besapiés de la imagen y la interpretación de coplas, una actividad organizada por la Asociación Cultural El Santico.En ese sentido, la jornada volvió a combinar el carácter lúdico de la feria con la devoción vinculada a El Santico. La música, las casetas y los encuentros entre familiares y amigos convivieron con una de las citas tradicionales del programa, que mantuvo la ermita como otro de los puntos de referencia en Montilla durante la jornada de ayer.Por otro lado, la actividad nocturna se extendió por los diferentes espacios del recinto ferial. La Caseta Joven Ferión, situada en la Avenida de Las Camachas, abrió sus sesiones a las 22.00 de la noche con Gálvez y 4ztr y mantuvo la música hasta las 6.00 de la mañana. Poco después, a las 22.30 de la noche, Radio 90 subió al escenario de la Caseta Municipal El Poli.Ya en la madrugada del domingo, Envidarte contó hasta las 3.00 horas con el, organizado por la Concejalía de Igualdad. Este servicio formó parte del dispositivo habilitado para prevenir la violencia contra las mujeres y favorecer un entorno seguro durante las noches de feria.La programación continuará este domingo con nuevas propuestas que se sumarán a los. La ludoteca infantil volverá a abrir sus puertas en Envidarte entre las 15.00 y las 21.00 horas, manteniendo la atención a los niños y ofreciendo a las familias un espacio específico dentro del recinto.De igual modo, la música regresará a las 21.00 horas a la zona de casetas de Envidarte con la actuación de Raya Real. El conocido grupo, creado en 1990 en Sevilla, llevará su famoso repertorio al tramo final de una feria que sigue reuniendo propuestas para diferentes edades y públicos, desde las actividades infantiles de la tarde hasta los conciertos y sesiones musicales de la noche.La Caseta Joven Ferión iniciará a las 22.00 horas una nueva noche de música con las sesiones de Husky y Lette López, que se prolongarán hasta las 6.00 de la mañana. A las 22.30 de la noche, la Caseta Municipal El Poli recibirá a Retromanía, completando una jornada dominical en la que el ambiente festivo volverá a extenderse entre Envidarte y la Avenida de Las Camachas.La Feria de El Santo 2026 cuenta con catorce casetas y establecimientos distribuidos entre ambos espacios. El teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, apuntó que “esta estructura permitirá articular una oferta diversa, adaptada a distintos públicos y horarios, con propuestas pensadas tanto para quienes buscan la Feria de Día como para quienes prefieren concentrar su participación en la tarde y la noche”.En paralelo, el Ayuntamiento de Montilla ha habilitado una amplia red de servicios para facilitar la participación de toda la ciudadanía. Entre ellos figuran el Punto Violeta y varios dispositivos de autocontrol de alcoholemia, que permanecerán operativos en el recinto ferial de Envidarte hasta mañana.Estas medidas buscan prevenir situaciones de riesgo, fomentar un ambiente seguro y promover un ocio responsable, especialmente entre la población joven. La prevención acompaña así a la programación festiva durante unas jornadas en las que la música y la convivencia se prolongan hasta la madrugada.Por último, el dispositivo municipal se completa con un servicio especial de autobús que ofrece salidas cada treinta minutos desde las 22.15 horas, aparcamientos habilitados en distintos puntos de la ciudad y vales de descuento para las atracciones, distribuidos a través de los comercios de la localidad. Con estos servicios y una agenda que continúa sumando conciertos, cultos y actividades familiares, Montilla avanza por la recta final de su Feria de El Santo sin que el calor de julio apague la alegría del recinto ferial.