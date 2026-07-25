La Diputación formará en inteligencia artificial a trabajadores y desempleados de Córdoba

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba (Iprodeco), ha puesto en marcha los itinerarios integrales de formación del proyecto europeo, una iniciativa dirigida a mejorar las competencias digitales de trabajadores de pequeñas y medianas empresas y personas desempleadas de toda la provincia. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 14 de septiembre.El programa permitirá formar a 81 beneficiarios en inteligencia artificial, automatización y productividad. De ese total, 60 plazas estarán destinadas a empleados de pequeñas y medianas empresas, mientras que las 21 restantes se reservarán para personas desempleadas que necesiten recualificarse en estas competencias profesionales.El delegado de Cultura, Gabriel Duque, explicó que este proyecto, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus, tiene como objetivo “mejorar competencias digitales en el conocimiento en IA, facilitar la transformación digital, fomentar la adaptación tecnológica, promover cultura de adaptación tecnológica entre trabajadores y empresas y reducir la brecha digital de formación especializada para jóvenes, mujeres, mayores de 45 años y personas con discapacidad”.En ese sentido,pretende facilitar la incorporación de las nuevas herramientas digitales al trabajo cotidiano de empresas, profesionales y emprendedores. Su ámbito de aplicación abarcará toda la provincia de Córdoba, por lo que podrán acceder al programa los posibles beneficiarios residentes o vinculados profesionalmente a los distintos municipios cordobeses.El itinerario formativo se desarrollará mediante cuatro ediciones diferenciadas. Gabriel Duque detalló que “constará de 4 ediciones, una dirigida a desempleados para recualificarlos en estas competencias profesionales con 21 participantes, y otras tres ediciones dirigidas a empresas, pymes y emprendedores”.Además de los itinerarios integrales de formación en inteligencia artificial, las actuaciones previstas incluyen la celebración de dos eventos de promoción social de la transformación digital. El programa incorporará también un servicio personalizado depara acompañar a los participantes durante el proceso de aprendizaje.De igual modo,impulsará la creación de una comunidad deconcebida como un espacio para compartir aprendizajes y conocimientos. Esta comunidad servirá de apoyo a los participantes durante su formación y buscará potenciar las colaboraciones locales vinculadas al uso de la inteligencia artificial, la automatización y las nuevas herramientas de productividad.La iniciativa parte de la importancia que tienen las pequeñas y medianas empresas dentro del tejido productivo español. Las compañías con menos de 250 trabajadores representan el 99,8 por ciento del conjunto de empresas, una circunstancia que, según expuso el delegado, pone de manifiesto la necesidad de extender la capacitación digital y favorecer la adaptación tecnológica de sus plantillas.Por otro lado, el proyecto europeo dispone de un presupuesto total de 215.000 euros. El Fondo Social Europeo Plus, dentro del periodo de programación 2021–2027, aporta 182.750 euros, mientras que el Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba contribuye con los 32.250 euros restantes.Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción hasta el próximo lunes 14 de septiembre. Toda la información detallada sobre, sus diferentes itinerarios formativos y las condiciones para participar en este programa se encuentra disponible en la