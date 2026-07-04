La Abuela Carmen cierra una de sus mejores campañas de ajo de los últimos años

Una firma innovadora y referente del sector

La firma montalbeñaha cerrado la campaña del ajo 2026 con un balance positivo, tras una temporada marcada por una producción superior a la del pasado año y por una excelente calidad del producto, unos resultados que la empresa cordobesa, líder en su sector, atribuye a las favorables condiciones meteorológicas registradas durante el ciclo de cultivo y al trabajo desarrollado en todas las fases de la producción.La firma, una de las principales productoras del sector en Andalucía, destaca que la evolución de la campaña ha permitido consolidar una cosecha especialmente satisfactoria, tanto por el volumen obtenido como por las características del ajo recolectado. En ese sentido, la empresa subraya la importancia de un proceso que comienza en el campo y continúa después con las labores de manipulación, transformación y envasado.El gerente de La Abuela Carmen, Manuel Vaquero, reconoce que "ha sido una de las mejores campañas de los últimos ejercicios. La combinación de experiencia, innovación y un cuidado constante del cultivo ha permitido obtener un producto de excelente calidad. Este resultado nos anima a seguir innovando y nos reafirma en nuestro compromiso de continuar siendo un referente para el sector y para nuestros clientes".Además del balance estrictamente agrícola, la campaña del ajo vuelve a poner de manifiesto la relevancia económica y social de este cultivo en Andalucía y, de manera especial, en la provincia de Córdoba. Desde la siembra hasta el envasado, este alimento genera alrededor de 400.000 jornales en la comunidad autónoma y cerca de 100.000 en territorio cordobés, lo que lo mantiene como uno de los cultivos hortícolas con mayor capacidad para crear empleo.En este contexto, La Abuela Carmen ha generado 23.000 jornales durante la campaña, una cifra que supone casi uno de cada cuatro empleos vinculados a la campaña del ajo en Córdoba y cerca del 6 por ciento de los registrados en Andalucía. De igual modo, si se suman los jornales dedicados a la transformación del bulbo, el cómputo anual de la empresa montalbeña alcanza un total de 40.000 jornales.La dimensión laboral del ajo convierte a este cultivo en un elemento clave para numerosos municipios vinculados a la actividad agraria. Y es que la campaña no se limita a la recolección, sino que activa una cadena de trabajo que se extiende a lo largo de distintas fases y que sostiene buena parte de la actividad en explotaciones, almacenes e instalaciones de transformación.Vaquero comenta, además, que "detrás de cada campaña agrícola hay miles de jornadas de trabajo y un sector que sostiene la economía de numerosos municipios. El ajo no solo genera riqueza; también fija población, crea empleo estable durante buena parte del año y mantiene vivo un conocimiento agrícola que forma parte de nuestra identidad. Por eso, su futuro pasa por seguir apostando por la calidad, la diferenciación y el origen".Por otro lado, el balance de la campaña refleja también el compromiso de La Abuela Carmen con un modelo de producción basado en la economía circular. La empresa aprovecha la totalidad del ajo y de la planta para alimentación animal o como abono, una estrategia sostenible que completa con el uso de envases compostables y energía solar en sus instalaciones.La empresa que comercializa bajo la marca La Abuela Carmen tiene su sede central en Montalbán de Córdoba, donde cuenta con más de 5.000 metros cuadrados. También dispone de instalaciones en Santaella, de más de 12.000 metros cuadrados, dedicadas a la limpieza, clasificación del ajo y almacenaje.Desde hace más de una década, La Abuela Carmen viene apostando por nuevas alternativas de comercialización para el ajo a través del procesado de productos de cuarta y quinta gama. Comercializan productos como ajo en conserva para ensaladas o pastas (en aceite de oliva a las finas hierbas, al pimentón, picante), ajo pelado, picado, laminado, frito en aceite de oliva (su producto más demandado), deshidratado o pulpa de ajo. Tienen igualmente una línea de productos ecológicos certificada por Ecovalia.También en colaboración con el centro Ifapa de Palma del Río, en 2013 pusieron a punto la producción de ajo negro, donde a partir de ajo fresco y mediante un proceso que combina temperatura y humedad produce un ajo fermentado con múltiples propiedades saludables. Han sido pioneros en Andalucía en su producción. A finales del año 2021, La Abuela Carmen, un producto que no solo potencia el sabor de las elaboraciones sino que, además, evita el engorroso proceso doméstico de pelar, cortar y freír este ingrediente.Asimismo, la compañía destaca por ser la única empresa del mundo que produce cebolla negra. Entre los reconocimientos obtenidos por La Abuela Carmen figuran ely el